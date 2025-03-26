Россиянам рассказали, как правильно копить на крупные покупки. В чем секрет?

С прошлого года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС). Только за 2024 год россияне оформили почти три миллиона договоров ПДС. Чтобы привлечь население к участию в программе, государство обязалось ее софинансировать и предоставило налоговый вычет, а также возможность «разморозить» средства накопительной пенсии путем перевода их в ПДС. Кроме этого, все сбережения приносят инвестиционный доход. Как работает программа и какую выгоду приносит, изучила «Лента.ру».

Деньги на вырост

Копить со вкладами вдолгую не очень удобно. Банки, как правило, предлагают максимальную доходность на короткие сроки и без пополнений, а на выходе человека может ждать налог на доход. При этом за год накопить, например, на образование, успеют немногие, поэтому придется перекладывать деньги со вклада на вклад. Программу долгосрочных сбережений (ПДС) разработали как выгодный способ копить на долгосрочные цели.

ПДС хорошо подойдет тем, кто планирует накопить деньги на образование детей, жилье, крупные покупки в отдаленной перспективе. Также это выгодная возможность обеспечить себе финансовую подушку безопасности или стабильный доход в любом возрасте.

Поскольку ПДС рассчитана на длительный срок, ее постарались сделать максимально привлекательной. Само собой, в первую очередь программа предполагает получение софинансирования от государства на новые взносы, а также инвестиционный доход на всю сумму сбережений.

При этом пока человек копит, его вложения в ПДС застрахованы государством через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в пределах 2,8 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем по вкладам. Сверх этого возместят сумму переведенных в ПДС средств накопительной пенсии и софинансирования со стороны государства, а также дохода от их инвестирования. Все эти гарантии сработают, если НПФ обанкротится или у него отзовут лицензию.

Государство софинансирует личные взносы в программу — на сумму до 36 тысяч рублей в год. Лимит софинансирования зависит от уровня дохода участника и размера личных взносов за 12 месяцев. Такие доплаты предусмотрены на протяжении 10 лет.

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Еще одной мерой господдержки стали налоговые льготы. Для личных взносов в ПДС предоставляется налоговый вычет. Сумма возврата зависит от ставки, которая применяется к доходу участника программы. Например, при ставке 13 процентов можно вернуть те же 13 процентов от личных взносов в ПДС на сумму до 400 тысяч рублей. А еще инвестиционный доход по средствам ПДС не облагается налогом: главное — соблюдать условия программы. Существенным стимулом для участия в ПДС стала возможность перевести в нее средства накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования. Новые отчисления на формирование накопительной пенсии «заморозили» в 2014 году.

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) доступ к средствам накопительной пенсии открывается в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) доступ к средствам накопительной пенсии открывается в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин

Получить деньги раньше смогут россияне, у которых есть право на досрочную страховую пенсию по старости от государства. Хранятся средства накопительной пенсии в Социальном фонде России (СФР) или негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Когда СФР или НПФ назначают выплаты за счет средств накопительной пенсии, они руководствуются правилами и формулами закона «О накопительной пенсии». На сегодняшний день, если на счете больше 411 750 рублей, то назначат только пожизненную накопительную пенсию*. А это суммы менее полутора тысяч рублей в месяц. Ситуация особенно досадна, если речь идет о накоплениях, например, в полмиллиона рублей, не говоря уже о тех, у кого их оказалось больше. Этот расчет корректен для женщин 55 лет и мужчин 60 лет, которые обращаются за выплатой средств накопительной пенсии в 2025 году и не имеют права на досрочную пенсию. При изменении возраста, года обращения или наличии права на досрочную пенсию, условия будут существенно отличаться.

Если же перевести средства накопительной пенсии в ПДС, то получить их можно будет в виде более весомых выплат. Например, у СберНПФ начисления можно установить на пять лет. Логика простая: если делитель стал меньше (60 месяцев выплаты), то частное (размер ежемесячных выплат) увеличится.

Принцип действия

ПДС предусматривает два основных сценария получения сбережений: целиком и по частям.

По условиям программы забрать всю сумму целиком можно через 15 лет участия в программе. Выйти из программы долгосрочных сбережений можно в любой момент, но есть нюансы. Личные взносы зачастую возвращают с применением понижающих коэффициентов выкупных сумм. Правила отличаются у разных НПФ. При этом как только человек расторгает договор ПДС, он теряет право на софинансирование. Если он успел получить налоговые вычеты по ПДС, их придется вернуть.

