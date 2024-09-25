Россиянам придется заплатить за списание долгов. Сколько это стоит?

Закон о банкротстве физических лиц (127-ФЗ) действует с 2015 года. Любой человек может легально списать долги по кредитам, микрозаймам и коммунальным услугам, если он по какой-то причине не справляется с платежами. Однако решаются на это немногие. Людей останавливает необходимость платить за банкротство. Во-первых, это кажется нелогичным, ведь должник как раз и говорит, что денег у него нет. Во-вторых, совсем непросто понять, сколько уйдет государству, за что берет деньги финансовый управляющий, нужен ли юрист и как оценивать его услуги. «Лента.ру» выяснила у экспертов, что именно входит в стоимость банкротства и как не переплатить человеку, который и без того находится в сложной ситуации.

Как правило процесс банкротства занимает от шести месяцев до двух лет. На его длительность влияет наличие имущества и другие факторы. Например, количество кредиторов или отпуск судьи. За это время необходимо пройти несколько обязательных этапов. Сначала — подготовить заявление о признании гражданина банкротом, собрать документы по сделкам за последние три года и дополнительные документы для суда. Затем выбрать саморегулируемую организацию и подать документы в суд.

Участвовать в процессе можно самостоятельно или отправить вместо себя юриста. Только пройдя все этапы и предоставив суду необходимые документы, можно будет списать долги по закону.

Обязательные платежи при банкротстве

Даже если должник решит обойтись без юристов и заниматься процедурой банкротства самостоятельно, ему придется внести обязательные платежи, которые составляют около 46 000 рублей. Вот, что входит в эту сумму.

Почтовые расходы — около 4000 рублей. Должник обязан предупредить кредиторов о своем намерении подать на банкротство. Все уведомления и заявления отправляются по почте заказными письмами. В среднем расходы на пересылку составляют 4000 рублей.

Публикации в СМИ — около 17 000 рублей. Финансовый управляющий публикует информацию о начале процедуры банкротства в газете «Коммерсантъ» и на портале «Федресурс». Здесь указана примерная цена публикации.

Оплата услуг финансового управляющего — 25 000 рублей. Процедуру банкротства невозможно пройти без его участия. Управляющий контролирует доходы и имущество должников от первого заседания суда и до завершения процесса. Стоимость его услуг фиксированная.

«Должники не управляют своим имуществом и деньгами, поскольку их счета временно блокируются до конца процедуры банкротства. Каждый месяц я выдаю банкроту прожиточный минимум из его доходов. После банкротства счета восстановят, и он опять будет получать деньги на карту. Важно: человеку не запрещается официально работать на всех этапах процедуры. По закону я должен организовать продажу имущества банкрота. Скажу сразу — продается не все подряд, а только то, что вошло в конкурсную массу. Например, единственное жилье никто продавать не будет. Оно остается у вас», — пояснил «Ленте.ру» арбитражный управляющий Антон Демидов.

Иногда судья дает отсрочку оплаты услуг управляющего. Как правило, это происходит, если должник находится в тяжелом финансовом положении. Однако никогда нельзя быть на сто процентов уверенным в таком повороте событий. Суд может принять решение не в вашу пользу, поэтому лучше подготовить выплату управляющему заранее.

Отчислять государству больше ничего не нужно: с августа 2024 года для граждан отменили пошлину в размере 300 рублей. Так что, в принципе, стоимость процедуры банкротства может ограничиться обязательными платежами.

Зачем нужен юрист по банкротству

Выбирая стратегию ведения банкротства, важно трезво оценить свои возможности. Чтобы довести процесс до конца, нужно будет собирать документы, подавать заявления, общаться с кредиторами, ходить по судам. Нужно понять, есть ли у вас возможности и достаточный уровень образования, чтобы всем этим заниматься самостоятельно.

Обычно люди хотят списать долги законным способом с минимальными потерями и желательно без усилий. Вот почему они обращаются к юристам.

