«Расплескалась синева...»

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа с 1930 года, когда под Воронежем впервые было десантировано на парашютах 12 человек для выполнения специальной тактической задачи. Все жители страны не понаслышке знают, как суровые мужчины в голубых беретах громко и весело проводят этот праздник. «Лента.ру» выяснила, как День ВДВ прошел на Крайнем Севере.
В Норильске, например, эту значимую дату отметили на широкую ногу. Сеть пестрит фотографиями белого лимузина с говорящей наклейкой «Никто кроме нас» и десантниками с флагами, столпившимися вокруг автомобиля.
Несмотря на это, многие пользователи решили поделиться фотографиями с праздничных мероприятий и тематических народных гуляний с друзьями и близкими.
Дорогой мой любимый муж!!! Поздравляю тебя с твоим праздником!!! Очень тобой горжусь! Знаю, что где бы мы не очутились, в какую бы ситуацию не попали — на тебя всегда можно положиться и мы за тобой, как за каменной стеной. Уверена, что сможешь достойно воспитать нашего сына и сделаешь из него настоящего мужчину, такого же как и ты!!! Люблю тебя!!!💖😘
Некоторые норильчане стали свидетелями того, как гуляния «голубых беретов» вышли из-под контроля.
К празднованию также присоединились жители Красноярска и Мурманска, где состоялось множество концертов и конкурсов. Любопытно, что северянки в соцсетях оказались гораздо более активными, чем мужчины. На протяжении всего дня они наперебой поздравляли десантников.
За ВДВ! Внимание! Просьба не повторять приставать к вдвшникам самостоятельно, все фотографии были сделаны с особой осторожностью и в первой половине дня))) #люблюлюдей ____________________ #people #streetphotography #russia #urban #urbanexplorer #urbanandstreet #ебеня #photography #photo #instagood #стритфото #streetphoto #people #красноярск #крск #красноярскийкрай #krasnoyarsk #krsk #krsk_life #вдв #люди #праздник #holidayseason #face