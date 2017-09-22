Альтернатива есть

В середине сентября Сибирская генерирующая компания (СГК) и правительство Алтайского края подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ закрепляет готовность региональных властей поддержать включение города Рубцовска в число пилотных проектов по переходу на новую целевую модель рынка тепла с тарифообразованием по принципу альтернативной котельной, закрепленную недавними изменениями в закон «О теплоснабжении». Рубцовск в Алтайском крае стал одним из первых городов, заявивших о готовности применить закон на своей территории.

Недофинансированная отрасль

Поправки закона о теплоснабжении, по сути, служащие фундаментом реформы российской теплоэнергетики, вступили в силу в конце июля. Цель — не только привлечь инвестиции, но и изменить саму систему отношений между поставщиком и потребителем, что в итоге должно способствовать оптимизации и развитию всей отрасли.

В настоящее время объем рынка теплоэнергии оценивается в полтора триллиона рублей, при этом отрасль остается недофинансированной и остро нуждается в инвестициях. Нехватка инвестиций привела к тому, что значительная часть оборудования ТЭС нуждается в срочном обновлении. Кроме того, по данным Фонда энергетического развития, через три года 26–28 ГВт мощностей ТЭЦ выработают свой парковый ресурс.

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Суть изменений

Сама идея перехода на метод альтернативной котельной обсуждается уже не один год. Реформирование российской теплоэнергетики началось после вступления в силу в 2010 году федерального закона «О теплоснабжении».

Сейчас тарифы определяются исходя из затрат поставщиков. При применении принципа альтернативной котельной расходы поставщиков тепла на организацию централизованного теплоснабжения, включая инвестиции, не учитываются.

В Минэнерго отмечают, что если сейчас потеря выручки теплоснабжающих организаций при снижении потребления тепловой энергии, а также при отказе потребителя от услуг централизованного теплоснабжения полностью компенсируется ростом тарифов, то предлагаемая модель регулирования цены на тепло не дает такой гарантии теплоснабжающей организации. Цена не будет зависеть от объема реализации тепла. Такая модель заставит бизнес быть клиентоориентированным, договариваться с потребителем, повышать эффективность систем теплоснабжения и снижать внутренние издержки.

Новая модель рынка предполагает предсказуемость для компании: можно понять, через сколько лет будут возвращены инвестиции (в Рубцовске, например, это 10-12 лет), отметил генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов. «Впрочем, предсказуемость нужна и горожанам, им нужна уверенность, что завтра опять на 25 процентов тариф не поднимут. Естественно, есть предсказуемость — увеличивается и желание инвестировать, и выходить в новые регионы. Мы строим технические планы в городах присутствия, даже если сейчас они маловероятны, чтобы потом не реализовывать все в очень быстром темпе. Альткотельная — это единственная надежная гарантия возврата инвестиций в теплоснабжении», — подчеркнул он.

Что касается тарифов, то потребителям, по словам основного акционера СГК Андрея Мельниченко, «стоит опасаться доведенного до тяжелого состояния хозяйства». «Тогда тариф непременно вырастет. А если хозяйство содержатся в надлежащем состоянии, то причин для резкого роста тарифа нет», — подчеркнул он. Разговоры о том, что альткотельная сопровождается повышением тарифа — это просто боязнь нового, считает Михаил Кузнецов. На самом деле, по его словам, все дело только в состоянии «железа». Если оно плохое и тариф не повышается, то значит, в будущем тариф прыгнет вверх еще сильнее. А если «железо» хорошее, то альткотельная или другие методы регулирования не приведут к росту тарифа.

Переход добровольный

Закон предусматривает добровольный переход субъектов к новой модели рынка тепловой энергии — только при согласии руководителя субъекта и главы муниципального образования. Окончательное решение принимается правительством России.

При обсуждении законопроекта более 50-ти субъектов РФ его поддержали, ряд регионов, в частности, Алтайский край, республика Татарстан, а также некоторые города Поволжья и Урала (Самара, Дзержинск, Смоленск, Тамбов, Екатеринбург)

приняли активное участие в его доработке.

Что касается сложностей, которые могут возникнуть в процессе реализации реформы, то, как отметили в Минэнерго, значительная их часть как раз минимизирована принятыми поправками, внесенными при подготовке законопроекта ко второму чтению. Прежде всего это относится к возможным ценовым последствиям.

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Закон не предусматривает пилотных проектов — их необходимость заменяется принципом добровольности перехода к целевой модели. Однако в Минэнерго считают, что в настоящее время преждевременно говорить о том, какие именно регионы из поддержавших реформу первыми приступят к внедрению целевой модели рынка тепловой энергии.

