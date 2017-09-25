Диснейленд по-русски

Скоро для того чтобы попасть в настоящий парк развлечений, не придется ехать за границу. В парке «Гавань Вероники», который построят под Москвой, можно будет увидеть всю Россию в миниатюре и прокатиться на аттракционах, которые не имеют аналогов в Европе.

Люди любят парки аттракционов. По данным международной Ассоциации тематических развлечений и компании AECOM, в 2016 году в крупнейших развлекательных парках побывали 438 миллионов человек. Это в четыре раза больше, чем в 20 самых популярных музеях мира. В 2015 году в парижский Диснейленд сходили на два миллиона человек больше, чем в Лувр. А во всем мире парки Walt Disney приняли почти 138 миллионов посетителей.

Во многих странах есть свои аналоги Диснейленда. В Германии действует сверхпопулярный Europa-Park (5,5 миллионов посетителей), во Франции — Astérix и Futuroscope, в Объединенных Арабских Эмиратах — Dubailand, в Китае — Chimelong Ocean Kingdom. Парки развлечений есть даже в Северной Корее. А вот России в этой области похвастать пока нечем, хотя спрос определенно имеется: объем отечественного рынка парковых развлечений оценивают в 3,5 миллиарда рублей в год.

Это упущение будет совсем скоро исправлено. В 2017 году под Москвой началась подготовка к строительству парка развлечений «Гавань Вероники».

«Гавань Вероники»

Новый парк развлечений займет 252 гектара в 16 километрах от МКАД, возле города Лобня. Добраться из Москвы до «Гавани Вероники» нетрудно: 20 минут на автомобиле по Дмитровскому шоссе или 35 минут на электричке от Савеловского вокзала.

В парке обещают установить более 50 аттракционов мирового класса, многие из которых не имеют аналогов не только в России, но и в Европе. К их числу относится, например, Kingda Ka — рекордно высокие и быстрые американские горки. Нечто похожее можно найти только в парке Six Flags в американском штате Нью-Джерси. Вагонетки на американском Kingda Ka разгоняются до 206 километров в час и взбираются на высоту до 139 метров. В «Гавани Вероники» будет не хуже.

Фото: Zenrio Believe / Shutterstock

Другой необычный аттракцион — аналог башни Stratosphere в Лас-Вегасе. Ее посетителей катают на высоте 310 метров. Для сравнения, ресторан «Седьмое небо» в Останкинской телевизионной башне располагается на высоте 326 метров.

В парке построят систему искусственных озер, прудов и водопадов и проложат пятикилометровую монорельсовую дорогу. Гости, которые приехали в «Гавань Вероники» из других городов, смогут заселиться в гостиницы на четыре тысячи номеров. Кроме того, планируется соорудить киноконцертный зал на 2,5 тысячи мест и летний амфитеатр на 20 тысяч мест.

Вся Россия

Главное в «Гавани Вероники» — не аттракционы. Территория парка будет разбита на 15 зон, каждая из которых соответствует разным частям России. Его посетители смогут «побывать» в Новгородской Руси, Карелии и Беломорье, на Балтике и Русском Севере, посетить Золотое кольцо, увидеть Казачью вольницу, Северный Кавказ и Калмыцкую степь, познакомиться с Крымом и Черноморьем, Великим Волжским путем и Уральским каменным поясом. Затем их путь лежит в Сибирь-матушку, на Алтай, к Байкалу, Приморью и Дальнему Востоку.

Некоторые достопримечательности будут воспроизведены в миниатюре: в частности в «Гавани Вероники» появится небольшое озеро в форме Байкала, окруженное «горными хребтами». Инсталляции и модели достопримечательностей будут дополнять виртуальные проекции, фотовыставки и другие формы стилизации. Замысел заключается в том, чтобы показать ландшафт, климат, растительность и народы каждого региона страны.

Фрагмент проекта парка

Главным туристическим маршрутам России будут посвящены особые тематические пространства. Посетители «Гавани Вероники» узнают про «Золотое кольцо», связывающее древние города Северо-Восточной Руси, про «Серебряное ожерелье», составленное из балтийских и северных городов России, про Великий шелковый путь и чуть менее известный Великий чайный путь — Сибирский тракт, по которому шли караваны с чаем из Китая.

Отдельное пространство площадью две тысячи квадратных метров выделят для рассказа о героической истории освоения территории России и той роли, которую сыграло в этом деле Русское географическое общество.

Вероника и ее друзья

Гостей проведут по парку специально придуманные персонажи: девочка Вероника, плюшевый медвежонок Потап, ставший капитаном дальнего плавания, тигренок Амур и болтливая птичка Баклан, увязавшаяся за ними с корыстными целями.

По сюжету, Вероника с друзьями покидает родной Калининград на «подсолнечной лодке», которая умеет бегать, прыгать, плавать, летать и путешествовать во времени. Девочка путешествует по всей стране, чтобы отыскать Солнечную гавань, где прячется Солнце. Посетители отправятся в дорогу вместе с Вероникой.

Девочка Вероника с друзьями

Структуру «Гавани Вероники» придумали специалисты Российского государственного университета туризма и сервиса, а над концептуальным проектом работала итальянская дизайнерская студия BAUSAA, которая спроектировала 55 тематических парков развлечений в 23 странах мира.

Создатели парка рассчитывают, что его будут посещать до 3,7 миллиона человек в год. В строительство «Гавани Вероники» планируют вложить не менее миллиарда евро. Ожидаемые налоговые поступления составят порядка миллиарда рублей в год, так что парк принесет пользу даже тем, кто никогда там не побывает.