Дарья Борцова, исполнительный директор компании «КредитаНет» фото: Пресс-служба «КредитаНет»

«Представьте, что вам нужно пройти через болото. Вы идете в первый раз, дороги не знаете, где угодно может скрываться трясина. Разумно было бы обратиться к проводнику, который ходит там уже много лет. Юрист — это и есть тот самый проводник в процедуре банкротства. Он найдет оптимальное решение в рамках закона», — отмечает исполнительный директор компании «КредитаНет» Дарья Борцова.

За метафорой с болотом скрываются вполне реальные последствия ошибок. Будет большой удачей, если вам просто придется по-новому собирать документы. Ведь можно нарваться на наказания, которые предусмотрены в законодательстве для недобросовестных должников — вплоть до уголовной ответственности по целому ряду статей. Например, «Неправомерные действия при банкротстве» — статья 195 УК РФ, «Преднамеренное банкротство» — статья 196 УК РФ, «Фиктивное банкротство» — статья 197 УК РФ.

Имеет значение и продолжительность процедуры банкротства. «Когда у юриста за спиной несколько сотен дел, списать долги — всего лишь вопрос времени. Довольно часто у нас получается завершить процедуру за восемь месяцев. Пока человек спокойно живет и работает, мы готовим документы, общаемся с банками и ходим в суд. Я рекомендую доверить все этапы процедуры людям с профильным образованием и опытом в банкротстве», — разъяснил ведущий юрист «КредитаНет» Иван Болдырев.

Иван Болдырев, ведущий юрист компании «КредитаНет» фото: Пресс-служба «КредитаНет»

Сколько стоят услуги юриста

За что вообще юристы берут деньги? Этот вопрос возникает у всех, кто начинает погружаться в тему банкротства. И не зря, ведь разброс цен на рынке очень большой. Некоторые предложения выглядят настолько заманчиво, что скорее вызовут сомнения у думающего человека.

Например, бывает, что в рекламе пишут: «Не спешите подавать на банкротство», — а на сайте предлагают заплатить 50 000 рублей. Потом оказывается, что это всего лишь часть услуг и еще есть дополнительные. «Вы разве договор не читали?» – любезно скажет менеджер.

«Однажды ко мне пришел клиент. Очень недовольный. Он подписал договор, в котором цена услуг по банкротству зависела от количества "рабочих дней" юристов. Чем дольше шел процесс, тем больше клиент платил им за услуги. Разумеется, те юристы всячески затягивали дело. Делаем вывод — всегда внимательно читайте все, что подписываете. Например, вы можете заранее прочитать договор с "КредитаНет" и показать его независимому эксперту. Нам нечего скрывать», — рассказал Иван Болдырев.

Работа с юристом начинается с предварительной встречи и бесплатной консультации. Обычно там разбирают ситуацию должника и предлагают решение. Надежные компании, которые следят за своей репутацией, никогда не будут пытаться навязать свои услуги всем и каждому. Юристы не берутся за дела, в которых не уверены, и прямо говорят об этом на консультации. Это же касается и цены вопроса. Например, если сумма вашего долга меньше 220 000 рублей, покупать юридические услуги будет невыгодно.

Так что же делают юристы в процессе банкротства и за что берут деньги со своих клиентов? Компания «КредитаНет» раскрыла этапы работ и цены:

— Консультация и разбор ситуации клиента — бесплатно;

— Прогноз касательно имущества клиента — бесплатно;

— Подбор надежной стратегии банкротства — бесплатно;

— Защита телефона от коллекторов — бесплатно;

— Отказ от взаимодействия с третьими лицами — 12 300 рублей;

— Сбор необходимых документов — 9500 рублей;

— Подготовка заявления о признании банкротом — 10 500 рублей;

— Сбор информации и документов по сделкам за последние 3 года — 7500 рублей;

— Сбор дополнительных документов для суда — 14 500 рублей;

— Участие в судебных заседаниях — 33 000 рублей;

— Коммуникация с кредиторами — 20 000 рублей;

— Минимизация потерь имущества — 36 700 рублей;

— Подготовка финального отчета — 15 000 рублей;

— Оперативные ответы на вопросы — бесплатно;

— Поддержка клиента на всех этапах процедуры — бесплатно.

