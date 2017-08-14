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«Они думают, что в России все плохо»

История москвички, переехавшей в Шотландию

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Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Найти свое идеальное место для жизни — мечта каждого творческого человека. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ фотографа Дарьи о том, как достигнуть единения с природой, не покидая пределы шотландской столицы.

Неожиданно

Я родилась и выросла в Москве. Училась в Московском городском педагогическом университете на факультете английской филологии. Потом пять лет проработала в школе.

Мой муж занимается разработкой компьютерных игр. В России эта сфера не особенно развита. Муж осознал, что пора двигаться дальше, поэтому начал искать место в других компаниях за границей.

Мне ничего не говорил — не думал, что из этого что-то получится. Однако его пригласили на работу в известную компанию. И в один прекрасный весенний день он сообщил мне, что мы переезжаем в Эдинбург. Мы решили, что если такая возможность есть, то надо ею воспользоваться. Вернуться всегда успеем.

«Северные Афины» Шотландии

Эдинбург — столица и второй по величине после Глазго город Шотландии. Объездив крупнейшие города страны, я поняла, что нам очень повезло с местом жительства.

В Глазго я бы не смогла жить из-за бурного движения транспорта и индустриальности. Эдинбург, наоборот, сразу же пришелся мне по душе. Многие считают его серым и каменным, он действительно выстроен из серого камня, но при этом необыкновенно красив. Я немало ездила по Европе, однако не знаю, с каким из европейских городов можно его сравнить. Мне кажется, Эдинбург ни на что не похож из-за своей близости с природой. Здесь есть невероятной красоты исторические места: замок, который возвышается на потухшем вулкане, современные удобные районы, прекрасные холмы, залив, пляж, леса, парки, сады.

Неожиданные трудности

Первое, с чем пришлось столкнуться, — языковой барьер. Проблема пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. На международном экзамене IELTS мы набрали 8, 5 из 9 баллов. К тому же я филолог по образованию и думала, что проблем с языком быть не должно.

Я знала, что в Шотландии есть специфический акцент, мы даже изучали его в институте, но это не сравнится с тем, как он звучит в реальной жизни. Временами кажется, что местные говорят на совершенно другом языке.

Сначала я пыталась говорить правильно и чувствовала на себе ответственность. Однако потом обратила внимание, что ребята из других стран совершенно не переживают по поводу своего акцента, и тоже стала проще относиться к этому. Сейчас мы уже привыкли, даже вставляем в свою речь местные словечки.

Закрытые шотландцы

Местные жители показались мне очень приветливыми и вежливыми. При неловких ситуациях я постоянно слышу: «Sorry, sorry», даже если человек не виноват.

С такими людьми очень комфортно, но если попытаться с ними сблизиться, то маловероятно, что это увенчается успехом. Я пытаюсь войти в местное сообщество фотографов, однако чувствую, что меня не принимают. Мои снимки совсем другие. Так, как снимают местные, у нас не снимают уже лет 15. Шотландцы настороженно относятся к приезжим, хотя, конечно, не показывают это. Мое мнение разделяют и мои друзья из европейских стран. Хотя мы прожили всего год, и, возможно, друзья-шотландцы у нас еще появятся.

Россия — страна коммунизма и вечного холода

Я редко слышу клише о России, но есть то, что меня до сих пор удивляет. Наиболее популярные вопросы: коммунисты ли мои родители и как мы живем при вечном холоде? Им кажется, что по всей России одинаковый климат, даже несмотря на огромные размеры страны.

Порой, когда шотландцы узнают, откуда я, смотрят на меня сочувствующим взглядом. Один даже невзначай бросил, что я из страны третьего мира. Многие думают, что у нас все плохо — это меня раздражает и злит. Тем не менее практически все говорят, что хотели бы побывать в России.

Обоснованные затраты

Наша квартира в непосредственной близости от центра обходится нам в 625 фунтов. В здании пять этажей, есть внутренний дворик, куда не может пройти посторонний человек, зато с легкостью пробирается лис Оскар.

Отопление — моя больная тема с момента переезда. Проблема в том, что у батарей странное (проще говоря, неправильное) расположение: в России они находятся у окон, по периметру квартиры, а здесь — у центральных стен и зачем-то в коридоре, отапливая таким образом лишь самих себя. Мое рабочее место возле окна, куда тепло совсем не доходит, нам приходится пользоваться обогревателями, что значительно влияет на счета за электричество.

