На российском рынке появился уникальный гаджет. Почему ему нет аналогов?

В России с 27 февраля начались продажи тройного складного смартфона HUAWEI

В мире технологий периодически появляются устройства, которые задают новые стандарты. HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN — именно такой смартфон, аналогов ему в настоящее время не существует. Это первая в мире «трикладушка» — полноценный складывающийся в три раза гаджет, который можно использовать как в качестве смартфона, так и планшета. Сочетая в себе передовые технологии, роскошный дизайн и отличную производительность, он уже успел завоевать любовь пользователей во многих странах. С 27 февраля этот флагман стал доступен и в России. Чем он по-настоящему способен удивить, — в обзоре «Ленты.ру»

Дизайн: три тонкие части

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN — это не просто смартфон, но и результат работы очень талантливых художников. Устройство выполнено в премиальном дизайне, который, безусловно, подчеркивает статус своего владельца. А корпус из высококачественных материалов обеспечивает не только эстетическое удовольствие, но и долговечность.

Главная «фишка» этого инновационного гаджета -- складная конструкция, которая делает Mate XT универсальным устройством

В настоящее время это единственный в мире телефон, который раскладывается на три части, превращаясь в планшет с экраном 10,2 дюйма. В сложенном виде его толщина составляет 12,8 миллиметра, а в полностью разложенном — от 3,6 миллиметра до 4,8 миллиметра, что делает его самым тонким на сегодняшний день планшетом.

Фото: Павел Ткачук

Смартфон не только очень приятен на ощупь благодаря покрытию из инновационной ультратонкой экокожи толщиной всего 0,47 миллиметра, но и отличается высокой эргономичностью — он удобно лежит в руке благодаря продуманной форме и распределению веса.

А механизм складывания из ультрапрочной стали 1900 МПа отработан до совершенства: он плавный, надежный и рассчитан на тысячи циклов открывания и закрывания. Так что за шарниры, как убедились в нашей редакции, можно не переживать.

Гаджет выпускается в черном и красном цветах, и в обоих вариантах имеет изысканный и премиальный вид. Для него специально разработан чехол из арамидного волокна с вращающейся подставкой.

Экран: погружение в новый мир

В разложенном виде единая LTPO OLED-панель на 10,2 дюйма с разрешением 2232х3184 пикселей и частотой 90 герц — полноценный высококлассный планшет. И это, конечно, принципиально отличает HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN от всех существующих складных смартфонов.

На нем очень удобно работать в режиме многозадачности, можно одновременно использовать сразу четыре приложения

Он выдает яркую и насыщенную картинку, работает плавно. Высокое качество и реалистичность отображения и комфорт использования большого экрана стали возможны в этом гаджете благодаря сочетанию ультрачеткой схемы отображения с алгоритмом расчета качества изображения на базе искусственного интеллекта. Достаточно сказать, что HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN — это первый смартфон своего класса, который получил 5-звездочный сертификат качества экрана TÜV Rheinland.

В редакции оценили, что он очень удобен в использовании, поскольку мгновенно трансформируется под любые задачи, поддерживая три формата работы: один экран, двойной экран и тройной экран. Для звонков, соцсетей, простых игр, конечно, достаточно одного, внешнего экрана 6,4 дюйма, но, например, для просмотра фильмов лучше раскрыть его полностью.

Фото: Павел Ткачук

Экран защищен ультрапрочным стеклом, которое устойчиво к царапинам и повреждениям. Кроме того, технология снижения синего света делает использование смартфона комфортным даже при длительном просмотре контента. Приятно впечатляет и технология True Color Display, которая автоматически адаптирует цветопередачу в зависимости от окружающего освещения. Это делает изображение максимально естественным и приятным для глаз.

Камеры: профессиональный аппарат в кармане

Объективности ради отметим, что камеры всегда были слабым местом складывающихся смартфонов, поскольку очень хорошую оптику было сложно разместить в тонком корпусе. Но камеры HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN впечатляют даже профессионалов. Здесь установлен блок из трех камер: основного датчика с разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией (OIS), ультраширокоугольного на 12 мегапикселей и 12-мегапиксельного перископического телеобъектива с 5,5-кратным оптическим зумом и OIS. Есть здесь и селфи камера.

Это первый складной смартфон с поддержкой 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмы, поэтому снимки получаются как на профессиональном фотоаппарате

Физическая диафрагма может раскрываться и закрываться в промежутках от f/1,4 до f/4,0, что дает возможность захватывать больше или меньше света и делать снимки с натуральным размытием фона.

А телеобъектив приближает картинку вплоть до 50x, что позволяет при дополнительной помощи дорисовывающих фото алгоритмов искусственного интеллекта получить очень детализированные кадры. В режиме «Профи» также можно вручную настроить значение диафрагмы для реализации различных креативных идей за счет настройки глубины резкости и эффекта боке.

