Сериалы, от которых не оторваться. Как Пятый канал покорил молодую аудиторию?

В 2024 году Пятый канал значительно улучшил свои показатели и вошел в топ-4 федеральных каналов в ключевой для себя аудитории «Все 25-59». Телезрители активно смотрят сериалы, познавательные, документальные и развлекательные программы, а также новостные выпуски. О достижениях телеканала в цифрах — в нашем материале.

В этом году Пятый занял четвертое место в ключевой аудитории «Все 25-59» с долей 6,8 процента. Доли 7,7 процента и 8 процентов в базовых аудиториях «Все 4+» и «Все 18+» соответственно обеспечили Пятому третье место национального эфира. С 2010 года доля в аудитории «Все 25-59» выросла более чем в три раза, а в ключевой аудитории «Все 18+» — в четыре раза.

Популярные сериалы

Благодаря показам сериала «След», детектива «Великолепная Пятерка» и информационно-развлекательной программы «Светская хроника» Пятый канал завоевал женскую аудиторию «25-59», став абсолютным лидером по средней доле в тайм-слоте 19:00–00:00 (или прайме) в будни — 9,7 процента в ноябре. Всего в 2024 году на Пятом вышло почти 650 премьерных детективных серий собственного производства и 3286 непремьерных детективных эпизодов. Все детективные проекты собственного производства канала в течение года занимали лидирующие позиции, располагаясь в топ-5 лучших проектов в своих тайм-слотах в базовых для канала аудиториях. (16+)

Абсолютным лидером по просмотрам в сентябре стал сериал «Настоящий» в своем слоте (или в дневном эфире по воскресеньям) с Егором Пазенко в главной роли

Также среди хитов канала — проекты «Свои», «Условный мент» с Денисом Рожковым, детективные новинки «Изгой. Нечисть» с Андреем Фроловым и «Закон тайги» с Александром Дьяченко — этот сериал получил награду «МедиаБренд». Также отличные просмотры у детективов «Пилигрим», «Наш спецназ» и «Стражи Отчизны». (16+)

Изображение: пресс-служба Пятого канала

Сейчас в производстве и разработке у Пятого находится еще почти тысяча новых серий из 22 детективных франшиз. В 2025 году зрителей ждут премьерные эпизоды детективов «Закон тайги», «Настоящий», «Условный мент», «Великолепная Пятерка», «Свои», «Витязи», «Лицемеры», «Наш спецназ», «Филин», «Дом с ментами», «Изгой. Отцы», «Пилигрим», «Стражи Отчизны», также несколько оригинальных новинок с популярными российскими актерами Максимом Дроздом, Кириллом Полухиным, Андреем Федорцовым, Яковом Шамшиным и другими. (16+)

Выпуски новостей

Канал также оперативно и объективно освещает новостную повестку в стране и мире. Информационный выпуск новостей «Известия» (16+) по будням в полночь попадает в топ-3 федеральных каналов с долей 10,4 процента в базовой аудитории «Все 18+». А итоговые выпуски с обзором главных новостей недели в России и мире собирают по субботам в полночь 9 процентов телезрителей страны старше 18 лет — это второе место национального вещания.

Изображение: пресс-служба Пятого канала

Седьмой сезон подряд женскую аудиторию радует информационно-развлекательная программа «Светская хроника» (16+) о жизни звезд шоу-бизнеса. Это еженедельная программа с горячими новостями из мира шоу-бизнеса с интересными историями из жизни кумиров, эксклюзивными интервью, уникальными кадрами и настоящими расследованиями. В программе принимают участие приглашенные эксперты из бьюти-сферы и фэшн-индустрии.

Познавательные программы

Документальному проекту «Они потрясли мир» отдают предпочтение 9,6 процента телезрительниц страны в возрасте от 25 до 59 лет. Это цикл программ о выдающихся людях — певцах, музыкантах, актерах, которым пришлось пройти тернистый путь к славе. Линейка программ Пятого также представлена проектами «Страна советов» (16+) и «Знание-сила» (0+). «Страна советов» (16+) — потребительское расследование о товарах и повседневных услугах, где команда проекта вместе с ведущим проводит тесты и исследования. «Знание-сила» — научно-познавательный проект о новых технологиях, изобретениях, инновационных производствах и научных разработках.

