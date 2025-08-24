Бывший СССР
Европейский дипломат назвал цену мира для Украины

Дипломат Ярабик: Киев дошел до точки, когда может пойти на утрату территорий
Кирилл Луцюк
Донецк

Донецк. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украина может пойти на соглашение, предусматривающее утрату территорий. Об этом заявил бывший советник Европейского союза в Киеве Балаж Ярабик. Его процитировало издание New York Times (NYT).

По его словам, Киев дошел до такой точки, когда в обмен на мирное соглашение и западные гарантии безопасности он может пойти на уступки территорий.

«Если в обмен на это Украина избавится от Донбасса, я думаю, так и будет», — предположил Ярабик.

По информации NYT, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит выбрать между непопулярной среди украинцев уступкой территорий и гневом президента США Дональда Трампа. Как отметил экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, «эту отравленную пилюлю Украине придется проглотить, а потом посмотрим, как она ее переварит».

В свою очередь, Трамп ранее заявил, что Украина получит «много земли» в рамках урегулирования конфликта. О каких именно территориях тогда шла речь, глава Белого дома не уточнил.

