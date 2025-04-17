В зоне СВО операторы российского БПЛА сохранили жизнь девушке-солдату ВСУ

Операторы БПЛА не атаковали девушку-солдата ВСУ, увидев ее готовность сдаться

Появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российские операторы FPV-дронов в зоне спецоперации (СВО) сохранили жизнь девушке-солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные в последний момент изменили курс беспилотника, а девушку пленили. Кадры опубликовал Telegram-канал «Frontовые Zаметки».

Все произошло на ореховском направлении. Операторы в одном из окопов заметили двух военнослужащих ВСУ, один из которых был ранен.

«Их хотели атаковать, но в последний момент обратили внимание: один из боевиков — молодая девушка, которая жестами показывала, что она сдается», — указывается в сообщении.

После этого координаты расположения украинских военнослужащих передали группе российских бойцов. Они пленили девушку и допросили ее.

Ранее пленный из ВСУ рассказал, что на Украине еще до начала СВО стали набирать в курсанты подростков. Их готовили к участию в боевых действиях.