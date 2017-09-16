«Если я нужен тебе, ищи меня в клубе»

В России существуют сотни курсов, которые обещают в короткий срок превратить любого желающего в настоящего оратора и сулят быстрый успех. Однако на практике оказывается, что моментальное преображение гадкого утенка в прекрасного лебедя — не более чем маркетинговый ход. Чтобы стать оратором, мало просто красиво говорить, необходимо заставить человека по-иному мыслить. Именно такой перепрошивкой сознания занимаются в Orator Club. Уютный домик в парке Горького несколько раз в неделю превращается в настоящий фитнес-центр для мозга и одновременно салон, где за чашечкой зеленого чая или стаканом свежевыжатого сока собираются лучшие умы, чтобы обсудить насущные вопросы, а заодно договориться о сотрудничестве. Что-то вроде английских мужских клубов для джентльменов, только без гендерного разделения и лишних формальностей. Тут учат, как, перезапустив собственные мозги, можно изменить мир, и готовят новое поколение элиты.

Магия сильных

Здесь можно встретить и топ-менеджеров крупных компаний, и представителей креативного класса, и домохозяек. Все они приходят сюда, чтобы в глобальной перспективе покорить новые высоты и приобрести новый статус в обществе, а по факту — поработать над техникой речи, избавиться от внутренних блоков, познать нюансы и уловки невербального общения, осознать, что мешает стать лидером и убедительным оратором, управлять вниманием аудитории, понять, как нарабатывать связи и конвертировать их в конкретную выгоду.

Обучают их этому признанные профессионалы, среди которых политик Ирина Хакамада, журналист и бывший разведчик Юрий Кобаладзе, диктор, представитель золотого фонда Гостелерадио Людмила Панкратова, специалист по этикету и протоколу, преподаватель курсов делового этикета при администрации президента России Алена Гиль.

Наставник Алена Гиль Фото предоставлено Orator Club

Ежегодно преподавательский состав пополняется одним новобранцем. С нынешнего года свой курс появился у известной телеведущей Светланы Сорокиной. Она обучит членов клуба мастерству публичных выступлений.

Создатели Orator говорят, что педагоги, или наставники, как их принято здесь называть, — главная ценность клуба. Они самостоятельно разрабатывают программу обучения. В основном она состоит из семинаров и лайфхаков, сопровождаемых живым неформальным общением.

Многие из преподавателей продолжают «вести» своих учеников и после выпуска. К примеру, Ирина Хакамада, читающая курсы «Лидерство» и «Дебаты» и за год ставшая настоящим другом Orator Club, по окончании обучения может свободно оставить своим ученикам номер мобильного телефона. При возникновении сложных вопросов они могут обратиться к ней за помощью.

Наставник Ирина Хакамада Фото предоставлено Orator Club

Создатели Orator подчеркивают: педагоги работают в клубе далеко не за деньги, а за возможность передать свои знания именно тем людям, которым они необходимы и которые способны обернуть их на благо.

Время от времени в Orator захаживают крупные чиновники. К примеру, в бытность замминистра финансов в стенах клуба побывал нынешний министр экономического развития Максим Орешкин. Резиденты клуба вспоминают, как государственный муж поразил их простотой и полнейшим отсутствием пафоса.

«Крупный чиновник, но на простой машине, хорошо, но не вычурно одет. Никакого высокомерия, спокойный и интеллигентный. Ответил на все вопросы, всем раздал визитки. Именно таких людей нужно выводить и показывать — вот пример, смотрите. Вот это статус! Не наручные часы за баснословные деньги, а внутренняя начинка. Сумочка Louis Vuitton — это чудесно, но если у человека нет содержания, все старания тщетны», — говорит основатель клуба Арсен Нерсисян.

У кого нет шанса попасть в клуб

В этом организаторы клуба и видят одну из главных задач — вдохнуть в человека содержание. По выражению Нерсисяна, если раньше для принадлежности к элите достаточно было окружить себя атрибутами роскоши и правильно держаться, то сейчас одной формы недостаточно. Рано или поздно ты откроешь рот, и окружающие поймут, что человек ты, может быть, и хороший, но сказать тебе нечего.

В Orator Club считают, что наверстать упущенное можно даже в солидном возрасте. «Это сложно, но исполнимо. Среди наших клиентов есть те, кто в 40-45 лет, уже имея определенный статус, пришли, чтобы пересоздать себя с нуля. Они четыре года занимаются техникой речи. Представьте, 48-летним дядькам с высокими лбами здесь, у нас приходится читать классику, просто потому что раньше у них на это времени не было: надо было деньги зарабатывать».

Изучение художественной литературы — один из столпов образовательной программы Orator. Здесь любят и уважают слово и сетуют на то, что люди практически не используют язык великих поэтов, ограничиваясь набором привычных фраз в духе «ну чё, как вообще».

Арсен Нерсисян Фото предоставлено Orator Club

По словам основателя клуба Арсена Нерсисяна, люди приходят в Orator за «волшебным пендалем», однако принимают туда не всех. При приеме в клуб существует фильтрация. Потенциальный клиент должен пройти собеседование, а с нового учебного года — еще и детальное тестирование.

