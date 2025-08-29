Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

Август — сезон отпусков, но для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) он стал еще и месяцем начисления господдержки за взносы в программу за 2024 год. Получить можно до 36 000 рублей, все зависит от величины взносов и среднемесячного дохода. Как попасть в число счастливчиков, которым положен финансовый бонус, — в материале «Ленты.ру».

До конца августа 2025 года произойдет первое начисление средств господдержки по программе долгосрочных сбережений. Если у вас есть договор ПДС в СберНПФ и вы вносили сберегательные взносы в программу, то информацию о размере господдержки за взносы 2024 года можно посмотреть в приложении «СберБанк Онлайн» или в личном кабинете СберНПФ.

Что такое ПДС?

Программа долгосрочных сбережений стартовала 1 января 2024 года. Это уникальный для российского рынка инструмент, над созданием которого много лет трудились Минфин и Банк России. ПДС позволяет накопить на покупку жилья, обучение детей, на комфортную жизнь после окончания трудовой деятельности и другие важные цели. Участники программы могут откладывать деньги понемногу, получать инвестиционный доход и существенные финансовые бонусы от государства.

Фото: Dejan Dundjerski / Shutterstock / Fotodom

По данным Минфина, за 2024 год россияне заключили 2,9 млн договоров ПДС. К августу 2025 года в программу долгосрочных сбережений вложились уже более 6,1 миллиона человек

Чтобы принять участие в программе долгосрочных сбережений, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который является оператором программы. Полный список есть на сайте Банка России, в него входят крупнейшие НПФ.

За всю историю программы больше всего договоров ПДС – более 4,4 миллиона — оформили в СберНПФ. «В программу привлечено более 297 миллиардов рублей. Уникальность ПДС состоит в возможности получать от государства софинансирование до 36 тысяч рублей в год», — пояснили «Ленте.ру» в фонде.

Правила софинансирования

Накопления по программе долгосрочных сбережений формируются сразу из нескольких источников. Это прежде всего добровольные личные взносы человека, которые можно перечислять ежемесячно, раз в год или в любом удобном режиме.

Чтобы сделать программу более привлекательной, государство обязалось ее софинансировать на протяжении первых 10 лет участия в программе. Максимальная сумма, которую можно получить таким образом, составляет 36 тысяч рублей в год.

Размер господдержки в каждом конкретном случае зависит от суммы взносов в программу и среднемесячного дохода. Минимальный взнос для получения господдержки составляет 2 тысячи рублей в год.

Финансовый лайфхак: нужно определить оптимальный размер ежегодных отчислений, чтобы получить максимум от государства

Если среднемесячный доход участника программы не более 80 тысяч рублей, то софинансирование будет рассчитано в пропорции 1:1. То есть на один рубль собственных средств он получит столько же от государства.

Например, если ежемесячно вносить на ПДС 2 тысячи рублей, то за год на счету окажется 48 тысяч рублей: 24 тысячи собственных средств и еще столько же за счет софинансирования.

Чтобы получить максимум от государства, нужно за год внести 36 тысяч рублей. В этом случае сумма удвоится, и с учетом софинансирования на счету будет 72 тысячи рублей.

Если среднемесячный доход гражданина составляет от 80,01 тысячи до 150 тысяч рублей, то софинансирование рассчитывается в соотношении 1:2. Чтобы получить 36 тысяч от государства, нужно за год самостоятельно вложить в ПДС 72 тысячи рублей. Если вносить деньги каждый месяц равными долями, получится по 6 тысяч рублей в месяц.

Для тех, у кого среднемесячный доход составляет от 150,01 тысячи рублей, софинансирование рассчитывается по формуле 1:4. Это значит, что в ПДС нужно вложить 144 тысячи рублей собственных взносов (12 тысяч рублей в месяц), чтобы по итогам года получить от государства 36 тысяч рублей.

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

«В СберНПФ первую господдержку за взносы в ПДС в 2024 году получат более 1,8 миллиона человек. Общая сумма господдержки, которая будет начислена на счета клиентов в августе 2025 года, составила около 32 миллиардов рублей. Средняя сумма на одного участника — почти 18 тысяч рублей. При этом наибольшую господдержку в размере 36 тысяч рублей получат около 670 тысяч клиентов СберНПФ», —рассказали «Ленте.ру» в фонде.

Чтобы попасть в волну начисления господдержки 2026 года, нужно не забывать делать взносы в ПДС в этом году. Тем, кто еще не стал участником программы, необходимо совершить три шага:

• Заключить с выбранным НПФ договор ПДС до конца 2025 года,

• Внести средства на счет (минимум 2 тысячи рублей),

• Дождаться расчета и начисления господдержки в 2026 году.

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

Это не все

Кроме личных взносов, есть еще четыре варианта пополнения счета в рамках ПДС. Самый очевидный — инвестиционный доход со стороны негосударственного пенсионного фонда. Например, клиенты СберНПФ уже заработали 17,8 процента за первый год участия программе.

В ПДС можно перевести средства накопительной пенсии (ОПС), которые были заморожены в 2014 году и не пополнялись за счет отчислений работодателя

Это сразу же увеличит объем средств на счету, а значит, и размер инвестиционного дохода.

Кроме того, участники ПДС имеют право на налоговый вычет на личные взносы. Например, если внести на счет 36 тысяч рублей, то при ставке НДФЛ 13 процентов величина государственного кешбэка составит 4680 рублей. Эти деньги тоже можно внести в программу.

Наконец источником пополнения ПДС могут быть добровольные взносы со стороны работодателя в рамках корпоративного соцпакета.

Важно знать

При открытии ПДС необходимо учитывать несколько нюансов. ПДС можно открыть не только на себя, но и на ребенка, родственника и любого другого человека. Если оформить несколько договоров ПДС, то получить на каждый договор по 36 тысяч от государства не получится. Господдержка распределится на все ваши договоры ПДС пропорционально внесенным взносам.

При расчете софинансирования учитывается официальный среднемесячный доход за календарный год. Его можно узнать в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) или в отделении ФНС.

Важно учитывать, что официальный среднемесячный доход не всегда равен размеру официальной заработной платы. Он также может включать доходы от сдачи жилья в аренду, проценты по вкладам, выплаты по договорам страхования, доходы от предпринимательской деятельности и операций с ценными бумагами.

Если официального дохода нет, участник программы все равно сможет получить господдержку

Она будет рассчитана по формуле 1:1. Средства, внесенные в ПДС, застрахованы государственным Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Защита распространяется на личные взносы и инвестиционный доход на них до 2,8 миллиона рублей, а это в два раза выше, чем страховое покрытие банковских депозитов. Отдельную страховку АСВ предоставляет на переведенные средства накопительной пенсии, полученное софинансирование и инвестиционный доход на них.

