Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:59, 24 августа 2025Интернет и СМИ

В США рассказали об условиях Украины по Донбассу

В США рассказали, что Украина отдаст Донбасс в обмен на гарантии безопасности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украина согласится на вывод войск с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков.

Как пишет газета, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит выбор: либо сделать непопулярный среди украинцев шаг и уступить территории, либо навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа. Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил изданию, что «эту отравленную пилюлю Украине придется проглотить, а потом посмотрим, как она ее переварит».

Украинские чиновники и политологи рассказали изданию, что для такого шага гарантии безопасности для Украины должны быть подкреплены европейским контингентом и авиационной поддержкой США . По их мнению, это «удержит Россию от будущих атак».

Ранее обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Сэмюэл Рамани сообщил, что Киев может ждать поражение, если попытки мирного урегулирования конфликта, которые предпринимает администрация США, провалятся. «Мирный план Трампа трещит по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», — резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике

    Зеленский отверг принуждение Украины к «называемому компромиссом стыду»

    Мать вонзила нож в голову дочери

    Опытная путешественница описала несколько вещей из отеля фразой «всегда забираю с собой»

    В США рассказали об условиях Украины по Донбассу

    Украинец Забарный отошел от Сафонова после победы ПСЖ

    Появились подробности о пропавших при восхождении на вулкан на Сахалине туристах

    Россию назвали победителем в киберпротивостоянии с Украиной

    Раскрыты подробности задержания экс-министра здравоохранения российского региона

    Появились подробности о пожаре в порту Ленобласти после атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости