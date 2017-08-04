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Бали рядом

Подробный гид по фестивалю Индонезии

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Фото: фестиваль Индонезии в Москве

В московском саду «Эрмитаж» 4 августа открывается фестиваль Индонезии, где на протяжении трех дней гостей будут знакомить с историей, культурой, традициями и кухней этой страны. При этом организаторы сделали вход на мероприятие совершенно бесплатным. «Лента.ру» не могла пройти мимо этого события и составила подробный гид по фестивалю.

Главная сцена

На протяжении всех трех дней здесь можно будет наблюдать ярчайшие выступления артистов из разных регионов Индонезии. В Москву специально на фестиваль приехало более 100 артистов различных жанров. Это будут традиционные индонезийские танцы, музыкальные выступления, шоу, а также представления в красочных костюмах ручной работы. Особое внимание стоит обратить на знаменитую индонезийскую джаз-поп-фьюжн-группу «Кракатау Реуньон» (Krakatau Reunion), которую на родине считают «местными Битлз». Krakatau использует систему древней гамеланской традиции и мультиинструментализм, в этой музыке вы услышите мистическую смесь: традиционные барабаны, духовые и струнные инструменты. Группа и сейчас продолжает развиваться, изучая и адаптируя традиционные музыкальные темы Индонезии, вдохновляя и ошеломляя поклонников. Музыканты выйдут на сцену в воскресенье 6 августа и дадут два мини-концерта в 15:35 и в 17:00.

Кукольный театр теней Ваянг Кулит (Wayang Kulit)

Это не просто театр, а древнее искусство, которое развивается и остается популярным на протяжении веков. В спектаклях отражается знаменитый эпос Махабхараты, куклы традиционно изготавливаются из буйволовой кожи и подсвечиваются специальной лампой так, что зрители видят только игру теней на экране. Сопровождаются представления специальной музыкой в исполнении яванского оркестра гамелан. В Москву приедет труппа под руководством известного кукловода (даланга) профессора Эдди Пурсубарьянто из Университета Гаджа Мада, Джокьякарта.

Квест Indonesia: Enjoy Its Diversity

Участники квеста смогут больше узнать о стране 17 тысяч островов в легкой игровой форме. Те игроки, которые пройдут все площадки и выполнят все задания, примут участие в розыгрыше ценных призов: сувениров из Индонезии, международного роуминга от одного из мобильных операторов, подарков от партнеров фестиваля и путешествия в Индонезию.

Модные показы дизайнеров из Индонезии

Несмотря на то что традиционные индонезийские наряды не меняются веками, мода этой стране тоже не чужда. Коллекции одежды из батика вряд ли оставят кого-то равнодушными. Показы от индонезийских дизайнеров пройдут в субботу (в 19:00 состоится специальный показ от знаменитого дизайнера кебайя Ферри Сунарто).

Кулинарная зона

Индонезийская кухня отличается неповторимым вкусом и разнообразием. В этом можно будет убедиться, отведав традиционные индонезийские блюда: жареную лапшу «бакми горенг», жареный рис «наси горенг», пироги с овощами и мясом «мартабак», знаменитые шашлычки «сатэ», а также экзотические фрукты, настоящий индонезийский кофе и многое другое.
Желающие научиться самостоятельно готовить популярные национальные блюда, смогут это сделать на кулинарных мастер-классах, под руководством индонезийских и российских шеф-поваров.

Традиционный маркет

Настоящее раздолье ждет на фестивале любителей экзотических сувениров и предметов декора. Деревянные статуэтки, ремесленные товары, одежду из батика, наручные часы из дерева, сумки из кожи, ткани ручной работы, женские аксессуары и украшения, множество видов кофе, а также разнообразные индонезийские продукты питания и многое другое — все это привезут в Москву, в Сад «Эрмитаж» прямо из Индонезии.

Серфинг

Эта площадка произвела настоящий фурор и у взрослых, и у детей на прошлом фестивале Индонезии. 15-метровый бассейн не был пустым ни минуты. В этом году все желающие снова смогут заняться серфингом под руководством опытных инструкторов.

Дайвинг

В специальной зоне фестиваля можно будет научиться погружаться с аквалангом в глубоком бассейне и узнать, где лучше заниматься дайвингом в Индонезии.

Пенчак Силат

Тему спорта продолжит площадка, где гостей познакомят с боевым искусством, корнями уходящим в историю малайского архипелага. Боевые техники силата позволяют побеждать даже вооруженных противников, поэтому максимально эффективны для самозащиты. Секрет приемов силата заключается в использовании минимального количества энергии для нанесения максимально ощутимого удара.

Свадебная церемония

Не нужно лететь на Бали, чтобы устроить там красивую свадебную церемонию. Три дня в Саду «Эрмитаж» нон-стопом будут проходить свадебные церемонии по всем правилам индонезийской культуры с аутентичными нарядами, ритуалами и специальным макияжем. После церемонии пара получит свадебный сертификат и сможет сделать фото на фоне необычных декораций, удивив потом родных и близких.

Изящные искусства Индонезии

Здесь можно будет попробовать себя в роли индонезийского художника и освоить особую живописную манеру, характерную для всемирно признанного центра искусств, столицы острова Бали — поселка Убуд. А также научиться писать морские и тропические пейзажи, балийские храмы, символы Индонезии и многое другое. А еще овладеть техникой интуитивного рисования.

Кстати, Убуд давно уже стал местом встреч представителей творческого и духовного сообщества, съезжающихся сюда со всего мира в поисках отдыха, тишины и вдохновения.

Здоровье

На Фестивале можно будет позаниматься разными видами йоги под руководством опытных инструкторов, а также сделать традиционный индонезийский или аюрведический массаж

Развлечения

На мероприятии организованы многочисленные мастер-классы по созданию индонезийских украшений, фоторамок из ракушек и росписи тарелок. Отдельно стоит сказать о мастер-классах по батику — древнему ремеслу росписи ткани расплавленным воском, которые будут проводиться каждый день.

В зоне предсказаний посетителей ждут астрологи, хироманты и тарологи. Там же можно будет нарисовать мандалу на процветание и научиться играть на поющих чашах.

Travel

Узнать все о туристическом потенциале и возможностях Индонезии и спланировать путешествие посетители смогут в павильоне Министерства по туризму Республики Индонезии и посетив фотовыставку.

Kid's Camp

Можно смело идти на фестиваль с детьми. Им точно не будет скучно. Они смогут освоить детскую йогу и получить уроки по индонезийской борьбе Пенчак Силат, будут лепить и рисовать.

Более подробная программа на сайте фестиваля.

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