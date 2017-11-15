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Ангел стартапа

История предпринимателя из Перми, ставшего ключевым игроком в развитии края

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Евгений Протопопов
Евгений Протопопов
Фото: nb159.ru

Под непосредственным руководством Евгения Протопопова более 100 человек и три больших компании, занимающихся строительством, недвижимостью, охраной, информационными технологиями и инвестициями. Он создал в родном городе полноценный филиал Информационного центра «Сколково» — «Технопарк Пермь», и работает над франшизой, то есть намеревается растиражировать проект на всю страну. А еще он маркетолог, риелтор, стартапер и бизнес-ангел, который продолжает расширять число своих бизнес-проектов и не намерен останавливаться. Как репутация стала ключевой компетенцией Евгения, с чего он начал, почему отказался переехать в Москву, что можно искренне любить в бизнесе и какие инструменты помогают предпринимателю каждый день — выясняла «Лента.ру».

Нельзя опускать руки

— Были ли у меня провалы? Конечно. Самый большой во время кризиса 2008 года, — рассказывает Евгений. — В итоге мне пришлось закрыть компанию по продаже и обслуживанию компьютеров Help. Чтобы рассчитаться с долгами, я продал квартиру и автомобиль, но погасить их смог только в 2010-м. Эти два года были самым сложным периодом в жизни.

По словам бизнесмена, во второй половине 2008 года толпы системных администраторов оказались на улице. Рентабельность продажи компьютеров упала со 100 до 10 процентов. Но самое неприятное, что крупные корпоративные заказчики перестали платить по счетам. А в компании Help работали 50 человек с фондом заработной платы более 2 миллионов рублей в месяц. Через 4 месяца после начала кризиса Евгений закрыл компанию, но долг к тому моменту уже был огромным. Чтобы погасить его, пришлось создавать новые бизнесы и два года использовать доходы от них для погашения долгов Help.

— Сейчас я бы сумел избежать львиной доли потерь, — резюмирует Евгений. — Но тогда у меня не было опыта оперативных кризисных решений. Зато... в итоге я многому научился. Предприниматель — это вообще человек, который соткан из своих ошибок. Человек может стать успешным только в одном случае — если будет много ошибаться и при этом учиться, а не опускать руки. Это не мой тезис, но мой принцип жизни.

Сарафанное радио успеха

На старте у Евгения не было капитала и семейных связей. Дед строил Воткинскую ГЭС, мать — заслуженный строитель России, отец — бывший начальник перспективных разработок НПО «Росса». Однако, к какой именно области приложить силы, в старших классах пермской физико-математической школы №9 Женя себе не представлял.

— Я учился в очень хорошей школе, где меня научили думать, — говорит Евгений, — за что я очень школе благодарен. Но по части выбора дела жизни у меня был хаос в голове. С профориентацией, как и во всей системе российского среднего образования, в нашей школе было слабенько. Помогла случайность. Учитель истории познакомил меня с людьми, которые предложили заниматься распространением бадов, косметики, зубной пасты, хозтоваров и так далее, то есть сетевым маркетингом или MLM-бизнесом. Я попробовал, и у меня стало хорошо получаться. Оказалось, что я внушаю людям доверие, покупатели обращаются ко мне снова, рекомендуют меня своим друзьям и родственникам. Дело пошло — в одиннадцатом классе я зарабатывал больше многих взрослых.

Получать высшее образование Евгений поначалу пошел на мехмат Пермского университета на отделение компьютерной безопасности. Хорошо учился, легко разобрался с интегралами, сдавал экзамены без троек, но вдруг понял, что хочет чего-то совсем другого. За четыре года в MLM-бизнесе он синтезировал ряд предпринимательских идей, которые хотел воплотить. Хотел работать не в области цифр, а в среде живых людей, в среде занятости, развития и строительства. Более того, ему нравилось торговать. Женя перевелся на экономический факультет и окончил университет по специальности «Менеджер организаций».

Ступенька за ступенькой

В 2001 году, понимая, что будущее завязано на компьютерные технологии, Евгений начал продавать компьютеры и комплектующие. Устроился обычным сотрудником в компанию «Комви-Трейд», работал по 16 часов в сутки, без выходных. Разобрался в тонкостях, подтянул к компьютерным продажам клиентскую базу, наработанную в МЛМ-бизнесе, и через год (в 17 лет) зарабатывал по 60 тысяч рублей в месяц. Но деньги, хотя и вдохновляли, никогда не были целью. В 2004 году, почувствовав, что учиться в чужой компании больше нечему, Евгений открыл свою — ту самую Help. Занимался продажей и обслуживанием компьютеров и программного обеспечения. До кризиса 2008 года компания была успешной. В 2006-м он приобрел квартиру в престижном районе Перми и дорогой автомобиль марки Volvo.

