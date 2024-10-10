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14:10, 10 октября 2024РоссияРеклама
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Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

Фото: Alejandro J. Vivas / Fotodom / Shutterstock

Сегодня шуточки на тему «биполярки» стали распространенной историей. Но по-настоящему немногие знают, в чем проявляется биполярное аффективное расстройство (БАР), которое раньше называли маниакально-депрессивным психозом. Как живется рядом с людьми, страдающими этим психическим заболеванием, — в нашем материале.

«Не надо требовать от меня невозможного»

— С Юлей мы познакомились в интернете около года назад, — рассказывает 25-летняя Лиза. — Мы — ровесницы, пересеклись на одном из форумов о китайской культуре, которой обе увлекаемся. Юля была очень милой, открытой, мы общались на самые разные темы, меня восхитили ее творческая натура и невероятная эрудиция.

Она была мегаактивной, я поражалась, как много она успевает, как будто не ест, не спит. У нее была такая заряженность на общение, когда человека можно назвать супердружелюбным. Юля ловила малейшие проявления моего интереса, запоминала, что мне нравится и присылала подарки. Это невероятно располагало к себе.

А потом что-то щелкнуло, и подругу будто подменили. Перед тобой то сгусток агрессии, то полнейшее пренебрежение. И ты не понимаешь, что произошло, пытаешься понять, чем обидел человека. Она как будто переключилась и теперь считает, что весь мир ее ненавидит, а больше всех — те, с кем она ближе всего общается.

Оказалось, что Юля абсолютно не воспринимает чужие проблемы и не способна сочувствовать. Например, когда у меня умерла любимая собака, я искала у нее поддержки, но она три дня не отвечала на мои сообщения, а потом как ни в чем не бывало написала что-то на отвлеченную тему. Я спросила, неужели у нее не найдется для меня никакого отклика? Она ответила, что ей сложно оказывать поддержку, не надо требовать от нее невозможного. После этого я поняла, что с подругой что-то не в порядке, и она объяснила мне, что у нее недавно диагностировали БАР.

БАР может появиться в любом возрасте: и у подростка, и у пожилого человека. В большинстве случаев первые признаки дают о себе знать в возрасте от 15 до 24 лет. Второй пик заболеваемости БАР, по наблюдениям специалистов, — 45-54 года. Женщины подвержены этому заболеванию больше, чем мужчины

Мне уже доводилось общаться с людьми, которые страдают от этого расстройства психики, поэтому я поняла, что надо либо свыкнуться с мыслью, что придется постоянно терпеть эмоциональные качели, либо порвать с Юлей отношения. Но к таким людям очень привязываешься, сумасшедшинка только добавляет им притягательности.

Я узнала, что Юля серьезно лечится от своего недуга, и решила сохранить дружбу. Конечно, особенности ее поведения могут причинить боль, но теперь я понимаю, что в ней говорит не она, а ее болезнь, и приняла это. Очень надеюсь, что лечение ей поможет, и со временем ее агрессия и бесчувственность сгладятся, и нам будет комфортнее общаться. Да, в нашей дружбе отношения неравноценные, но что поделаешь, если человек болен. Зато она дает мне много такого, что не могут дать другие мои друзья.

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Из крайности в крайность

«От печали до радости — всего лишь дыханье». Эта строка известной песни Юрия Антонова могла бы стать девизом людей с биполярным аффективным расстройством (БАР). Оно проявляется чередованием периодов депрессии и мании, когда человек находится в состоянии гиперактивности и аномального эмоционального возбуждения. Промежуточные состояния между периодами обострения обозначают как гипомания, когда активность и приподнятое настроение не носят патологического характера.

От обычных перепадов настроения БАР отличает неспособность человека контролировать свои действия. Люди с биполярным расстройством часто ярко выделяются на общем фоне, многие из них — талантливые, неординарные личности.

БАР страдали Людвиг Ван Бетховен и Винсент ван Гог, Авраам Линкольн и Уинстон Черчилль, Эрнест Хемингуэй и Вивьен Ли, Элвис Пресли и Фрэнк Синатра

В период мании люди с БАР не знают чувства меры ни в чем. Они словно хотят обнять и одарить весь мир, могут продать все свое имущество и раздать деньги или потратить на ерунду. Многих одолевает охота к перемене мест, им хочется уехать в другой город или страну, все бросить и начать жизнь с чистого листа. В стадии мании люди с БАР нередко увлекаются алкоголем и наркотиками, пускаются в беспорядочные половые связи, чтобы «все испытать». При этом им свойственно бурно реагировать на любые попытки их остановить и вспышки гнева вплоть до серьезной агрессии.

В депрессии люди с БАР подвержены резкому падению самооценки, им кажется, что их никто не любит, поэтому жизнь не имеет смысла. Наступает полная апатия, когда нет сил даже встать с постели. Порой они испытывают сильные боли в мышцах, животе, сердце, хотя никаких заболеваний у них с этим не связано. Некоторые могут заниматься самоистязанием и наносить себе раны под влиянием навязчивых идей. Ненависть к себе может довести человека с БАР в депрессии до самоубийства.

Хотя БАР является хроническим заболеванием, существуют эффективные методы терапии, которые могут существенно помочь в управлении состоянием. Главное, признать свою проблему и обратиться к специалисту за помощью. И тут людям с БАР очень важна поддержка близких, потому что у них самих, как правило, нет мотивации лечиться.