При этом предусмотрены и форс-мажорные ситуации. Участник программы может забрать сбережения в любой момент безубыточно при потере кормильца или необходимости оплатить дорогостоящее лечение.

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Можно получить отдачу от ПДС при достижении женщиной 55 лет и мужчиной 60 лет. Так, по своему желанию можно выбрать срочные или пожизненные выплаты, то есть, получать деньги порциями в течение определенного срока, либо до конца жизни. При этом если сумма на счете скромная, можно снять все сразу. Это сработает, если при расчете размер ежемесячной пожизненной выплаты составит менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера по России в целом.

Сбережения по ПДС можно передать правопреемникам, за исключением тех случаев, когда участник выбрал пожизненные выплаты и уже начал их получать.

Первые результаты

Поскольку за долгосрочные сбережения в России отвечают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), их и назначили операторами ПДС. НПФ принимают взносы от участников программы, а затем инвестируют их для получения дополнительного дохода и защиты от инфляции.

Уже появилась первая информация об инвестиционном доходе по ПДС. Недавно СберНПФ объявил, что заработал участникам программы 17,8 процента годовых по итогам 2024 года

Такой бонус начислили на счета почти 1,9 миллиона россиян, заключивших договор ПДС со СберНПФ, что соответствует 68 процентам от всех заключенных договоров ПДС в России. При этом будущая доходность, конечно, зависит от ситуации на рынках, и гарантий здесь дать нельзя. Однако уже можно сказать, что ПДС показала себя удачным инструментом приумножения средств.

Как продукт для долгосрочных сбережений программа наиболее интересна для людей в возрасте 40–55 лет с доходом от 100 тысяч рублей в месяц, считает Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ.

Он пояснил, что у этой возрастной группы, как правило, есть солидные суммы средств накопительной пенсии, которые можно перевести в ПДС, и эта категория людей обычно наиболее склонна к сбережениям. Если перевести средства накопительной пенсии в ПДС, существенно увеличится база для получения инвестиционного дохода. Благодаря такому старту можно накопить значительную сумму, даже если вкладывать минимум собственных средств.

Особенности господдержки

Размер софинансирования от государства по ПДС составляет максимум 36 тысяч рублей в год и зависит от величины дохода участника программы и суммы взносов за календарный год. Если среднемесячный доход не превышает 80 тысяч рублей включительно, на каждый вложенный рубль государство добавит столько же в пределах лимита в 36 тысяч рублей.

При доходе от 80 до 150 тысяч рублей включительно государство добавит по 50 копеек на каждый вложенный рубль. При заработке более 150 тысяч рублей софинансирование составит 25 копеек на один рубль личных взносов.

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Взносы в ПДС служат основанием для получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан. Вычет не распространяется на средства софинансирования, средства накопительной пенсии, переведенные в программу, и инвестиционный доход. За один год можно вернуть уплаченный налог максимум с суммы в 400 тысяч рублей. Получается, если вы платите НДФЛ по ставке 13 процентов, то можно вернуть из казны за счет налогового вычета до 52 тысяч рублей в год. Если вы платите НДФЛ по ставке 15 процентов, вернуть можно до 60 тысяч рублей в год, и так далее.

Стоит иметь в виду, что сумма в 400 тысяч рублей служит общим лимитом для получения инвестиционного налогового вычета на взносы в ПДС, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

Как работает ПДС

Программа долгосрочных сбережений отличается исключительной гибкостью и доступностью. Стать участником ПДС может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Минимальный вклад для получения софинансирования составляет две тысячи рублей в год. Больше никаких ограничений нет, можно делать взносы на любую сумму и с любой периодичностью. Есть опция пропустить месяц, а потом спокойно пополнять счет дальше.

Договор ПДС можно оформить на себя или, например, в пользу супруга или ребенка

Важно учесть, что софинансирование рассчитывается индивидуально: каждый участник программы может получить только до 36 тысяч рублей в год, независимо от того, сколько договоров откроет.

ПДС работает по принципу «шведского стола»: каждый может по-разному пользоваться ее преимуществами и копить с выгодой. Так, люди с доходом до 80 тысяч рублей получат максимальную выгоду от софинансирования, а при доходе свыше 150 тысяч рублей — от комбинации софинансирования и налоговых льгот. При этом, независимо от уровня дохода, человек может с помощью ПДС «разморозить» средства накопительной пенсии.

По прогнозным расчетам СберНПФ, откладывая по три тысячи рублей в месяц, участник ПДС в первые три года может иметь доходность на уровне 20–30 процентов годовых за счет софинансирования, налоговых льгот и инвестиционного дохода.

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