Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 1 сентября 2025Наука и техника

На Западе подобрали «идеальную пару» для охраны Арктики

MWM: Крейсер «Адмирал Нахимов» и самолет МиГ-31БМ — идеальны для охраны Арктики
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и истребители-перехватчики МиГ-31БМ лучше всех бы справились с задачей обороны российской Арктики. «Идеальную пару» для охраны региона подобрал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, для обороны обширных территорий российской части Арктики недостаточно имеющихся у России систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500, которые, кроме того, отличает сравнительно невысокая мобильность.

Журнал полагает, что решением проблемы могло бы стать совместное использование «Адмирала Нахимова» и МиГ-31БМ, поскольку первый располагает самым большим арсеналом зенитных ракет большой дальности среди всех боевых кораблей мира, а вторые обладают самой большой в мире дальностью полета среди самолетов аналогичного класса, самой высокой крейсерской скоростью, самым большим в мире авиационным радаром БРЛС-8Б «Заслон» и четырьмя ракетами класса «воздух-воздух» Р-37М.

«Мощные возможности самолета в области дальнего воздушного боя были продемонстрированы на украинском театре военных действий, где он оказался значительно более эффективным, чем другие российские тактические боевые самолеты, такие как Су-35», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Журнал полагает, что истребитель-перехватчик, в частности, мог бы предоставлять системам ПВО крейсера критически важные данные по цели.

В августе MWM отмечал, что крейсер «Адмирал Нахимов» можно назвать настоящим монстром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

    Россиянам дали совет по подготовке машины к осеннему сезону

    Попавшую в любовный треугольник женщину лишили жизни на отдыхе в Азии

    Продажи бензина на бирже в России упали

    Продюсер «Мумии» высказался о русских в Голливуде

    Еврокомиссия призвала Китай и Индию не поддерживать Россию

    На Западе подобрали «идеальную пару» для охраны Арктики

    Школьник семь лет ел только картофель в мундире из-за редкой фобии

    Тарпищев назвал идиотизмом судейство в матче ЦСКА против «Краснодара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости