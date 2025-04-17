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04:30, 17 апреля 2025Наука и техника

Обнаружено простое средство против супербактерий

EMBO Molecular Medicine: Сахарин оказался мощным оружием против супербактерий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Искусственный подсластитель сахарин оказался неожиданно мощным оружием против устойчивых к антибиотикам бактерий. Ученые из британского Университета Брунеля выяснили, что он разрушает клеточные стенки патогенов, включая опаснейший золотистый стафилококк, буквально заставляя их лопаться. Исследование опубликовано в журнале EMBO Molecular Medicine.

Эксперименты показали: сахарин нарушает структуру бактериальных клеток и мешает им размножаться. Более того, он усиливает действие антибиотиков — после его применения микробы становятся уязвимыми даже к тем препаратам, к которым раньше были резистентны.

На практике это открытие может изменить подход к лечению инфекций. Например, повязки, пропитанные сахарином, показали лучшую эффективность в борьбе с бактериями в ранах, чем стандартные перевязочные материалы.

Впереди еще испытания на безопасность, но потенциально сахарин может стать дешевым и доступным дополнением к антимикробной терапии.

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