Мебель в подарок. Компания Л1 запустила необычную акцию для покупателей трехкомнатных квартир в Санкт-Петербурге

В России увеличивается спрос на квартиры с отделкой на первичном рынке. Покупатели не хотят тратить свое время на ремонт и покупку мебели, предпочитая получить полностью готовое для использования жилье. Строительная компания Л1 дарит своим покупателям предметы интерьера в подарок. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Квартира мечты у каждого своя. При покупке собственного жилья кто-то обратит внимание на красивый вид из окна и хорошую шумоизоляцию, кто-то ищет большую кухню и высокие потолки, а кто-то мечтает о том, чтобы получить все и сразу. Опросы показывают, что счастливые новоселы часто теряют энтузиазм, столкнувшись со следующим этапом обустройства новой квартиры — ремонтом и подбором мебели. Для категории покупателей, которые хотели бы перепоручить часть забот об этом еще на этапе покупки, отличным вариантом становится white box (предчистовая) и финишная отделка под ключ. Застройщики этот тренд готовы поддерживать постоянным пополнением подобных кейсов: востребованность жилья с отделкой отражает увеличение предложений на рынке.

При этом современный покупатель квадратных метров не меньше комфорта ценит свое время. Для многих новоселье омрачается постоянным цейтнотом, ведь перед переездом необходимо привести жилье в порядок и приобрести минимальный набор мебели, необходимой для жизни. Для таких клиентов компания Л1, более 30 лет специализирующаяся на возведении многоквартирных жилых домов, запустила специальную акцию. Она не только позволит сэкономить, но и освободит от лишней суеты, а значит, можно будет в полной мере насладиться моментом покупки нового жилья.

Фото: Rust.photo / Shutterstock / Fotodom

«Мебельный комплимент»

У покупателей квартир в новостройках компании Л1 есть возможность частично обставить их благодаря программе «Мебельный комплимент». Застройщик запустил ее совместно со своим партнером — Первой мебельной фабрикой, которая более полувека специализируется на производстве различной мебели и предлагает изготовить предметы интерьера на заказ или выбрать из каталога готовых предложений.

Программа «Мебельный комплимент» действует при покупке трехкомнатных квартир определенной площади. В ЖК «Лондон Парк» — кирпично-монолитном комплексе комфорт-класса с переменной этажностью, закрытой территорией и собственной парковкой — для участия в акции нужно приобрести трехкомнатную квартиру до 100,5 квадратного метра. В ЖК «Шекспир» выбор новой мебели предложат покупателю недвижимости, состоящей из трех комнат, общей площадью до 120 «квадратов». В жилом комплексе «Поэт» доступны к покупке 1-3 комнатные квартиры и даже квартиры с террасами, но в акции от застройщика заявлены некоторые «трешки».

Сумма, которую можно будет потратить на мебель, ограничена 300 тысячами рублей. При этом никаких ограничений перед покупателем не ставят: если стоимость выбранных предметов окажется выше, ему достаточно доплатить и получить именно то, что хочется. При меньшей стоимости разница в деньгах не возвращается. Остается решить, как потратить эти деньги: заказать кухонный гарнитур, диван в новую гостиную, присмотреть столовую группу или замахнуться на шкаф-купе по индивидуальному проекту?

Фото: imtmphoto / Shutterstock / Fotodom

Поскольку все новостройки сданы и частично заселены, в продаже остались последние квартиры. На сайте застройщика указано, что ключи от нового жилья можно получить в момент его приобретения

Единственное, что нужно иметь в виду, — при отказе от подарка стоимость квартиры не уменьшается. Поэтому тем, кто хотел бы по-другому распорядиться скидкой, возможно, стоит обратить внимание на другие предложения Л1. Например, в августе при покупке трехкомнатных квартир площадью от 125 квадратных метров в ЖК «Лондон парк» компания дарит семейное машино-место и кладовку.

«Лондон парк», «Шекспир» или «Поэт»

Строительный холдинг Л1 специализируется на возведении многоквартирных жилых домов и имеет в арсенале десятки объектов в разных районах Санкт-Петербурга. Жилые комплексы «Лондон Парк», «Шекспир» и «Поэт», на которые распространяются условия программы «Мебельный комплимент», расположены в одной из наиболее развитых частей Выборгского района. Он традиционно занимает одно из лидирующих мест в рейтинге лучших районов северной столицы, поскольку сочетает развитую социальную инфраструктуру, транспортную доступность и обилие зелени и водоемов.

Фото: Gerald Peplow / Shutterstock / Fotodom

Указанные ЖК расположены между проспектом Просвещения, Поэтическим бульваром и улицами Кустодиева и Руднева. Они вписаны в инфраструктуру города, которую дополняют расположенные в жилых комплексах и уже введенные в эксплуатацию фитнес-клуб с двумя бассейнами, магазины, кафе, офисы различных компаний. В ближайшем будущем жильцам станет доступен торгово-развлекательный комплекс площадью около 60 тысяч квадратных метров, расположенный под корпусами ЖК «Лондон Парк».

Выборгский район отличается масштабными парками, которые обеспечивают жителям отличные места для прогулок и занятий спортом в любое время года

Зеленые зоны формируют многочисленные парки и скверы (Сосновка, Шуваловский, Удельный, Челюскинцев, Лесотехнической академии, Вяземских-Левашовых, Муринский). В некоторых озерах и прудах района разрешено купание. Впрочем, чтобы полюбоваться цветущими вишневыми садами, не нужно далеко ходить. Например, в ЖК «Лондон Парк» и в ЖК «Шекспир» фруктовые деревья высажены прямо во дворах и радуют жильцов нежным цветением весной и яркими ягодами летом.

При всех плюсах жизни в таком окружении главным для многих будет транспортная доступность объектов Л1, расположенных в Выборгском районе. Чтобы добраться до центра города, нужно потратить 20 минут, примерно столько же займет путь до Финского залива, а до выезда на КАД автомобилистам понадобится всего 5 минут. Для тех, кто передвигается на общественном транспорте, важным будет тот факт, что станция метро «Проспект Просвещения» находится от ЖК в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 минутах езды.

Рекламодатель ООО «ЛП»

Застройщик: ООО «ЛП», разрешение на ввод в эксплуатацию № 78-03-15-2022 от 7 июня 2022

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