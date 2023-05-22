Цена квадрата. Как купить квартиру с большой скидкой?

Компания «Л1» сообщила о запуске нескольких специальных акций для клиентов. В честь своего дня рождения застройщик предоставляет покупателям квартир скидки до 35 процентов, а также дарит кладовые, места в паркинге и сертификаты на занятия в фитнес-центре. Все акции продлятся до 31 мая 2023 года, в них участвуют ЖК «Лондон парк», «Поэт», «Шекспир» и «Байрон». Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Компания «Л1» работает на рынке уже 31 год. За это время застройщик вывел на рынок более 33 тысяч квартир, а с учетом социальных и коммерческих объектов на его счету более двух миллионов квадратных метров недвижимости.

Фото: ООО «ЛП»

В 2023 году «Л1» завершает масштабный проект по строительству четырех жилых комплексов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. ЖК «Лондон парк», «Поэт», «Шекспир» и «Байрон» построены на участке, ограниченном проспектом Просвещения, улицей Руднева, Поэтическим бульваром и улицей Кустодиева.

Три жилых комплекса из четырех — «Лондон парк», «Поэт» и «Шекспир» — уже сданы в эксплуатацию и заселены. Строительные и отделочные работы продолжаются только в ЖК «Байрон», но в III квартале 2023 года их планируется завершить. Поэтому свой день рождения застройщик отмечает большими скидками на квартиры в этих жилых комплексах.

Какие акции действуют у «Л1»

Только до конца мая при покупке квартиры в ЖК «Шекспир» можно получить скидку до 35 процентов. Акция распространяется на жилье метражом от 77,3 до 127,4 квадратного метра при условии стопроцентной оплаты на расчетный счет в течение семи дней с момента заключения договора.

Фото: ООО «ЛП»

Акция «Паркинг и кладовка в подарок при покупке трехкомнатной квартиры» распространяется на жилье площадью более 126,3 квадратного метра в ЖК «Лондон парк», где остались считанные квартиры на продажу. Надо отметить, что далеко не все ЖК на рынке могут похвастаться собственным паркингом и наличием в квартирах кладовок для сезонных и редко используемых вещей.

Акция «Клубный дом с бассейном» распространяется на все четыре жилых комплекса — «Лондон парк», «Поэт», «Шекспир», «Байрон». При покупке любой квартиры новоселы получат сертификат на занятия в фитнес-центре в подарок.

Четырехэтажный спортивный комплекс общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров является частью ансамбля и располагается внутри квартала, который образуют жилые комплексы. В фитнес-центре два бассейна, спа-зона, тренажерные залы и помещения для групповых занятий.

Все свое

У каждого жилого комплекса, входящего в «английский» квартал «Л1», своя концепция. Например, ЖК «Поэт» — это семейное жилье класса «комфорт плюс». В нем нет студий и квартир с окнами на север. В состав ЖК «Шекспир» и «Байрон» входят малоэтажные корпуса, где под жилье используется только три этажа. Вместе четыре ЖК создают единое пространство, где можно реализовать самые неожиданные решения.

Одна из фишек проекта — наличие «патио» площадью около двух гектаров. Это территория внутри квартала, ограниченная со всех сторон четырьмя ЖК. По проекту здесь расположатся зона барбекю, спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, скейт-парк, площадка для выгула собак, лавочки и клумбы.

Другой важной особенностью является продуманная разноэтажность квартала. Например, в ЖК «Лондон парк» есть корпуса от 21 до 28 этажей, в ЖК «Шекспир» — от 3 до 27 этажей, в ЖК «Байрон» — от 5 до 25 этажей. Разноэтажность обеспечивает лучшую инсоляцию квартир, позволяет создавать квартиры с террасами, делает облик здания более динамичным и интересным.

Фото: ООО «ЛП»

Квартал построен так, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей. Работают школа, детский сад. Кроме того, в шаговой доступности расположены поликлиники для взрослых, детей и другие учебные учреждения.

Застройщику удалось соединить в одном проекте две казалось бы взаимоисключающих характеристики — прекрасную транспортную доступность и близость к природе.

С одной стороны, квартал находится в 20 минутах ходьбы от станции метро «Проспект Просвещения», до станции «Гражданский проспект» нужно ехать 10 минут на общественном транспорте, а всего в пяти минутах езды на машине есть выезд на КАД.

С другой стороны, недалеко от новостроек раскинулись крупные зеленые зоны — парки Сосновка и Муринский, сквер Конашевича и сад Ивана Фомина. В 10 минутах езды находятся Суздальские озера, любимое место отдыха горожан в летний период.

Жители квартала могут одинаково быстро добраться и до «благ цивилизации», и до природных красот.

Росли вместе с районом

Проект на проспекте Просвещения занимает особое место не только в портфолио компании «Л1», но и на рынке в целом.

Еще с нулевых в этой части города начался процесс редивелопмента, связанный с расселением и ликвидацией аварийного жилья, освоением гаражей и промзон. В последние пять лет этот процесс только набирал обороты. Квартал от «Л1» стал одной из первых ласточек этого процесса — раньше на месте жилых корпусов также располагались недостроенные и заброшенные здания.

Ансамбль во главе с ЖК «Лондон парк» изначально задумывался как точка притяжения для жителей всего Выборгского района. Поэтому столько площадей здесь отдано под социальные учреждения и коммерческую аренду. В основании жилого комплекса «Лондон парк» располагается двухэтажный торгово-развлекательный центр. Здесь будет работать около тридцати кафе и ресторанов, парк аттракционов, медицинский центр, коворкинг, лекторий, продуктовый маркет, десятки магазинов и многое другое. Так что при желании здесь можно будет провести весь день и решить множество личных и рабочих задач.

Рекламодатель:

ООО «ЛП»



Застройщик: ООО «ЛП», проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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