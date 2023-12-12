«Возможность помогать» Чему участники «Движения Первых» научились в программе международного форума #МЫВМЕСТЕ

С 4 по 7 декабря 177 лидеров лучших детских волонтерских отрядов страны и их наставников из 36 регионов России поучаствовали в программе международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Среди них — 25 отрядов Первых и 30 амбассадоров премии организовали специальную детскую программу на площадках форума. О том, как неравнодушные школьники-добровольцы из «Движения Первых» узнали много полезного о бескорыстной помощи людям, обменялись живым опытом с единомышленниками, рассказали о своих жизненно необходимых россиянам инициативах, сделали много добрых дел и почему для этих ребят волонтерство стало жизненной нормой, — читайте на «Ленте.ру».

Полезно и познавательно

Уже в самый первый день детской программы Первые собрали продуктовые наборы для малоимущих и написали для них записки с теплыми пожеланиями в Банке Еды «Русь». В магазине «Пятерочка» школьники делали скворечники, которые позднее они установили в парке 200-летия в Подольске. А в музее переработки мусора #НЕМУЗЕЙМУСОРА для Первых провели экскурсию и мастер-класс по сортировке вторсырья.

В офисе VK для активистов Движения подготовили специальную программу, которая состояла из увлекательной экскурсии, интеллектуально-развлекательного квиза на тему «Экология, социальная политика и корпоративное управление», знакомства с социальными проектами платформ VK и мастер-класса по созданию чат-ботов. В офисе «Движения Первых» школьники сделали игрушки для акции «Российский детский Дед Мороз», а в Российской государственной детской библиотеке отсортировали и отремонтировали книги.

Также они совместно с добровольцами из «Мосволонтера» приняли участие в работе штаба по сбору гуманитарной помощи, для них была проведена презентация актуальных проектов, в том числе волонтерской программы Всемирного фестиваля молодежи. Кроме того, ребята посетили приют для кошек и собак, где поухаживали за животными и прошли мастер-класс по зооволонтерству.

В специальной образовательной программе приняли участие представители лучших волонтерских отрядов Первых и дети-амбассадоры премии #МЫВМЕСТЕ, которые в рамках установочной сессии «Старт детской программы #МЫВМЕСТЕ» узнали о волонтерских проектах «Движения Первых» в 2024 году. С большим интересом ребята посещали и познавательные сессии о создании волонтерских квестов, об участии в федеральных проектах как точке роста развития человеческого капитала, о ЗОЖе и волонтерской эстафете следующего года.

Фото: «Движение Первых»

Активности Первых

В рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Первые успели сделать очень многое. Так, Движение запустило Всероссийскую акцию «Миллион добрых дел» на сайте добро.будьвдвижении.рф, разработало и сняло два образовательных курса по добровольчеству для детей и педагогов. Кроме того, Первые приняли активное участие в подготовке «Разговоров о важном», где рассказали о волонтерских проектах Движения и представили социальный фильм «Первые. День волонтера» с Павлом Прилучным в главной роли.

Не остались Первые и без наград — наставник Первых Наталья Аминева победила в номинации «Волонтер года», Реналь Хабиров — в «Первом поступке», а «Выбор Первых» достался Елизавете Кочетковой с проектом социальной театральной лаборатории «Надо поговорить!». Вручая Елизавете награду, председатель Движения Григорий Гуров отметил впечатляющие результаты проекта — за три года существования он расширился до 57 регионов, а участвует в нем на сегодняшний день 1500 волонтеров.

Поучаствовали Первые и в акции «Российский детский Дед Мороз», подарив сделанные своими руками подарки охранникам, хранителям и техникам Музея славянской письменности «Слово». Кроме того, на территории ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» и Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», организованная «Движением Первых» при поддержке Росмолодежи.

За пять лет существования акции, вокруг которой объединились тысячи неравнодушных россиян, было исполнено 107 тысяч новогодних желаний. На сегодняшний день ее организаторы получили свыше 60 тысяч заявок на участие от тех, кто хочет искренне помочь нуждающимся. Возможность зарегистрироваться в качестве мечтателя будет доступна до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф, а с 5 декабря каждый желающий может присоединиться к акции и стать исполнителем детских желаний.

