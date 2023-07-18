Скидки, бонусы и кешбэк. В каких районах Петербурга можно выгодно купить квартиру?

Новая акция от компании «Л1»: покупатели квартир получат скидку и денежный кешбек

Компания «Л1» сообщила о запуске новой акции для клиентов. Застройщик в рамках программы «Бонусы за дружбу» предоставляет покупателям квартир скидку и денежный кешбэк. Подробности этой и другой акции — в материале «Ленты.ру».

Рынок жилой недвижимости все чаще предлагает интересные акции. Так, застройщик «Л1» запустил необычную программу «Бонусы за дружбу»: теперь клиенты компании, которые уже приобрели у нее недвижимость, могут привести своего друга и получить кешбэк. Другу это тоже будет выгодно: он получит скидку.

Размеры бонусов рассчитываются по определенной формуле. Во-первых, они зависят от персональной скидки участника программой лояльности, которым автоматически становится каждый клиент «Л1». На нее влияет количество квадратных метров, которое клиент и его ближние родственники приобрели в компании за весь период. Размер индивидуальной скидки можно проверить в личном кабинете на сайте застройщика.

Во-вторых, на скидку влияет время, прошедшее с момента последней покупки. Чем меньше времени прошло, тем больше коэффициент. Если менее четырех месяцев, он равняется 0,9. Если более, но менее года — 0,8. По истечении 12 месяцев с даты последнего договора — 0,7. Сама формула выглядит так: персональная скидка делится на два и умножается на временной коэффициент.

Как происходит выплата бонусов? Друг получает скидку, заключает договор и вносит оплату. В соответствии с регламентом выплаты бонусов, клиенту, который привел покупателя, отправят отчет с указанием суммы выплаты

Ему нужно будет указать действующие реквизиты, и после этого на расчетный счет перечислят денежные средства с удержанным НДФЛ.

Чтобы принять участие в акции «Бонусы за дружбу», нужно быть участником программы лояльности. Для этого у клиента должен быть оплаченный и нерасторгнутый договор, а также регистрация в личном кабинете на сайте «Л1» — это нужно, чтобы через свою учетную запись можно было дать свое электронное согласие на участие в акции.

Фото: stock.film / Shutterstock / Fotodom

# Акция для родственников

К другу клиента в программе «Бонусы за дружбу» нет требований кроме того, что он не должен быть близким родственником — потому что для них у застройщика есть отдельная акция. Родные могут воспользоваться дополнительной скидкой, которая зависит от персональной скидки клиента по программе лояльности.

Компания «Л1» регулярно запускает необычные акции для своих уже существующих и потенциальных клиентов

Весной застройщик предлагал покупателям квартир в ЖК «Лондон парк», «Поэт», «Шекспир» и «Байрон» скидки до 35 процентов. Также компания дарила за покупку кладовые, места в паркинге и сертификаты на занятия в фитнес-центре.

Все четыре жилых комплекса образуют «английский» квартал «Л1». Три из них — «Лондон парк», «Поэт» и «Шекспир» — уже сданы в эксплуатацию и заселены. Строительные работы в ЖК «Байрон» планируется завершить уже в 2023 году.

У каждого ЖК своя концепция. Так, «Поэт» — это семейное жилье класса «комфорт плюс» без студий и квартир с окнами на север. ЖК «Шекспир» и «Байрон» — малоэтажные корпуса, где под квартиры используется только три этажа. Вместе четыре комплекса объединяются в одно пространство. На пересечении четырех кварталов предусмотрено «патио» площадью около двух гектаров, где будут закрытые спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, скейт-парк, площадка для выгула собак, а также зона барбекю.

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Акция проводится для участников Программы лояльности клиентов «Бонусы за дружбу». Организатор Программы ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения доступны на сайте https://www.l1-stroy.ru/promo/?id=60. Имеются ограничения.

Рекламодатель:

ООО «ЛП»

Застройщик: ООО «ЛП», проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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