В 2024 году программная линейка пополнилась еще тремя проектами

Среди них — познавательная программа о красоте «НоваЯ» с ведущей Анной Семенович, кулинарная — с участием звезд «Фирменный рецепт с Емельяненко», программа «Ваше здоровье!», где рассказывают о том, как сохранить молодость, красоту и здоровье. (12+)

Социально значимые передачи

Также более десяти лет на канале выходит социальный проект «День ангела», где помогают детям, оставшимся без попечения родителей. За это время уже 428 детей обрели родной дом. В ноябре «День ангела» занял первое место конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая корпоративная программа (проект) поддержки семьи». (0+)

Также социально преобразующий контент Пятого канала включает телемарафон «День добрых дел» (0+) . Он выходит каждый четверг и рассказывает историю одного ребенка, которому требуется дорогостоящее лечение. На 1 декабря 2024 года в благотворительные фонды перечислено 5 138 259 802 рублей, что помогло спасти тысячи детей.

Рекордные «Алые паруса»

Пятый канал уже много лет проводит праздник «Алые паруса» (12+) и выступает организатором водно-пиротехнического шоу в акватории Невы. Канал транслирует весь праздник, включая концерт на Дворцовой площади, в прямом эфире как на телеэкранах, так и на своем сайте, а также в социальных сетях. В 2024 году легендарный выпускной собрал рекордную аудиторию. Фантастическое водно-пиротехническое шоу и грандиозный концерт российских звезд на Дворцовой площади посмотрели почти 37 миллионов человек по всему миру. Международный телевизионный охват достиг 25,5 миллиона зрителей, онлайн-трансляцию посмотрели 11,3 миллиона человек. В этом году аудитория этого легендарного события в интернете увеличилась почти на 12 процентов.

Изображение: пресс-служба Пятого канала

Праздник «Алые паруса» возродили после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году на это событие прибыли и лучшие выпускники из 16 стран. Праздничное небо Петербурга осветили залпы фейерверков, создавая огненные цветы, космические узоры и светящиеся сердца, которые отражались в акватории Невы. В центре внимания, конечно же, был белоснежный бриг «Россия» с алыми парусами.

Пятый канал в цифровом пространстве

В 2024 году Пятый канал продолжил активно развиваться в интернете, и результаты это подтвердили: количество просмотров сайта Пятого значительно увеличилось. С 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года сайт посетило 213,5 миллиона уникальных пользователей. Общее число просмотров контента приблизилось к 450 миллионам. А 6 февраля 2024 года на сайте был установлен рекорд по суточной посещаемости — 2 546 446 уникальных пользователей, по данным LiveInternet. В соответствии с данными «Яндекс. Метрики» вторая неделя февраля 2024 года также оказалась рекордной — почти 5,9 миллиона уникальных пользователей.

Изображение: пресс-служба Пятого канала

Официальный аккаунт Пятого канала на «Дзене» под названием «Пятый канал — Новости и видео» смог привлечь свыше 350 тысяч новых подписчиков. 17 марта 2024 года аккаунт получил памятную кнопку от платформы за преодоление отметки в 500 тысяч подписчиков, а к ноябрю число подписчиков уже превысило 748 тысяч. Профиль Пятого канала в «Дзене» занял первое место среди отечественных СМИ по объемам видеоконтента. Число подписчиков в официальных аккаунтах «Пятый канал. Телеканал» также выросло на 12,84 процента.

Пятый канал также поставил исторические рекорды по размещению контента: на трех видеохостингах общее количество просмотров сериалов и программ за 2024 год превысило 650 миллионов, а число пользователей — 4 миллиона. Таким образом, количество просмотров и подписчиков увеличилось в 30 и 20 раз соответственно. Особый успех продемонстрировал сериал «Закон тайги», собрав более 70 миллионов просмотров.

В уходящем году Пятый канал также уделил внимание коротким видеоформатам, выпустив около 3 тысяч роликов. По просмотрам лидируют Shorts, связанные с проектами «Условный мент», «Великолепная Пятерка», «Филин» и «Настоящий». (16+)

Пятый канал на международной арене и онлайн

На сегодняшний день международная версия Пятого канала доступна в каждой стране мира. Ее аудитория насчитывает около пяти миллионов зрителей. Канал также активно расширяет сотрудничество с ведущими онлайн-платформами. Так, контент Пятого представлен в таких кинотеатрах, как «Иви», Wink, «Кинопоиск», Okkо (18+) и KION (12+). Новые эпизоды популярных франшиз, таких как «Наш спецназ», «Пилигрим», «Условный мент» и «След», неизменно вызывают интерес подписчиков и регулярно попадают в топ зрительских симпатий по просмотрам. (16+)

Фото: Пресс-служба Пятого канала

В новогоднюю ночь Пятый подготовил особый сюрприз для своих зрителей — музыкально-кулинарное шоу «Поем и готовим»» (12+) собственного производства, в котором примут участие ведущие популярных программ и актеры сериалов канала.

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