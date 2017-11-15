Познер презентовал заявку на проведение «ЭКСПО-2025» в РФ

Россия презентовала заявку на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО» в 2025 году в Екатеринбурге. Делегация российского заявочного комитета «ЭКСПО-2025» представила ее на 162-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок в Париже. Об этом сообщается в пресс-релизе комитета.

Российскую заявку презентовали возглавляющий делегацию министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава комитета «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак, журналист Владимир Познер и балерина Илзе Лиепа. «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений» — так звучит тема российской заявки.

Российская заявка выгодно отличается от заявок конкурентов тем, что отвечает на важные вопросы: зачем нужны инновации, как они могут повлиять на жизнь будущих поколений, для чего, в конечном счете, нужны новейшие технологии?

«На наших глазах происходит стремительное преобразование мира: заканчивается промышленная эпоха, наступает эпоха информационная. Меняется не только форма, но и суть научно-технического прогресса. Мы считаем, что инновации, открытия, новые технологии лишь инструменты для достижения главной цели — счастья отдельно взятого человека. Поэтому мы заявляем технологии для счастья. Это значит, что технологии должны быть просты и доступны каждому, независимо от его физических возможностей. Это значит, что они должны принадлежать всем, а не быть достоянием привилегированного меньшинства. Это значит, что они должны объединять мир, сводить страны и народы вместе, помогать находить общий язык», — сказала в ходе выступления Сагайдак.

«У России есть все основания принять крупнейшую ярмарку гуманитарной и технологической мысли, — отметил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. — За последнюю четверть века в нашей стране было проведено множество крупных международных политических, экономических, культурных и спортивных форумов. Мы любим и умеем принимать гостей. Россия — в лице ее Президента, органов исполнительной и законодательной власти — гарантирует, что будут созданы все необходимые условия для того, чтобы Всемирная выставка в 2025 году прошла безупречно и на самом высоком уровне».

Согласно философии ЭКСПО, Международное бюро выставок должно выбрать тот город, который по итогам мероприятия сможет извлечь максимальную выгоду для своего будущего развития. Если выставка пройдет в Екатеринбурге, то уральской столице в наследство достанутся новый жилой микрорайон, спортивные, деловые и культурные площадки, новая инженерная и транспортная инфраструктура.

Сенсацией стало заявление российской делегации о размере выделенной под будущую выставку ЭКСПО-2025 площади. Она составит 555 гектаров, что сделает ее самой большой за всю историю проведения всемирных выставок.

Мощным финальным аккордом выступления российской делегации стала демонстрация 2,5-минутного фильма «Технологии для счастья», в котором люди разных возрастов делятся своими мечтами о технологиях, которые могли бы сделать их жизнь счастливыми.

Как отметил ранее советник президента РФ Антон Кобяков, у столицы Урала большие перспективы в конкуренции на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году.