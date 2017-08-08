Душевная история

Превратить любимое занятие в бизнес хотят многие, а если создаваемый продукт приносит окружающим радость — так это вдвойне желанный результат. Ксения Яснова взялась за реализацию заветной мечты на собственной кухне — с первого авторского торта. А теперь вместе с ней — но уже не на кухне, а в цеху созданной ею компании «Сладкий дилер» — свои и чужие мечты создают из крема и шоколада ее помощники. Для открытия собственного дела ей понадобился еще один помощник — портал Бизнес-навигатор МСП, созданный для тех, кто хочет начать бизнес или продолжить его развитие.

Все началось на кухне

«Бизнес создавался с нуля — с одного торта, испеченного дома, на кухне. После того как я закончила университет, пришло время понять, что делать дальше: идти ли работать по профессии или заняться чем-то более близким мне», — рассказывает Ксения. Полученное образование в сфере рекламы и связей с общественностью не слишком отвечало ее представлениям о будущем. Но в годы учебы в университете Ксения увлеклась выпечкой — радовала однокурсников тортами в день рождения, всегда стараясь придумать что-то особенное. «И я подумала: а почему бы не превратить это увлечение в дело, которым я буду заниматься ежедневно? — рассказывает она. — Конечно, мне не хватало навыков. Я приняла решение продолжить учиться именно в этом направлении и закончила кондитерскую школу в Лондоне, где получила интересный для меня опыт и базу, необходимую для того, чтобы начать свое дело».

Фото: предоставлено Ксенией Ясновой

Свой маленький бизнес Ксения начала дома. За год «домашней» работы клиентская база разрослась настолько, что стало ясно — одной не справиться. Ксения наняла ассистентку, но домашней кухни тоже стало недостаточно. «Чтобы расти дальше, нужно было переезжать на какое-то производство, арендовать помещение, закупать оборудование, оформлять все это. И я решилась на этот шаг: с марта мы работаем легально, к тортам на заказ добавились поставки в кафе. У нас очень маленький цех — около 50 метров. Но и эти мощности, конечно, — намного большие затраты по сравнению с выпечкой у себя дома», — объясняет она.

Конкуренция на этом рынке огромная: индустрия сама по себе привлекательная, в ней занято большое количество игроков — от крупных кондитерских и комбинатов до обычных домохозяек, которые пекут торты на заказ. «Тут главное — найти свою нишу, своих клиентов, потому что все-таки выпечка на заказ — это долгосрочные отношения с клиентом, и задача в том, чтобы он приходил к тебе снова. Это больше душевная история», — делится Ксения.

Фото: предоставлено Ксенией Ясновой

Полезный сервис

Свой бизнес Ксения Яснова развивает сама, моральную и физическую поддержку ей, по ее словам, оказывают родственники и любимый человек. А вот за информацией и советом она обращается к интернет-ресурсам, в частности, к порталу Бизнес-навигатор, о котором Ксении рассказала знакомая. В первую очередь ее заинтересовала функция подбора недвижимости для бизнеса. «Мы ищем место, где можно было бы открыть небольшую точку, но в Москве это или стоит миллион в месяц, или слишком большая площадь, или пятый этаж десятиэтажного дома», — посетовала Ксения. На портале Бизнес-навигатора она нашла очень удобную интерактивную карту, с помощью которой можно подобрать помещение под свои потребности. К тому же там всегда актуальная информация — она обновляется еженедельно. «Это очень удобный и полезный сервис», — считает Ксения.

Второе, на что она обратила внимание, — это информация о процессах и документах, необходимых для ежедневного ведения бизнеса. «Если с точки зрения производства у нас все очень профессионально, то к административной работе были вопросы», — признается она. В интернете, по словам Ксении, сложно найти актуальную информацию, например, о сертификации продукции: либо она изложена неправильно, либо фирмы навязывают дополнительные услуги, которые оказываются излишними, а полной информации нет нигде. «Но я нашла необходимую мне информацию в полном объеме в Бизнес-навигаторе — там предоставляется необходимый перечень документов в зависимости от сферы деятельности, а также информация о том, куда обращаться за их получением. Кроме того, есть информация по поводу разрешения различных бизнес-ситуаций, в том числе о том, как вести себя при проверке, на что имеет право проверяющий орган. Это очень полезная информация и большая поддержка, поскольку для малого бизнеса, насколько я знаю, проверяющие органы могут быть большой проблемой, особенно если это небольшое дело и нет отдельного сотрудника, который следил бы за всей документацией», — рассказывает она.

Фото: предоставлено Ксенией Ясновой

Натуральное выгодно

Сейчас кондитерское предприятие Ксении развивает два направления. Первое — расширение партнерства с кофейнями. По ее словам, у компании нет цели зайти в какую-то крупную сеть, предприятие больше интересуется локальными местами, «чтобы это был уникальный продукт для уникального места».

Второе направление, которое запущено пока в тестовом режиме, — это срочный заказ тортов. Как правило, если человек готовится к какому-то событию, то он либо покупает заранее торт с длительным сроком годности — и тогда он будет, скорее всего, ненатуральный, — либо идет в кондитерскую, но там торт уже будет порезан на порции, а целого нет. Если же хочется какой-то особенный торт, нужно позаботиться об том заранее. «Но в моей практике случается, что люди хотят заказать срочно — к вечеру или к утру, а ведь такой услуги действительно нет. И я подумала, можно ли так построить производственный процесс, чтоб такая услуга была доступна. Мы разработали технологию, с помощью которой реализовать эту идею можно не жертвуя ни натуральностью продукта, ни временем», — рассказывает Ксения. Пока, по ее словам, объемы небольшие: нужно понять, насколько новый сервис будет востребован.

Сейчас на производстве помимо Ксении посменно работают три сотрудницы. «У нас заняты необычные сотрудники — в основном мамы в декрете, и мы строим график таким образом, чтобы они могли совмещать личную жизнь, заботу о детях и работу. Наши сотрудники увлечены общей идеей, и это, конечно, вдохновляет», — рассказывает Ксения Яснова.

Ее мечта — сделать продукцию доступной большому количеству покупателей, ведь сладости приносят радость. Производить кондитерские изделия полностью из натуральных продуктов, говорит она, дорого, но не запредельно дорого — в зависимости от того, какие продукты использовать, какими партиями закупать и так далее. «При нынешних ценах на кондитерские изделия вполне выгодно делать их из натуральных продуктов. Конечно, еще выгоднее — делать из ненатуральных. Но это вопрос жадности производителя», — подчеркнула она.