02:59, 23 августа 2025

Украине предрекли катастрофу в случае провала Трампа

Telegraph: Украину ждет катастрофа в случае провала мирных инициатив Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Киев может ждать поражение, если попытки мирного урегулирования конфликта, которые предпринимает администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, провалятся. Об этом написал обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Сэмюэл Рамани.

«В то время как перспективы скорого мирного урегулирования улетучиваются, ситуация на поле боя становится все более проблематичной для Украины», — говорится в статье. По словам Рамани, особое внимание стоит уделить тому, что ВС России взяли под контроль Часов Яр и смогли продвинуться в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Автор издания отметил, что у Украины есть два сабых места: острая нехватка живой силы в войсках, из-за чего Вооруженные силы республики (ВСУ) на основных участках боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) «остаются недоукомплектованы», и «растущее внутреннее недовольство командной структурой» ВСУ.

«Мирный план Трампа трещит по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», — резюмировал Рамани.

Ранее Дональд Трамп высказался о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».

