«Расплескалась синева...»

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа с 1930 года, когда под Воронежем впервые было десантировано на парашютах 12 человек для выполнения специальной тактической задачи. Все жители страны не понаслышке знают, как суровые мужчины в голубых беретах громко и весело проводят этот праздник. «Лента.ру» выяснила, как День ВДВ прошел на Крайнем Севере.

В Норильске, например, эту значимую дату отметили на широкую ногу. Сеть пестрит фотографиями белого лимузина с говорящей наклейкой «Никто кроме нас» и десантниками с флагами, столпившимися вокруг автомобиля.

Вот это размах ! 😅 За ВДВ! // #норильск #norilsk A post shared by Норильск Сегодня (@norilsktoday) on Aug 1, 2017 at 10:47pm PDT

Несмотря на это, многие пользователи решили поделиться фотографиями с праздничных мероприятий и тематических народных гуляний с друзьями и близкими.

Нас снимало две камеры😂 с днем ВДВ 😄 #деньВДВ #Норильск #ВДВНорильск A post shared by Галина Гельжинис (Васильева) (@galinka_gelzhinis) on Aug 2, 2017 at 6:22am PDT

#ВДВ A post shared by Aibek Dzhorupov (@kg_aiba_kg) on Aug 2, 2017 at 5:31am PDT

ВДВ🔥 A post shared by Dmitriy Shibkov (@d.masta__) on Aug 2, 2017 at 9:32am PDT

Некоторые норильчане стали свидетелями того, как гуляния «голубых беретов» вышли из-под контроля.

🤺 01:00 02.08.2017. ВДВшник штурмует квартиру на первом этаже 😅 ул. Бегичева // анонимно // #norilsk #норильск A post shared by Норильск Сегодня (@norilsktoday) on Aug 2, 2017 at 1:39am PDT

К празднованию также присоединились жители Красноярска и Мурманска, где состоялось множество концертов и конкурсов. Любопытно, что северянки в соцсетях оказались гораздо более активными, чем мужчины. На протяжении всего дня они наперебой поздравляли десантников.

Любимый с праздником! @roman_great_number_one очень любим тебя! И очень гордимся #вдв2017 #папанашгерой A post shared by Anna (@shapinaas) on Aug 2, 2017 at 3:07am PDT

С праздником, мужики 💪🏽🇷🇺 A post shared by А Н А С Т А С И Я (@kulkovaa_) on Aug 2, 2017 at 4:08am PDT

С днём ВДВ! С детства гордился голубым беретом подаренным мне отцом! #ЗаВДВ #ДеньВДВ #2августа #ВДВ A post shared by Шарков Андрей (@av_sharkov) on Aug 2, 2017 at 9:19am PDT



