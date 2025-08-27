«Найти такую работу — как выиграть в лотерею». HR-менеджер Евгения Брылова — об удаче

HR-менеджер «Национальной Лотереи» Брылова отметила важность команды в работе

Когда мы слышим о компаниях-операторах лотерей, то в голову сразу приходят ассоциации со счастливыми победителями с миллионными выигрышами и мечтами, которые становятся реальностью. Такой «карнавал удачи» невозможен без команды, которая делает компанию по-настоящему особенной. Как собрать коллектив, где каждый чувствует себя частью чего-то большего? Какие качества ценят в сотрудниках? Об этом мы поговорили с руководителем отдела подбора персонала «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, Евгенией Брыловой.

«Человек — самый интересный объект для изучения»

«Лента.ру»: Евгения, как вы пришли в HR? Это было осознанно или случайно?

Евгения Брылова: Честно — случайно. Я училась в Самарском педагогическом университете, изучала психологию. Мне всегда казалось, что человек — самый интересный объект для изучения. Но после вуза без опыта непросто устроиться по специальности. Начинала с секретаря, потом ушла в кадровое администрирование, немного подбором занималась… И постепенно это стало моей профессией.

Чем стала «Национальная Лотерея» для вас?

Это мой первый опыт, когда я пришла в компанию, которая только начинала формироваться. Когда я присоединилась к ней, у нас даже не было договоров с площадками онлайн-рекрутмента. В первые четыре месяца в параллели я формировала свою команду, закрывала вакансии, налаживала отношения с кадровыми агентствами. Сейчас в «Национальной Лотерее» более 500 сотрудников.

О культуре, которую создают сами сотрудники

А какая сейчас атмосфера в компании?

Очень живая. У нас нет жесткой иерархии — уровень позиции не является препятствием для коммуникации.

Утром в офисе может быть тихо, но к середине и во второй половине дня активность коллег сильно возрастает — повсюду слышны оживленные голоса, проходит много встреч, чувствуется энергия. Мы регулярно собираемся вместе чтобы поздравить друг друга с днем рождения, подвести итоги работы, поделиться достижениями.

Какие качества и ценности объединяют сотрудников вашей компании?

Недавно мы задались вопросом, а какие мы внутри? Нам важно понимать, каких людей нам надо подбирать в команду, чтобы им было с нами комфортно и интересно, и важно понимать – а что мы можем предложить кандидату уникального, чтобы он выбрал нас?

Для формирования EVP (ценностное предложение работодателя) мы проводили исследование и получили интересный результат. Портрет сотрудника «Национальной Лотереи» — «Прагматичный предприниматель». Это объясняет то, как выглядит культура компании, в которой сочетается свобода предпринимательства с поддержкой акционеров, хорошим социальным пакетом и справедливой системой оценки деятельности и мотивации команды.

Понимание этого культурного кода — ДНК бренда — также влияет на то, каких людей мы хотим видеть в компании. Если человек чувствует, что ему предпринимательство по душе, он точно найдет для себя возможности для реализации в нашей команде.

Как проходит ваш обычный день?

День традиционно начинается с чашки кофе и обмена новостями с коллегами. Дальше ответы на сообщения и письма, назначение и проведение интервью, регулярные встречи для обсуждения статуса текущих проектов, улучшения hr-процессов и не только. У меня, как и у всех коллег, всегда есть возможность попробовать себя в новых интересных задачах шире текущих обязанностей.

Чем гордитесь за время работы в компании?

Горжусь тем, что мне удалось сформировать качественную команду отдела подбора персонала, с которой мы продолжаем помогать компании расти.

Ценным является то, что каждый рекрутер, даже внештатный, умеет качественно презентовать компанию и вакансии, понимает ценности компании и подбирает кандидатов в соответствии с потребностями конкретной команды. Это важно, потому что часто именно он в большой степени влияет на то, кто присоединится к нам и насколько эффективно будет работать.

Лотерейный бизнес окутан множеством мифов, которые могут повлиять на принятие решения о работе, и здесь роль специалиста по подбору сложно переоценить. У нас много кейсов, когда благодаря грамотной презентации компании и продуктов кандидаты меняли свое мнение о бренде и лотерейном бизнесе в целом.

Фото: Рита Бергер

О кандидатах и вдохновении

Бывают ли кандидаты, которые вас вдохновляют?

Чтобы быть успешным в профессии рекрутера, важно вдохновляться людьми и их опытом. Без этого было бы просто невозможно делать эту работу, большую часть которой никто не видит, так как внутренний заказчик получает резюме уже отобранных кандидатов.

Мы сознательно формируем команду, находя экспертов из разных отраслей — банки, телеком, страхование, консалтинг. Это обеспечивает качественный микс лучших практик и новый взгляд на лотерейный продукт.

Какие качества сотрудников для компании ценны?

Открытость новому, способность оставаться в диалоге в сложных ситуациях и продолжать искать решение, даже если кажется, что ничего не получается, ответственность и умение доводить до результата любую задачу.

Каких специалистов сейчас ищет компания?

Сейчас есть вакансии почти во всех подразделениях, мы активно растем и продолжаем укрепляться сильными специалистами. Конечно, как и многие компании, развивающие цифровые продукты, мы много ищем кандидатов в IT- направление и в команду аналитики.

Чтобы нанимать лучших, мы расширили в этом году реферальную программу. Стараемся находить нестандартные источники для поиска кандидатов с нашим ДНК.

О работе с душой: немного личного от Евгении

Что самое сложное в вашей работе? А что — любимое?

Сложное — постоянно выходить из зоны комфорта. Мы растем, трансформируемся, внедряем новое — это требует много энергии и где-то даже преодоления себя, изменения своих привычных паттернов поведения. Но именно это обеспечивает рост в профессии, расширяет кругозор и делает нас более универсальными, способными реализовывать разнообразные проекты и задачи.

А любимое — моя команда. Люди, с которыми я работаю, делают каждый день лучше.

У вас есть ритуал, который помогает начать день?

Слушаю подкасты про бизнес, психологию, историю — то, что дает возможность посмотреть по-новому на себя, свою профессию, личностное развитие.

А еще у нас в HR появилась традиция — каждое утро читаем гороскоп. Не потому, что верим слепо, а потому что это весело и заряжает позитивом.

«Национальная Лотерея» — компания, которая исполняет мечты. Вы чувствуете сопричастность к этому?

Каждый день. Мы видим, как приходят победители — обычные люди, в хорошем смысле этого слова, такие же как все мы — пенсионеры, учителя, врачи, рабочие. Очень вдохновляют истории, которыми они делятся, в том числе о том, куда они вложат выигранные деньги. Кто-то купит квартиру, кто-то дачу, а кто-то оплатит детям образование. Такие истории заряжают нас и дают энергию для того, чтобы делать свою работу хорошо.

Евгения, и наконец: что бы вы сказали тем, кто мечтает у вас работать?

Присылайте резюме. Мы всегда открыты для талантливых людей, готовых вместе расти и создавать новое. Уверяю вас, что найти такую работу — это как выиграть в лотерею!

Лотереи, которые проводятся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Срок проведения лотерей — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотерей, правилах их проведения, призовом фонде лотерей, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».



