Блондинки идут в бизнес

Казалось бы, что может быть в жизни лучше стабильности и комфорта. Когда у человека есть все — молодость, здоровье, благополучная семья, хороший дом, престижная и высокооплачиваемая работа, надежные сбережения — живи не тужи, развлекайся, путешествуй… Так ведь нет, Юля и Катя решили заняться бизнесом. И тут по законам жанра напрашивается антитеза с последующим нравоучением, что «от добра добра…» и так далее. Но ничуть не бывало или — не в этот раз. Потому что у них все опять получилось.

Юля и Катя делают выбор

Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева — подруги. Вместе учились в университете на факультете международных отношений, вместе закончили иняз. Работали в крупных фирмах, вышли замуж. Красивые, молодые, уверенные в себе, ухоженные, яркие блондинки... Катя — миниатюрная, стройная, спортивная. Юля держится более официально, волосы тщательно уложены, макияж, офисный стиль. Похоже, в этой паре именно она лидер, или это сказывается опыт руководящей работы — почти десять лет в должности директора по маркетингу в крупных IT-компаниях японской корпорации.

— Ну и зачем вам этот фитнес-центр понадобился, ведь и так хорошо было: престижная работа, стабильная зарплата… А бизнес, тем более в России, это ведь всегда риск.

Девушки переглядываются: похоже, такого подвоха они не ждали. Инициативу берет Юля. Отвечает серьезно и уверенно, как на собеседовании.

В первый раз ощущения от ЭМС очень необычные

— Мне с точки зрения маркетинга интересно было. Хотела понять, как такой бизнес работает. До этого я только в сегменте B2B работала в IT-компаниях, а тут массовый сегмент, IT-технологии и спорт, и все гораздо ближе к клиенту. Это же очень круто — когда ты можешь вот так близко узнать клиента и моментально что-то поменять в бизнесе, не дожидаясь одобрения совета директоров.

— Наверное, у нас особая жилка в характере есть, — смягчает градус беседы Катя. — Мы ведь обе из семей предпринимателей. С детства видели, как зарабатываются деньги, чем рискуют наши родители, не надеясь на ежемесячные зарплаты. А тут интересная идея появилась, и нам захотелось попробовать что-то сделать самим. Мужья нас поддержали.

— А почему именно фитнес-центр? — я с любопытством рассматриваю висящие на вешалках костюмы, похожие на униформу Лары Крофт — расхитительницы гробниц, только без пистолетов, ножей и гранат.

— Мы с Катей всегда фитнесом интересовались, ходили в разные клубы, но времени катастрофически не хватало. Катя не могла надолго оставить маленького ребенка, а я дни и ночи проводила в офисе. И вот однажды мы познакомились с ЭМС-технологией. Методика нам понравилась. Увлеклись. Выяснили, что в России она пока не особенно распространена. Идея сделать свой фитнес-центр показалась перспективной.

К новой затее девушки отнеслись очень серьезно: изучили рынок, протестировали оборудование, для чего специально ездили в Рим и Дюссельдорф, создавали бизнес-модель, нашли помещение в 150 квадратных метров.

Правильные люди

— Почему в Отрадном решили работать? Случайность?

— Нет, конечно, — Юля привычно расставляет все по порядку. — Отрадное — один из самых крупных спальных районов Москвы. Начали его изучать. При помощи бизнес-навигатора (Портал Бизнес-навигатор МСП ) определили, какой бизнес будет тут актуален. Там вообще много полезной аналитики. Выяснили, что в этом районе недостаточно предложений для занятий фитнесом именно в премиум-классе. Тот же бизнес-навигатор помог найти помещение. Раньше здесь был частный детский сад. Взяли его в аренду. Были места с более дешевой арендой, но исходя из соотношения цена-качество остановились на этом.

— Как-то у вас все гладко получается. А как же страхи, сомнения? Ночами не плакали?

