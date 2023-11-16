Новоселье по плану. Более полумиллиона человек в России переселены из аварийного жилья. Кто на очереди?

Более полумиллиона человек в России переселены из аварийного жилья. Кто на очереди?

Россия вышла на финишную прямую в ликвидации аварийного жилья. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», созданному по решению президента, в стране завершается одна программа расселения ветхих домов и уже набирает обороты новая. Первая программа сфокусирована на жилье, которое признали аварийным до 2017 года, официально она завершается в декабре 2024-го. Однако многие регионы справились с расселением намного быстрее и поэтому смогли перейти к следующему этапу — обновлению жилого фонда, признанного аварийным с начала 2017-го до января 2022 года. Как Россия прощается с устаревшими и непригодными для жизни квадратными метрами и что изменится с нового года — в материале «Ленты.ру».

Российские регионы справляются с планами по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, с опережением сроков. За время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 9,8 миллиона квадратных метров непригодного для жизни жилья было расселено, процесс затронул более 578 тысяч человек.

Более 9,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья расселено в России с 2019 года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»

Многим регионам удалось полностью завершить плановое задание, например, Республика Адыгея сделала это еще в ноябре 2022 года, а к сентябрю 2023-го набралось уже 16 регионов-отличников. Полностью завершили переселение граждан из непригодных для проживания домов, признанных таковыми до 2017 года, Астраханская и Воронежская области, Башкирия, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Калмыкия, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская, Саратовская, Сахалинская и Тамбовская области, Чеченская Республика и города федерального значения — Санкт-Петербург и Севастополь. Еще 34 региона планируют завершить программу переселения до конца 2023 года.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

«Мы набрали хороший темп по жилищному строительству, планируем выйти в этом году на новый рекорд по объему. Однако также важнейшими вопросами остаются расселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт зданий, обновление коммунальной инфраструктуры. Наша главная цель — создание комфортной городской среды и повышение благополучия граждан. Для этого продолжаем системную работу. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить своевременный ввод объектов в эксплуатацию и завершить необходимые программы», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Руководитель Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов подчеркнул, что задача по переселению граждан из аварийного жилья выполняется ускоренными темпами. По его словам, за 10 месяцев текущего года из аварийных домов переехали 106,6 тысячи человек, было расселено 1,85 миллионов квадратных метров непригодного для проживания жилья.

Для оказания помощи субъектам, досрочно завершающим программу переселения в 2023 году, правительством принято решение о выделении дополнительной финансовой поддержки глава ФРТ Ильшат Шагиахметов.

Новая программа: расселение продолжается

Наблюдая позитивную динамику в регионах, президент России Владимир Путин предложил запустить в рамках нацпроекта новую программу, ориентированную на расселение жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года.

«Для регионов появилась возможность оперативно получить средства, предусмотренные только на следующие годы, что позволило быстрее переселять людей», — пояснил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В 2022 году регионы, завершившие действующую программу переселения из аварийного жилья, приступили к новой программе. Сейчас она реализуется на территории 14 субъектов РФ: Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Республики Дагестан, Адыгеи и Калмыкии, Камчатского края, Магаданской, Саратовской, Сахалинской, Астраханской и Воронежской областей, Санкт-Петербурга и Севастополя.

В целом по новой программе жилищные условия улучшат около 49 тысяч человек — будет расселено порядка 900 тысяч квадратных метров, признанных аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. По состоянию на восьмое ноября 2023 года жилищные условия улучшили 12,95 тысяч человек, расселены аварийные дома площадью 259,41 тысяч квадратных метров.

Правительство предложило регионам еще больше ускориться

В сентябре 2023 года правительство РФ приняло постановление о создании с 1 января 2024 года условий для ускоренного расселения людей из аварийного жилья. Раньше регионам нужно было завершить первый этап и расселить жилье, признанное аварийным до 2017 года, чтобы перейти к следующему шагу. Теперь реализацию обеих программ можно вести параллельно, если ликвидация ветхого жилья происходит в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

За период реализации программы активно заработал механизм КРТ, мы видим интерес инвесторов, которые готовы активно в этом участвовать

отметил вице-премьер

Реализация таких проектов позволит ускорить темпы расселения аварийного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры.

