Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал ошибкой надежду США на быстрое поражение России

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США создали проект по дестабилизации обстановки на Украине, чтобы спровоцировать Россию и нанести ей военное поражение. Однако это не получилось, сказал он на YouTube.

Джонсон раскрыл фатальную ошибку США в украинском вопросе и подчеркнул, что Вашингтон надеялся на быстрое поражение России.

«Мы создали все условия для провокации и начала конфликта, чтобы ослабить Россию. Наша надежда была на то, что Россия проиграет и останется в нашей сфере влияния, и не станет сближаться с Китаем», — отметил он.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что не последнюю роль в провокациях сыграл президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно нарушал Минские договоренности.

Ранее Джонсон заявил, что Зеленский хочет помощи Запада после удара по Сумам. По его мнению, Запад серьезно истощен и «почти разорен» после долгой помощи Киеву.