Фото: Павел Ткачук

Все это в совокупности дает возможность и днем, и ночью стабильно делать контрастные и детализированные фотографии в любых условиях. А поскольку этот смартфон складной, то можно снимать фото и видео с основной камеры и использовать внешний экран. И такого, без преувеличений, великолепного эффекта для селфи и влогов не дает ни одна фронтальная камера ни одного из существующих Android-смартфонов.

А видео он позволяет снимать на все тыльные камеры в максимальном разрешении 4K при 60 FPS и при желании переключать объективы непосредственно во время съемки. При этом, как мы убедились, видеоряд получается очень плавным и детализированным, а кадры не трясет благодаря оптической стабилизации.

Производительность и стабильная связь

HUAWEI Mate XT Ultimate Design работает на базе операционной системы EMUI 14, адаптированной для этой инновационной трикладушки. Здесь установлена продвинутая версия ОС, например, есть интерактивные темы, позволяющие отслеживать взгляд и снимать скриншоты, не прикасаясь к экрану.

Переключение между всеми тремя состояниями гаджета происходит мгновенно, без каких-либо проблем и необходимости перезагружать открытые приложения

Устройство легко справляется с самыми ресурсоемкими приложениями, включая графические редакторы и 3D-игры. Кроме того, система охлаждения предотвращает перегрев даже при интенсивной нагрузке.

Фото: Павел Ткачук

В смартфон встроена уникальная антенна Линси, которая точно определяет мощность сигнала в разных форматах использования смартфона и интеллектуально адаптируется для повышения качества приема и передачи сигнала. Благодаря этому пользователи получают стабильное соединение и высокую скорость сети в разнообразных условиях использования гаджета.

И, конечно, сильно впечатляет стабильность соединения даже в условиях слабого сигнала сети, например на подземной парковке, в метро, в скоростном поезде или лифте. Увеличивается скорость загрузки файлов в залах ожидания аэропорта, более быстрое сканирование QR-кодов в подвальных помещениях и более стабильное воспроизведение видео в высокоскоростном поезде.

Ультратонкая батарея: емкая и безопасная

В HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN – инновационная батарея большой емкости из кремниевого анода, толщина которой составляет всего 1,9 миллиметра. Ее емкость — 5600 миллиампер-часов, что обеспечивает высокий уровень производительности. Смартфон также поддерживает функцию низкого напряжения SuperEnergy для оптимизации работы батареи. А при низком заряде новый аварийный режим обеспечивает 30 минут работы в режиме разговора, шесть часов в режиме ожидания и возможность отображения 30 QR-кодов.

Фото: Павел Ткачук

Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge во всех сценариях, включая проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 66 ватт, беспроводную зарядку HUAWEI SuperCharge 50 Вт и обратную беспроводную зарядку HUAWEI Wireless Reverse Charging 7,5 ватта. Обратная беспроводная зарядка HUAWEI Wireless Reverse Charging обеспечивает быструю зарядку в различных сценариях, можно не переживать о заряде, например, во время отдыха на природе или в поездках. Кроме того, этот смартфон — портативный аккумулятор для других устройств.

В редакции проверили, что аккумулятора смартфона достаточно, даже если использовать его в самом активном режиме на внешнем дисплее в течение рабочего и нерабочего дня или на большом экране шесть часов беспрерывно.

Для кого этот смартфон?

Это настоящий технологический аксессуар для тех, кто ценит эксклюзивность и готов платить за инновации. Это выбор для успешных профессионалов, которые привыкли быть на шаг впереди, для тех, кто в аэропорту или в самолете достает из кармана не просто телефон, а портативный офис с 10,2-дюймовым экраном.

Это гаджет для людей, которые не просто следят за трендами, а задают их

Для тех, кто ценит эстетику, функциональность и готов удивлять окружающих не только своими достижениями, но и гаджетами. Как дорогой швейцарский хронометр, он не просто очень точно показывает время, но и подчеркивает статус.

Вердикт

Первый в мире «тройной» раскладной смартфон HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN — это, без преувеличений, воплощение инноваций и роскоши. Еще недавно о 10,2-дюймовом полноценном карманном планшете, который можно мгновенно сложить и разложить, невозможно было даже мечтать.

Обладающий передовым поворотным механизма, большим тройным складным экраном и революционной камерой с физической регулируемой диафрагмой и не имеющий аналогов, он сочетает в себе передовые технологии, премиальный дизайн и непревзойденную производительность. Это гаджет, безусловно, способен приносить настоящую радость в ежедневном режиме всеми своими великолепными составляющими.

С 27 февраля этот первый коммерческий тройной складной смартфон, задающий новые стандарты в мире технологий, стал доступен в России.

Цена устройства составляет 339 999 рублей