Итоговая стоимость процедуры банкротства в компании «КредитаНет» с учетом скидки за единовременную оплату составляет 69 000 рублей, это фиксированная сумма по договору без переплат. Максимальная цена без скидок составляет 159 000 рублей, компания предлагает рассрочку от 3860 рублей в месяц.

Рынок банкротств в 2024 году

Анализ рынка юридических услуг показывает, что цены на сопровождение банкротств физлиц доходят до 250 000 рублей, с учетом скрытых платежей, которые многие активно практикуют. Запросы компаний, лидирующих в этой сфере, оказались скромнее.

Цены банкротства в компаниях от 69 000 до 184 000 рублей (данные с официальных сайтов компаний, актуальны на май 2024 года) Изображение: Пресс-служба «КредитаНет»

«Будем честны, цель любого бизнеса — деньги. Юридические услуги не исключение. Поэтому предприниматель должен работать в плюс, чтобы обеспечить сотрудников, заплатить налоги, купить рекламу. Ну и себе что-то оставить, конечно. Тогда в работе будет смысл. Объясню, почему мы держим минимальные цены — 69 000 рублей. Эта сумма позволяет сохранить качество услуг и конкурировать с теми, кто продает дороже. Но если мы поставим цену еще ниже, наши лучшие юристы уйдут к конкурентам за высокими зарплатами. И качество просядет. Если же мы поднимем ценник до небес, вы начнете выбирать другие компании. Все просто», — говорит владелец компании «КредитаНет», предприниматель Михаил Сухарев.

Михаил Сухарев, владелец компании «КредитаНет» фото: Пресс-служба «КредитаНет»

Стоимость банкротства — главный критерий выбора юридической компании. Можно найти услуги за 20 000 рублей или еще дешевле. Но чем они отличаются от предложений за 100 000 рублей?

«Чтобы юрист довел вас до списания долгов, а не до нервного срыва, нужно обращать внимание на детали. Зачастую услуги за 20 000 рублей рассчитаны на доверчивых людей. Бюджетные специалисты бросают дело на полпути. Они испаряются, как только человека признают банкротом. Один вопрос — и дальше что? Процедура ведь еще не завершилась. Долги не списали. У нас в договоре прописаны гарантии — если не спишем долг, вернем деньги. Но такого еще ни разу не случалось, мы всегда говорим клиенту какие у него шансы», — поясняет исполнительный директор компании «КредитаНет» Дарья Борцова.

Изображение: Пресс-служба «КредитаНет»

Как выбрать компанию по банкротству

Что именно нужно учесть при выборе юридической компании? Вот несколько советов от экспертов авторитетного портала Bankrotstvo.info.

Изучите отзывы о компании. Заглянуть на сайты формата «отзовик» недостаточно. Лучше найти двух-трех реальных клиентов компании в соцсетях и написать им напрямую. Спросите, как прошла их процедура и довольны ли они результатом.

Читайте внимательно договор. Там не должно быть скрытых, дополнительных или еще каких-то платежей. Только услуги и их конкретная стоимость. Важно запомнить: вы платите за результат, а не за работу или рабочие часы. Не имеет значения, сколько юрист работал, если в итоге ваши долги не списали.

Обратите внимание на гарантии. Честные юристы никогда не станут обещать вам результат без ознакомления с ситуацией. Но они могут гарантировать полный возврат средств в случае, если что-то пойдет не так.

Заранее определите варианты сопровождения. Соглашайтесь только на банкротство под ключ — от подписания договора и до главной цели — полного списания всех долгов. Другие варианты лучше не рассматривать.

Узнайте, какой штат у компании. Если сотрудников мало, возможно, они будут уделять вам меньше времени из-за большой загруженности.

Получите рассрочку. Когда оплатить услугу сразу не получается — поможет рассрочка. Спросите об этой возможности на бесплатной консультации.

Компания «КредитаНет» предлагает рассрочку от 3860 рублей в месяц. Позвоните по телефону 7 (495) 151 8831 и уточните подробности у наших специалистов.

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