Фото: «Движение Первых»

«Обучение служением»

Также на площадке форума председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров подписал соглашение о присоединении к Консорциуму «Обучение служением», который на данный момент объединяет более 45 ведущих учебных заведений, фондов и союзов России. Он позволит определять перспективные направления новых социально значимых инициатив, расширить возможности для детей и молодежи в освоении профессиональных навыков через специальные образовательные практики, создаст систему взаимодействия образовательных организаций с социально ориентированными некоммерческими компаниями, органами власти и социально ответственным бизнесом. Концепция программы будет представлена в школах совместно с «Движением Первых».

После подписания документа Григорий Гуров рассказал «Ленте.ру», что ассоциация волонтерских центров является одним из ключевых партнеров «Движения Первых». «Для нас важно, чтобы волонтерская деятельность была системообразующей, для нас волонтерство — это вообще центровой движок, на котором мы строим всю деятельность. Через волонтерство мы реализуем, показываем, как реализуются на практике все наши ценности», — подчеркнул председатель правления «Движения Первых». По его словам, Первые совместно с ассоциацией волонтерских центров и Министерством просвещения РФ продвигают «волонтерство как жизненный принцип».

Затем здесь же, в Доме молодежи, прошла презентация практик с обсуждением «Обучение служением — новое слово в развитии молодежи», на которой руководители образовательных организаций, преподаватели, студенты и представители некоммерческого сектора на конференции представили первые результаты реализации программы от первого лица.

Форум единомышленников

Все участники форума «Мы вместе» из «Движения Первых», с которыми удалось пообщаться корреспонденту «Ленты.ру», были радостно взволнованы, чувствовалось, что им здесь очень интересно. Так, по мнению Максима Ищукова, участника команды наставников Первых из Рязанской области, форум собрал не просто людей, которые участвовали в первом конкурсе, а единомышленников, которые хотят двигать свое дело в будущее.

«На этом форуме они объединяются между собой и действительно строят классный проект. Это очень круто», — сообщил он.

По его словам, активной волонтерской деятельностью он занимается шесть лет и уже сумел реализовать проект по созданию общественной организации. Он признался, что живет этим, ему нравится помогать людям.

«Это моя жизнь, мне предлагали перейти в коммерцию, но там не те ощущения, когда ты занимаешься добровольчеством, нет ощущения тепла и чувства выполненного долга перед своей страной», — рассказал Максим Ищуков.

А участник «Движения Первых» из Москвы Алина Гафурова мечтает стать врачом, поэтому, по ее словам, желание помогать людям у нее искреннее и естественное. «Я нахожу себя в волонтерстве. Просто очень хочется заниматься тем, что реально нравится — помогать людям», — рассказала она. Форумом Алина очень впечатлена, по ее словам, здесь было очень много полезного, что поможет ей в дальнейшей добровольческой деятельности. Еще один участник «Движения Первых» московский школьник Степан Болотских, который, по его словам, активно думает над собственным волонтерским проектом, также высоко оценил форум: «Все очень красиво, интересно и информативно».

Анастасия Губернаторова, еще один участник «Движения Первых», представляла на форуме добровольческое движение Белгородской области. «Для меня "Движение Первых", во первых — это возможность реализовать какие-то свои идеи, стать частью большой команды, которая реализует эти большие идеи. Это возможность помогать, что особенно важно, и развиваться в различных направлениях, поэтому, конечно, "Движение Первых" в нашем регионе растет, и все больше и больше людей вовлекаются в социально значимую деятельность», — рассказала она.

Она работает в самых разных направлениях — это и сохранение исторической памяти, и гуманитарная помощь жителям приграничья, и многое другое.

«Конечно же, неотъемлемой частью нашей деятельности является помощь нашим людям. У нас есть волонтеры, которые работают в госпиталях. Мы участвуем в волонтерских десантах, выезжаем в Шебекино, который подвергается обстрелам», — сообщила белгородский волонтер. По ее словам, практически каждый житель региона так или иначе связан с добровольчеством.

Она призналась, что на форуме ей очень интересно, поскольку можно подкрепить знания в незнакомых областях волонтерства и послушать много полезных и интересных лекций в сфере оказания психологической помощи, по действиям в различных чрезвычайных ситуациях, по направлениям медицинского волонтерства, медиаволонтерства, патриотического направления.

«Все это очень важно в нашей работе», — подчеркнула Анастасия Губернаторова.

