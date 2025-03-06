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16:03, 6 марта 2025Интернет и СМИ

«Железная кукла Путина» угрожает ядерной бомбардировкой. О ком из российских звезд ТВ так говорит западная пресса?

Издание Daily Mail назвало ведущую Ольгу Скабеевой железной куклой Путина

«"Железная кукла" Путина, которая угрожала ядерной бомбардировкой Даунинг-стрит, наслаждается тем, что Трамп "не предъявляет никаких требований России" и вынуждает Киев идти на компромисс», — таким заголовком британское издание Daily Mail сопроводило статью, посвященную российской телеведущей Ольге Скабеевой. В материале западный таблоид рассказал о реакции Скабеевой на публикацию главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в которой он призвал Россию немедленно прекратить обстрелы Украины, если Москва хочет завершения конфликта.

Сегодня утром Ермак проснулся и подумал, что он Трамп. <…> Но он забыл, что Трамп не ставит России и Путину никаких условий. Только Зеленскому и Украине

Ольга Скабеевателеведущая

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Говоря о ядерной бомбардировке Даунинг-стрит, издание припомнило Скабеевой слова, которые прозвучали в эфире программы «60 минут» весной 2022 года. В том выпуске показали карту, на которой было указано подлетное время ракет российского стратегического комплекса «Сармат» до европейских городов. Согласно этим данным, ракета достигнет Лондона за 202 секунды.

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