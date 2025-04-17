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04:28, 17 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о схеме мошенников с арендой жилья

F6: Россияне лишились 12 миллионов рублей через схему мошенников с арендой жилья
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мошенники начали обманывать россиян по сценарию с арендой жилья: они публикуют выгодные объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах и предлагают пройти регистрацию в системе «Умный дом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

Компания раскрыла новую схему мошенников с арендой жилья в крупных российских городах. От действий злоумышленников пострадали 1000 граждан, у которых похитили 11,7 миллиона рублей.

«Злоумышленники размещают объявления о сдаче внаем квартир в новых ЖК, назначают встречу, а для входа на закрытую территорию предлагают пройти регистрацию в системе "Умный дом", благодаря которой получают доступ к банковскому счету пользователя», — предупредили в F6.

Ранее мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг». Они связываются со своей жертвой и просят включить демонстрацию экрана.

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