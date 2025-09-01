На Западе подобрали «идеальную пару» для охраны Арктики

MWM: Крейсер «Адмирал Нахимов» и самолет МиГ-31БМ — идеальны для охраны Арктики

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и истребители-перехватчики МиГ-31БМ лучше всех бы справились с задачей обороны российской Арктики. «Идеальную пару» для охраны региона подобрал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, для обороны обширных территорий российской части Арктики недостаточно имеющихся у России систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500, которые, кроме того, отличает сравнительно невысокая мобильность.

Журнал полагает, что решением проблемы могло бы стать совместное использование «Адмирала Нахимова» и МиГ-31БМ, поскольку первый располагает самым большим арсеналом зенитных ракет большой дальности среди всех боевых кораблей мира, а вторые обладают самой большой в мире дальностью полета среди самолетов аналогичного класса, самой высокой крейсерской скоростью, самым большим в мире авиационным радаром БРЛС-8Б «Заслон» и четырьмя ракетами класса «воздух-воздух» Р-37М.

«Мощные возможности самолета в области дальнего воздушного боя были продемонстрированы на украинском театре военных действий, где он оказался значительно более эффективным, чем другие российские тактические боевые самолеты, такие как Су-35», — говорится в публикации.

Журнал полагает, что истребитель-перехватчик, в частности, мог бы предоставлять системам ПВО крейсера критически важные данные по цели.

В августе MWM отмечал, что крейсер «Адмирал Нахимов» можно назвать настоящим монстром.