Как же происходит ликвидация ветхого жилья в регионах.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Карелия: особая ситуация

Карелия — один из лидеров по расселению аварийного жилья на северо-западе России. Республика уже завершила расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Благодаря национальному проекту в регионе жилищные условия улучшили порядка шести тысяч человек. Действующая программа завершена на территории Лоухского, Сегежского, Кондопожского, Пряжинского, Питкярантского и Муезерского районов.

С начала 2024 года Карелия приступает к следующему этапу ликвидации ветхого жилья, республике придется расселить рекордное количество домов, признанных аварийными после 2017 года, таких объемов нет ни в одном регионе России.

«У нас свыше миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это более четырех тысяч многоквартирных домов, где проживает порядка 50 тысяч наших земляков. Реализация этой программы практически изменит облик большинства наших населенных пунктов по многим позициям», — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. В одном только Петрозаводске, по предварительным подсчетам, нужно будет построить минимум 80 многоквартирных домов, а это целый район.

Красноярский край: всегда есть выбор

В Красноярском крае в рамках первой программы сокращения непригодного для проживания аварийного фонда по нацпроекту «Жилье и городская среда» сменили аварийное жилье на новые квартиры уже более 15 тысяч человек, еще пять тысяч, по информации регионального министерства строительства, переедут до конца 2024 года. К расселению домов, признанных аварийными после 2017 года, регион планирует приступить в 2025 году.

В Красноярском крае уже расселено более 253 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для жителей ветхих домов за это время возвели 47 новостроек. Только в Лесосибирске для переселенцев строят целый микрорайон из десяти пятиэтажек, до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию шесть из них.

Собственники жилья имеют возможность выбрать, как именно будет происходить расселение. Для них могут приобрести квартиры, как у застройщиков, так и на вторичном рынке жилья, или выплатить возмещение за изымаемое жилое помещение. Например, до конца 2023 года на Таймыре в поселках Воронцово, Носок и Хатанга расселят 237 жителей, из них 115 человек переедут в дома, построенные в тех же населенных пунктах, а остальные — в квартиры, приобретенные в Норильске и Дудинке.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пермский край: строить не только в столице

С 2019 года в Пермском крае благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» переехали почти 40,5 тысячи человек. Этот регион, как и Красноярский край, входит в число лидеров общероссийского рейтинга Фонда развития территорий.

«Приоритет для нас сейчас — строить дома не только в столице Пермского края, но и на других территориях региона. Это залог того, чтобы люди оставались жить в родных краях и имели возможность переезжать в новое комфортное жилье в границах своего населенного пункта», — подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин. Так, в июле 2023 года 376 жителей аварийных домов в Краснокамске получили ключи от новых квартир. Активное строительство жилья для переселенцев идет еще в 17 муниципалитетах Пермского края.

Жители Прикамья также могут выбрать вариант смены жилья: получить выплату за изымаемое жилье или субсидию на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения на территории края. Завершить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, Пермский край планирует в 2024 году.

Топ-10: лидеры по борьбе с аварийным жильем

В сентябре 2023 года Фонд развития территорий назвал регионы, где удалось переселить больше всего людей из аварийного жилья. По словам генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова, с 2019 года больше всего человек переехало из таких домов в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Иркутской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия).

Ханты-Мансийский автономный округ — 44,23 тысячи человек, Пермский край — 40,47, Ямало-Ненецкий автономный округ — 37,98, Республика Саха (Якутия) 28,74, Кемеровская область — Кузбасс — 25,26, Иркутская область — 23,68, Свердловская область — 20,49, Архангельская область — 17,18, Челябинская область — 15,66, Красноярский край — 15,37.