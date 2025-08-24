В США рассказали, что Украина отдаст Донбасс в обмен на гарантии безопасности

Украина согласится на вывод войск с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков.

Как пишет газета, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит выбор: либо сделать непопулярный среди украинцев шаг и уступить территории, либо навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа. Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил изданию, что «эту отравленную пилюлю Украине придется проглотить, а потом посмотрим, как она ее переварит».

Украинские чиновники и политологи рассказали изданию, что для такого шага гарантии безопасности для Украины должны быть подкреплены европейским контингентом и авиационной поддержкой США . По их мнению, это «удержит Россию от будущих атак».

Ранее обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Сэмюэл Рамани сообщил, что Киев может ждать поражение, если попытки мирного урегулирования конфликта, которые предпринимает администрация США, провалятся. «Мирный план Трампа трещит по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», — резюмировал он.