В Orator Club поясняют: отсев — не формальность. Он необходим, чтобы выявить людей, которые не впишутся в рамки клуба. К примеру, тех, кто не понимает, зачем сюда приходит. Либо, зная о контингенте клуба, рассчитывает исключительно завязать полезные знакомства внутри него. Большинство желающих идут на преподавателей, их прельщает возможность соприкоснуться с легендой. Но далеко не все готовы к тяжелой работе над собой, поэтому нередки случаи, когда претендентам отказывают.

А потому на этапе собеседования кандидата просят рассказать, чего конкретно он ожидает от обучения. Чем конкретнее, тем лучше. Если вы, условно, хотите стать космонавтом, то лучше сказать об этом прямо. Педагогический состав подготовит нечто вроде дорожной карты, в которой подобраны курсы, сроки обучения и указан необходимый объем средств на мечту.

Как из снобов выбивают дурь, а 14-летних превращают в героев

Прошедшим отбор рекомендуют базовый курс техники речи. Это осознанная необходимость, объясняют в Orator, поскольку проблемы с разговорной речью испытывают многие. Стоимость трех месяцев обучения по этой программе — 50 тысяч рублей. В случае прогресса ученик может переходить к конкретному спецкурсу. Однако многие члены клуба на протяжении нескольких лет могут заниматься только тренировкой речевого аппарата, чтобы выработать автоматизм.

A post shared by Orator Club (@oratorclub) on Aug 11, 2017 at 9:01am PDT

Еще одна проблема, с которой сталкиваются преподаватели, — посетители желают быстрого результата. Особенно это касается корпоративных клиентов, которые рассчитывают за несколько дней подготовиться к переговорам. «Мгновенный эффект — это миф. Невозможно за несколько дней превратить человека в оратора. Это сложный процесс, который требует медленного и глубокого погружения. Быстрый результат — это то, на чем строится работа сотен других ораторских курсов, и которые проходятся только по вершкам», — комментирует Нерсисян.

В клубе есть услуга подготовки к выступлениям или переговорам в частном порядке за отдельную плату. Однако глобально Orator действует по-другому. Новоиспеченных членов клуба «перелопачивают», чтобы затем пересобрать в цельную личность, свободную от комплексов и оснащенную инструментарием, позволяющим чувствовать себя хозяином любого положения.

Снобам, за годы крепко сросшимся с образами денди или серьезного бизнесмена, любят устраивать встряски. Однажды организаторы решили устроить эксперимент и взяли на курсы 14-летнего мальчишку, сына одного из членов клуба. Это вызвало непонимание у части местных интеллектуалов. Однако они «сломались» на первом же занятии и пересмотрели устоявшиеся представления о зависимости своего статуса от положения окружающих. Теперь подросток — звезда курса и, как его определяют в Orator Club, будущий герой.

После такой прокачки многие оставляют насиженные места и решаются коренным образом изменить свою жизнь. Кое-кто отказался от переезда за рубеж, потому что школа изменила их представление о Москве. Некоторые бросили высокооплачиваемую работу ради занятия своей мечты, другие начали совмещать работу с собственными проектами, о которых раньше не помышляли.

Добро пожаловать в семью

За шесть лет существования в Orator образовалось несколько семей. Основатель клуба говорит, что атмосфера в коллективе вообще граничит с домашней: ученики курса проводят много совместного времени вне стен Orator, обедают, путешествуют, дружат семьями, объединяют усилия в бизнесе.

A post shared by Orator Club (@oratorclub) on May 5, 2017 at 10:32pm PDT

Они продолжают поддерживать связи и после выпускного, который в Orator традиционно отмечается пышно и с душой. Выпускники курсов не покидают Orator, они становятся его амбассадорами и продолжают участвовать в активностях клуба.

Пятилетие Orator Club отпраздновал в клубе Siberia. В честь годовщины была учреждена собственная премия — Speaker Award.

Идеолог проекта Арсен Нерсисян, который вырастил Orator из чтецких вечеров, объясняет успех клуба естественными общественно-политическими процессами: «Мир изменился, и для того чтобы влиять на политические, общественные или бизнес-процессы, мало просто довольствоваться приобретенными благами и влиянием. Амбициозные, думающие люди осознают, что у них должны быть и иные преимущества, которые на пустом месте не берутся».

В пример он приводит большого начальника, который однажды обратился в клуб. В его подчинении состоят порядка 1,5 тысячи человек. На вопрос «зачем вам нужны ораторские курсы?» он ответил: «У меня должно быть все самое лучшее, в том числе и моя речь».

Другой член клуба — молодая эффектная девушка, управляющая шахтой. Закончив курсы, она вернулась на родину, в окружение неотесанных шахтеров. Приобретя новые знания, она могла бы сделать карьеру в любой другой области, рассказывает Арсен, но предпочла остаться на шахте. Свое решение она объясняет тем, что новые навыки дают ей там неоспоримое преимущество.

«Это и есть элита, — продолжает Нерсисян. — Не самоназванные кланы, а люди, которые вкладывают в собственное развитие, несут знания и передают по цепочке. Такие люди и движут миром».