Свобода. Равенство. Сестринство

В среднем на еду из супермаркета у нас уходит от 60 до 70 фунтов в неделю, счет в кафе — 15-20 фунтов на одного. Но мы редко бываем в кафе и ресторанах — до сих не можем привыкнуть к местной еде. Даже в привычных нам блюдах можно встретить неожиданный ингредиент, который все испортит.

Мне как фотографу сложно найти модель стандартного размера, потому что здесь популярен plus-size. Я ничего не имею против таких моделей, однако для моих проектов требуется определенный типаж. Также среди местных очень распространен бодипозитив и феминизм. Девушки редко позволяют за себя платить.

Что касается создания семьи, то часто пара живет вместе годами и даже заводит детей, планируя при этом свадьбу, предположим, на 2020 год. Так поступают, чтобы успеть накопить нужную сумму, а также заранее забронировать какое-нибудь особенное место.

Специфические празднования

Праздники Шотландии представляют собой яркую культурную смесь специфических памятных дат, традиционных кельтских торжеств и других событий. Шотландцы, в отличие от многих народов, отмечают языческие праздники. Это довольно необычное зрелище для неподготовленного зрителя.

Например, во время Белтейна (Вальпургиева ночь) на холме Кэлтон Хилл проводится шествие с факелами, всю ночь поют ритуальные песни, танцуют. Обнаженные люди, вымазанные красной краской, с языческими масками на лицах, выполняют старинные ритуалы. Смотреть на все это безумно интересно.

Шотландский Новый год называется Хогманай. Он также сопровождается шествием с волынщиками и факелами. Один из любимых праздников — Рождество. Круглый год в городе работают два рождественских магазина, где даже летом можно приобрести елку или новогодние игрушки.

Любое торжество — это повод надеть килт. Древние традиции не забываются, и зачастую жених облачается на свадьбу в традиционную национальную одежду. На выпускной вечер все обязательно приходят в килтах. Нижнее белье не надевают, но никого не смущает, когда килт задирается во время традиционных танцев. Это лишь вызывает улыбки. Вот так шотландцы шутят.

Медицинская лотерея

Медицина бесплатна для всех. Мы также можем воспользоваться ее услугами, хотя не являемся гражданами этой страны.

Чтобы попасть в поликлинику, необходимо открыть список больниц по своему месту проживания и выбрать подходящую. Но когда я это сделала, обнаружила, что все они переполнены, и новых пациентов не принимают. Спустя некоторое время увидела, что одна больница открыла прием, но строго в ограниченном количестве. Нам повезло, мы успели прикрепиться.

С одной стороны, бесплатная медицина — это, безусловно, плюс. Но с другой стороны — немного иное отношение к лекарствам. Местные врачи редко прописывают антибиотики — больше витамины и свежий воздух. Нужно постараться, чтобы доказать врачу, что тебе обычные витаминки не помогут.

Шотландия — темная лошадка

Шотландия — это темная лошадка, куда мало кто собирается переезжать. Здесь нет беженцев, и меня очень удивило, что неевропейские лица почти не встречаются (в сравнении с той же Англией, например). Мы не бывали в Эдинбурге до переезда, были готовы критически оценить его, однако он нас покорил!

Маленький город с большим культурным наследием оставит глубокий след в душе любого человека. Если когда-нибудь тут заскучаю — всего в 4 с половиной часах езды на поезде находится Лондон, куда можно отправиться на выходные.
Теперь мне понятно, почему Джоан Роулинг написала своего «Гарри Поттера» именно в Эдинбурге. У этого города действительно волшебная атмосфера, улочки и домики кажутся декорациями к сказкам.

Тоска по Родине

Я скучаю по Родине, часто меня охватывает сильная ностальгия. Казалось бы, в Шотландии есть все для комфортной жизни, и я благодарна нашему новому дому, но порой мне не хватает того, что можно почувствовать лишь в родном городе. Конечно, при условии, что ты любишь свой родной город. А я очень люблю Москву.

Мне не хватает атмосферы московских летних ночей. Когда можно гулять всю ночь напролет и с первым поездом метро уехать в свое Медведково. Очень часто вспоминаю круглосуточные кофейни, сальсу в парке Горького и длительные беседы с друзьями. Мне не хватает жаркой, липкой атмосферы удушливой столицы.

Мы недавно смотрели статьи о жизни в других европейских странах. Где-то налоги слишком высокие, где-то ситуация неспокойная, где-то никакой социальной поддержки. В итоге поняли, что Эдинбург — это идеальный выбор из того, что есть в Европе. Конечно, не исключаем вариант с возвращением в Россию, но и не рассматриваем его как ключевой.

Беседовала Анна Никитина

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