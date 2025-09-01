Россия
15:53, 1 сентября 2025Россия

У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

На брифинге Герасимова заметили карту с Одесской областью в составе РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

На брифинге начальника Генерального штаба (НГШ) Вооруженных сил России Валерия Герасимова заметили карту лишенной выхода к морю Украины. Брифинг был опубликован пресс-службой Минобороны 30 августа.

На карте линией — предположительно, линией госграницы — обозначена территория Украины. Из ее состава, помимо ставших частью России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, исключены Одесская и Николаевская области в нынешних административных границах.

Таким образом, на карте за спиной НГШ Украина представлена в виде лишенной выхода к морю страны.

Украине предрекли потерю территорий

В конце августа американское издание The New York Times со ссылкой на аналитиков писало, что Украина согласится на вывод войск с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США.

В материале отмечалось, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит выбор: либо уступить территории, либо навлечь на себя гнев американского лидера Дональда Трампа. Экс-глава украинского МИД Украины Вадим Пристайко сообщил изданию, что «эту отравленную пилюлю Украине придется проглотить, а потом посмотрим, как она ее переварит».

В свою очередь, бывший советник Европейского союза в Киеве Балаж Ярабик также допустил, что Украина может пойти на соглашение, предусматривающее утрату территорий.

По его словам, Киев дошел до такой точки, когда в обмен на мирное соглашение и западные гарантии безопасности он может пойти на уступки территорий.

Трамп пообещал Украине много земли

19 августа Трамп заявил, что Украина получит «много земли» в рамках урегулирования конфликта.

При этом американский лидер подчеркнул, что для Киева невозможно присоединение Крыма и членство в НАТО, резюмировав, что «оба этих пункта невозможны». Что конкретно имелось в виду под территориями, глава государства не уточнил. Трамп добавил, что всегда считал Украину буфером между Россией и Европой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Россия никогда не стремилась «просто захватить территории» Крыма или Донбасса. По его словам, целью России была защита русских людей, исторически проживавших в Крыму и Донбассе, а также проливавших кровь на них и строивших города, порты, заводы и фабрики.