В мире насчитывается около 40 миллионов человек с БАР, в России их число может достигать нескольких миллионов. Точной статистики нет, в том числе потому, что это заболевание сложно диагностировать и нередко люди не догадываются, что страдают им

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 2019 год

К наиболее распространенным в обществе социальным характеристикам биполярного расстройства опрошенные в ходе исследования фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» и ВЦИОМ в 2021 году отнесли недостаток поддержки таких больных и их семей (84 процента), чувство стыда перед окружающими (73 процента), непонимание заболевания обществом (64 процента).

«Рядом с ним моя жизнь бьет ключом»

— Мы подружились с Владом студентами, когда учились на физфаке, — рассказывает Сергей. — Он сразу стал душой компании и любимцем девушек, искрился энергией, фонтанировал идеями, блистал остроумием.

Влад участвовал в КВН, играл в джазовом оркестре, лазил по горам, ходил в сплавы. Причем мог сорваться очертя голову в дальние края. Впрочем, у него был один серьезный недостаток — Влад совершенно не терпел критики, мог резко осадить, едко унизить того, кто попытался ему возразить или поспорить с ним.

На третьем курсе я впервые увидел Влада в депрессии. Он залег дома, перестал отвечать на звонки, бросил учебу прямо во время сессии. Для меня стало шоком, когда он рассказал, что у него биполярное аффективное расстройство. Причем, это наследственная болезнь, от нее страдал и его отец. Тогда я узнал, что его отец рано умер, покончив с собой, и Влад очень боится разделить его судьбу, но не может избавиться от навязчивых мыслей о смерти и самоубийстве.

Ему прописана терапия, но в периоды мании ему очень трудно смириться с необходимостью лечения, ему кажется, что он всемогущ и никакой болезни его не победить. Обычно за приемом лекарств следила его мама, но теперь он живет отдельно, и лечение прервалось.

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Влад признался, что ничего мне не рассказывал, потому что, во-первых, не хотел выглядеть ущербным в моих глазах, а во-вторых, боялся, что нашей дружбе после этого придет конец

Он тоскливо говорил, что я не представляю, как с ним бывает тяжело, что он ужасный друг. И теперь, когда я знаю правду, я не смогу относиться к нему нормально, а жалость ему не нужна.

Я понял, что сам в этой ситуации вряд ли смогу найти правильную линию поведения, но друга бросать в беде не собирался. Поэтому сходил проконсультироваться к специалисту. С помощью его советов мне удалось убедить Влада начать снова принимать лекарства.

Прошло уже пять лет, терапия хорошо ему помогает. Периоды депрессии стали менее тяжелыми и продолжительными. Мы подобрали способы сдерживать развитие мании и тягу к экстремальным поступкам. Часто уезжаем на долгие велосипедные прогулки. Нашли себе интересное увлечение — фотографируем птиц и отправляем фото в журналы и на сайты о природе.

Нам с Владом хорошо вместе, рядом с ним моя жизнь бьет ключом и расцвечена яркими красками, какой без него она никогда бы не стала.

В непосредственной близости

Важно понимать, что БАР не сказывается на умственных способностях, не лишает человека дееспособности и не мешает жить, как все. Единственная разница состоит в том, что с этим заболеванием нужно соблюдать определенные правила, чтобы не допускать обострений. И тут не обойтись без поддержки близких. Особенно важно найти правильный стиль общения, потому что люди с БАР часто сталкиваются с упреками, насмешками и раздражением. Их отклонения в поведении трактуют как распущенность, вспыльчивость, транжирство, аморальность, лень, слабоволие, нытье. Биполярщики очень болезненно воспринимают обесценивание их страданий и попытки учить жизни.

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» подчеркивает, что биполярное расстройство не определяет личность человека и не мешает дружить и наслаждаться совместными моментами жизни: вместе ходить в кино, делиться эмоциями, кататься на лыжах и любоваться самыми красивыми закатами в отпуске. Однако дружба с таким человеком требует особой поддержки и заботы

Стоп-фразы в общении с человеком с БАР:

«Это не болезнь, ты просто не умеешь держать себя в руках»

«Другим бывает и хуже, но они не жалуются»

«У тебя в жизни все отлично, что ты выдумал себе депрессию»

«Твои проблемы существуют только у тебя в голове»

«Расслабься, мысли позитивно, и все пройдет».

Человеку с БАР намного легче справляться с болезнью, когда рядом есть близкий человек, который понимает, что происходит, и не осуждает за это, проявляет заботу и терпение, помогает контролировать процесс лечения.

Ресурсы, группы и сообщества для помощи людям, которые нуждаются в ней:

https://psychologyjournal.ru/public/chto-delat-esli-vash-blizkiy-chelovek-bipolyarnik/

https://psy-health.expert/affective-disorder/

https://www.bipolar.su/

https://www.ngolikeyou.ru/

https://vk.com/vskrbar

https://vk.com/bipolarclub?ysclid=m0z64p9kub87396518

https://t.me/s/bar_group

https://dzen.ru/a/Zts9WKfqUCkjOeoh

https://img-cdn.tinkoffjournal.ru/-/gruppy-podderzhki-dlia-liudei-s-mentalnymi-rasstroistvami-i-depressiei.pdf

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