— Было. Целый месяц бессонных ночей: до трех ночи в IKEA, а в семь утра подъем. Куча бумаг, стройка, нужно людей нанимать… Месяц был убийственный, — о трудностях Катя рассказывает без излишнего драматизма и уж тем более без ужаса. — Мы хотели очень быстро запуститься, оплатили аренду, взяли оборудование, а деньги у нас уже кончились, был всего месяц на то, чтобы сделать ремонт и открыться. Мы не могли себе позволить ждать.

Кредита девушки не брали, обошлись личными сбережениями. Сделали все очень быстро. Открылись в марте. В минус работали всего один месяц, когда делали предпродажу и супербольшие скидки. Несколько месяцев работали в ноль, потом начали зарабатывать деньги с нормальным плюсом. Летом загрузка была меньше половины — для фитнес-центров лето всегда «мертвый сезон». В сентябре заполняемость поднялась уже до 70 процентов.

Сейчас Fit&Beauty работает уже восьмой месяц. В штате 13 человек: тренеры, администраторы, визажисты, мастера маникюра, массажисты, хозяюшка. Юля и Катя занимаются рекламой, продвижением, менеджментом, бухгалтерией, кадрами. Курируют весь процесс, ходят на работу каждый день, включая выходные.

С учетом всех затрат на студию о полной окупаемости говорить пока рано: подобный проект при правильной организации окупается до двух лет. Но деньги студия уже приносит.

— А что было самым сложным?

— Когда начинали — думали, что главная проблема будет с деньгами: не впишемся в расходы, придется брать кредит, — рассказывает Юля. — Поработав полгода, поняли, что главная проблема в этом бизнесе — с персоналом. Мало людей квалифицированных. Были просто в шоке. Люди приходят с опытом работы в фитнес-центрах — они там тренерами работали — и не могут элементарный тест на знание анатомии пройти.

— В красоте и здоровье процентов 50, наверное, проблем — это низкое качество услуг, — соглашается с выводами подруги Катя. — Клиенты готовы платить деньги, но хотят получить за это качественное обслуживание.

Вспоминаю историю начала 1990-х. Сергей Лисовский тогда открыл свою первую дискотеку в «Олимпийском», а я ему подогнал в качестве администратора своего приятеля, бывшего советского картографа. Позже Лис делился опытом: «Знаешь, что самое сложное в бизнесе? Не денег поднять и не с бандитами вопросы решить. Самое сложное — найти правильных людей и поставить их на правильные места». Нашим девушкам во многом это уже удалось, но позиции пока закрыты не все. Поиск правильных людей продолжается.

Зал для занятий по ЭМС-технологии Фото предоставлено фитнес-центром Fit&Beauty

Beauty-express для премиального сегмента

— А кто ваши клиенты? — задаю вопрос Юле.

— Люди с достатком выше среднего. Много предпринимателей. Если это наемные работники — то с окладом от 100 тысяч. Молодые мамы часто с детьми приходят. Для них у нас оборудована детская комната. Одна многодетная мама на микроавтобусе с четырьмя детьми приезжает, пока она занимается — дети играют.

В Fit&Beauty много интересных организационных решений. Одно из них отражено в названии. Поскольку процентов 80 посетителей — женщины, а времени у них часто совсем мало, то после занятий фитнесом можно тут же привести себя в полную боевую готовность.

— Вот эту прическу мне за 30 минут сделали, — Юля встряхивает волосами, а прическа остается на месте. — А в парикмахерской это заняло бы два часа. Для удобства наших клиентов мы ввели много дополнительных услуг, которые назвали beauty-express: стилист, прическа, укладка, make-up, 35-минутный LPG-массаж. Все это можно сделать быстро.