Помимо работы, у Жени были и остаются два хобби: восточные единоборства (айкидо, карате, тайцзи, кендо) и киберспорт. Он говорит, что оба увлечения много дали для профессиональной жизни. Преподаватели единоборств научили восточной философии, которая легла в основу его сегодняшней бизнес-этики. А киберспорт вылился в пермскую дочку ИЦ «Сколково» — «Технопарк Пермь».

— К слову, — не без гордости вспоминает Евгений, — я был одним из организаторов киберспортивного чемпионата «Пермский период». В 2004 году мы с командой умудрились пролоббировать федеральный закон о признании киберспорта спортом. А несколько позже я понял, что энергию киберспортсменов, если дать им в руки соответствующий инструмент, можно использовать в созидательных целях. Они с таким же азартом могут изобретать, создавать передовые технологии, станки, программное обеспечение, уникальные стартапы — быть лучшими не только в России, но и в мире.

«Технопарк Пермь»

Евгений потратил годы на воплощение этой своей идеи. Провел много времени в ИЦ «Сколково», в технопарках Челябинска и Казани, был за границей. Собрал везде самое лучшее, чтобы воплотить это в родном городе. Говорит, что вдохновлялся в своих поисках не столько местами, сколько людьми.

— Вдохновение дает не место, а люди, которые в «Сколково» встречаются невероятные, — говорит он. — Ренат Батыров еще как вдохновляет. Павел Новиков еще как вдохновляет. Дима Песков и Альберт Ефимов еще как вдохновляют. Они работают советниками у Набиуллиной, Грефа. Из каждой беседы с ними я вынес массу любопытных и уникальных знаний.

Многолетняя работа увенчалась успехом. Около месяца назад состоялось официальное открытие «Технопарка Пермь». Это 16 резидентов и 2,5 тысячи квадратных метров. Скоро к «Технопарку» добавятся два этажа, а в следующем году появится официальный статус отделения «Сколково» и франшиза, позволяющая открывать подобные проекты во всех крупных городах России.

— У нас делают роботов, которые «гремят» на всю страну. К нам приезжал президент. Много всего... Чтобы описать в двух словах, расскажу пару историй. К нам пришли ребята, которые, оказалось, сидя в Перми, разрабатывают программный продукт для администрации президента и Ассоциации региональных банков. Пришли ребята, которые, оказалось, создают аддитивные технологии для авиадвигателей, которые уже работают во Франции, Корее и России. Пришли ребята, которые уже несколько лет занимаются сертификацией технологий оборонки с целью применения их в гражданских производствах. Пришли ребята, которые создают в Перми киберспортивную арену. Другие скоро откроют сборку 3D-принтеров — первую в России — в Перми. Все они, условно говоря, теперь под одной крышей: делятся опытом, устраивают мастер-классы, объединяют усилия, если нужно. Более того, для работы в «Технопарке» к нам собирается переехать на ПМЖ группа исследователей из Екатеринбурга. А это прецедент, потому что до сих пор люди уезжали только из Перми в Екатеринбург.

Кому продать охранника

Мой собеседник рассказал, за что по-настоящему любит бизнес. За возможность творить: реализовывать идеи, воплощать задумки, менять окружающий мир. Также ему нравятся задачи, которые другим не по плечу. И его точно не интересует размеренная устоявшаяся деятельность.

Поэтому в 2007 году, когда компания Help была доходной и стабильной, Евгений открыл два интернет-магазина с современными гаджетами — прообразами квадрокоптеров и другой техникой. Начиная с 2006-го он начал изучать тонкости сделок с коммерческой недвижимостью (риски, оценка, доли, документация) и в том же году реализовал свой первый риелторский проект — продал производственную базу. Далее проекты с недвижимостью пошли один за другим.

Работа с недвижимостью и интернет-магазины позволили ему пережить 2008-2010 годы и крах компьютерного бизнеса — расплатиться со всеми долгами, выполнить все взятые на себя обязательства. Одновременно выяснилось, что репутация Евгения стала работать на него самостоятельно. Клиенты и заказчики из компьютерного бизнеса стали обращаться по вопросам покупки и продажи недвижимости, по вопросам информационного обеспечения.

Генеральный директор группы охранных компаний «Одиссей» пригласил Евгения усовершенствовать техническую базу. Очень скоро выяснилось, что молодой предприниматель может дать дельные советы по куда более сложным вопросам: позиционированию на рынке, продажам, маркетингу, брендированию, формированию продуктовой линейки и так далее. Благодаря компетенции Евгения выручка ГК «Одиссей» за полгода выросла почти в 10 раз, а офис — со 150 квадратных метров до 1,5 тысячи. «Одиссей» вошел в топ-5 компаний охранных услуг в Пермском крае. На его базе были открыты учебный центр и боевой стрелковый тир, признанный одним из лучших в России. В конце 2010 года Евгению предложили стать соучредителем компании, и ему стала принадлежать треть «Одиссея».