Конкретные планы регионов зависят от принятия нормативно-правовых актов, которые готовятся во исполнение данного закона, заявили в энергетическом ведомстве. В первую очередь речь идет о проекте постановления правительства РФ «Об утверждении правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Этот документ должен быть подготовлен и утвержден до конца 2017 года. Руководствуясь приведенными в нем правилами расчета предельной цены на тепловую энергию, региональные и муниципальные органы власти смогут максимально точно определить стоимость «альтернативной котельной» для каждого поселения, установить возможные ценовые последствия. На основании этого анализа и будут приниматься решения о переходе отдельных муниципальных образований к новой модели рынка тепловой энергии. Таким образом, список регионов, планирующих переход на новую модель в числе первых, должен окончательно сформироваться в конце 2017 — начале 2018 года.

«Мы видим заинтересованность ряда субъектов в переходе на новую модель, — рассказали «Ленте.ру в «Т Плюс», крупнейшей частной компании, работающей в сфере теплоснабжения. — Важно, что новая модель отвечает запросу потребителей на повышение качества и надежности теплоснабжения. Потребители защищены в новой модели предельным уровнем цены, более не зависящим от затрат поставщиков, которые, как правило, раздуваются за счет накопленной неэффективности. Для потребителей повышается прогнозируемость затрат на тепло».

В компании сообщили, что первые шаги в реализации нового подхода были сделаны в крупных городских центрах Поволжья и Урала еще до выхода закона. Не все регионы оказались готовы, так как для перехода к новой модели рынка тепла закон требует заключения с региональными властями соглашения о реализации утвержденной схемы теплоснабжения. «Регионы, которые вкладывали достаточные интеллектуальные ресурсы в разработку схемы теплоснабжения с участием ЕТО, имеют больше оснований для перехода к новой модели рынка», — считают в «Т Плюс».

Одним из ярких примеров тяжелого состояния теплогенерирующего оборудования в условиях инвестиционного дефицита в компании назвали город Рубцовск в Алтайском Крае. «Если регионы не примут решения об изменении ценообразования, то в зоне риска зимой могут оказаться многие города», — считают в «Т Плюс». В компании отметили, что для комплексной модернизации изношенных мощностей ТЭЦ необходим новый федеральный механизм, по аналогии с ДПМ. Отправной точкой при отборе проектов дальнейшей модернизации генерации должны стать именно центры тепловых нагрузок.

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«Внедрение новой модели рынка даст гарантию возврата инвестиций. Таким образом, мы сможем реализовывать другие проекты по модернизации в тех регионах и городах, где он действительно нужны, — говорит Михаил Кузнецов. — В Рубцовск, как исключительный пример, мы пришли до внедрения альткотельной по двум причинам. Во-первых, мы находимся в давних и конструктивных отношения с руководством края, и была настоятельная просьба заняться этим городом. Во-вторых, тут речь шла не об удобстве или комфорте, а о том, будет ли тепло зимой гражданам или нет».

Гендиректор СГК также рассказал, что в Рубцовске сейчас ведется строительство цеха топливоподачи, необходимого для введения в строй новых котлов. Окончание работ по установке котлов намечено на ноябрь 2017 года, а полностью станция завершит запланированную реконструкцию в мае 2018 года, когда будет установлена турбина. Рубцовская ТЭЦ не задействована, то есть уже сейчас можно считать ЮТС единым поставщиком, отметил он.

Подготовка предложений для правительства об отнесении или неотнесении субъектов к ценовым зонам теплоснабжения возложена на Минэнерго России.

После отнесения территорий к ценовым зонам теплоснабжения на указанных территориях начнет действовать переходный период, необходимый для актуализации схем теплоснабжения, заключения соглашений об исполнении схем теплоснабжения и утверждения предельных уровней цены на тепловую энергию (мощность) и заключения договоров с ЕТО. Переходный период может длиться не более семи месяцев (3 месяца — на актуализацию схемы теплоснабжения, 2 месяца — на заключение соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, 2 месяца — на утверждение предельного уровня цены на тепловую энергию).

«Мы надеемся, что первый переход к ценовым зонам теплоснабжения произойдет уже в начале 2018 года», — заявили в Минэнерго. Пока сложно спрогнозировать, сколько территорий и когда перейдут в ценовую зону теплоснабжения, отметили в ведомстве. Первые выводы Минэнерго России планирует сделать после 1 июля 2020 года.