Малышка на миллион

Но главная фишка Fit&Beauty — это все же ЭМС-технология. Расшифровывается аббревиатура ЭМС как «электромиостимуляция». Для занятий требуются как раз те самые костюмы Лары Крофт. Разработаны они были в ходе освоения космоса — для того, чтобы поддерживать стабильный мышечный тонус человека в состоянии невесомости. Одновременно технологию стали применять для реабилитации после травм и в профессиональном спорте. В последние 15 лет ЭМС монетизировали для использования в фитнес-центрах.

В костюм встроены электроды. Тренер, используя специальный софт, подбирает индивидуальную программу для пользователя, которая запоминается для дальнейших занятий. Он же простраивает и проводит 20-минутные тренировки. От ЭМС-аппарата сигнал посылается на костюм, импульсы воздействуют на мышцы. Силу и глубину импульсов настраивают отдельно для каждой группы мышц — в зависимости от задачи. Импульсы посылают сигнал мышцам, которые сокращаются до 100 раз в секунду.

Одним из первых в России работать с ЭМС-технологией стал Сергей Придачин.

— ЭМС — очень эффективное средство, — рассказал Сергей. — 20 минут тренировки заменяют три часа тренажерного зала. Одновременно работают все мышцы, и за 20 минут сжигается до двух тысяч килокалорий. Подходит методика практически всем, но в первую очередь это реабилитация после травм, сброс веса, восстановление после родов, накачка рельефных мышечных форм.

Костюмы, надо сказать, дорогие: вместе с софтом стоят под миллион рублей. Так что купить домой такой набор сможет позволить себе далеко не каждый житель России. Так что три тысячи рублей за разовое занятие уже не кажутся таким уж дорогим удовольствием. По абонементу занятие выходит дешевле: от 2800 до 1600 рублей, если на год.

Заниматься в Fit&Beauty приходят не только предприниматели, проводящие жизнь за монитором, и мамочки после родов, но и профессиональные спортсмены — триатлеты, марафонцы, боксеры… Есть даже чемпионка Европы по женскому боксу. У спортсменов ЭМС увеличивает выносливость и взрывную силу.

Несмотря на кажущуюся легкость упражнений, нагрузка на организм очень приличная

Отвал башки при помощи электричества

Понятно, что корреспондент «Ленты.ру» не мог не попробовать костюм на себе. Надо заметить, что фитнесом я никогда раньше не злоупотреблял: качать часами железо мне скучно, а физических нагрузок и в обычной жизни хватает. Был определенный скептицизм и в отношении выбранной технологии — мало ли сейчас на рынке всяких модных игрушек.

Первое ощущение — костюм дайвера. Сергей начинает подбирать на мониторе нагрузку на разные группы мышц. Все очень наглядно. В ответ мышцы вибрируют и сокращаются, как будто к ним присоединили клеммы аккумулятора. Но силу импульсов я могу выбирать сам. Останавливаюсь на пороге комфорта. Для живота это около 75 процентов от возможного, для бедер — всего 45. Так проходимся по всему организму.

В последующие 20 минут я под руководством тренера выполняю различные упражнения: приседания, отжимания, бег на месте, работа с гантелями. Против ожидания — никакой пассивности. Работать приходится с полной выкладкой и под совсем не игрушечными нагрузками. Самое сложное в упражнениях — синхронизировать себя с ЭМС, когда мышцы работают отдельно от тебя, в отрыве от твоей собственной головы. Приходится преодолевать моторный диссонанс и заново налаживать отношения со взбесившимся вдруг организмом. Учусь управлять собственным телом. Получается не всегда.

20 минут пролетают как 5. Когда все заканчивается — ощущения скорее приятные. Наутро мышцы болят, но вполне терпимо. Пожалуй, я бы сходил еще разок. По крайней мере, это не так скучно, как качать тупое железо среди потных мужиков.

Неугомонные блондинки

А что же Катя и Юля? Останавливаться на достигнутом они не собираются. В планах — создание сети фитнес-центров. Первый должен открыться в Брянске уже 4 ноября. И это лишь начало: девушки настроены весьма решительно.