«Монополия» в реальном масштабе

После кризисных 2008-2010 годов развитие проектов Евгения пошло по нарастающей. Наработки с недвижимостью вылились в две компании: Центр недвижимости «Все включено», занимающийся линейными продажами, и ГУН «Девелопмент» (инвестиции в недвижимость, формирование объектов и разработка концепций застройки, строительство, консультации, продажи на нулевом цикле). А интернет-магазины и долю в охранных предприятиях в начале десятых годов Евгений продал, так как они стали ему неинтересны. То есть элемент игры никуда не ушел и продолжает определять стратегические планы предпринимателя.

За последние несколько лет Евгений основал компании по управлению финансами и инвестиционными портфелями. Он участвует в более чем 30 действующих проектах. Под его непосредственным началом работают более 100 человек. Он однозначно очень успешен. Возникает вопрос: почему Евгений Протопопов до сих пор не в Москве? Разве не для этого люди становятся успешными в России?

— В 2012 году мне даже предложили возглавить крупную компанию в Москве, — смеется Евгений. — Я хорошо подумал и принял решение остаться. Тут много причин. Во-первых, это моя земля, мой регион, друзья, родственники, знакомые и желание сделать жизнь всех этих людей в меру сил лучше. Во-вторых, я привык к полной самостоятельности, а в Москве это было бы невозможно. В-третьих, я не вижу смысла в тенденции поголовно переезжать в Москву. У нас нет пробок, воздух лучше, людей меньше, квартиры дешевле, свободы для предпринимательства больше, а набор ценностей присутствует тот же самый. Я часто летаю в Москву по делам, но жить и работать предпочитаю дома.

Серьезный помощник

Евгений Протопопов все в своей жизни сделал сам. Но ведь инструментами-то он пользовался готовыми? Поэтому мой предпоследний вопрос: какие из них больше других помогли мультибизнесмену?

— Их много, — на секунду задумывается Евгений. — На настоящий момент я бы выделил Портал Бизнес-навигатора МСП. Это информационный интернет-ресурс, который очень помогает в работе с недвижимостью. Более того, я бы сам его придумал, если бы его не придумали до меня. Я активно пользуюсь модулем «Анализ бизнеса по локациям», то есть анализом города по районам. Как я уже говорил, одна из моих компаний, Центр недвижимости «Все включено», занимается продажей торговых площадей и офисов под ключ. Раньше перед моей командой стояла задача придумать, какой арендатор должен сидеть на том или другом объекте. Мы высылали специалистов на место, устраивали мозговой штурм и так далее. Теперь достаточно просто открыть Портал Бизнес-навигатора МСП, посмотреть, какие виды бизнеса востребованы в данном районе, и останется сделать несколько звонков целевой аудитории. Здесь не хватает салона красоты, здесь — мясного магазина, а там — клиники, делающей анализы крови.

— Даже для меня, бывалого предпринимателя, — продолжает Евгений, — большая проблема разобраться, как государство способно поддерживать бизнес. Мер поддержки много, но о них никто не знает. А те, кто знает, либо набрел случайно, либо у них ближайшие родственники в госорганах работают. Лично я за все время в бизнесе не смог получить ни одного гранта и ни одной льготы. Теперь же с помощью Бизнес-навигатора каждый бизнесмен сможет легко узнать, на какую поддержку или льготу и при каких условиях он может рассчитывать. Согласитесь, инструмент сложно переоценить.

Каково быть ангелом

История уже получилась длинной, но я не могу не задать последнего вопроса: каково быть известным стартапером и бизнес-ангелом? Легко ли отличить перспективную идею и команду от тех, кого надо «зарубить».

— Это и проще, и сложнее, чем может показаться, — отвечает Евгений. — Тут, как в восточных единоборствах, — рефлексы важнее знаний. Все, что нужно эксперту, — это опыт и умение задавать правильные вопросы. Я сегодня про любую команду, про любой проект, все, что нужно, понимаю через первые три минуты презентации. Ко мне недавно ребята пришли, говорят: «Мы хотим для нефтянки создать специальную технологию распарафинивания скважин». Через пять минут я уже думал, откуда привлечь финансирование. Это подкованные ребята, с большим будущем. Они создадут продукт, который будет работать во всем мире и будет в 10 раз дешевле аналогичного предложения от Schlumberger. А вот смог бы я определить ликвидность стартапа, не будь у меня опыта собственных падений? Думаю, что нет.

Павел Орлов

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