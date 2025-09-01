Россия
На брифинге начальника Генштаба России заметили карту лишенной выхода к морю Украины

На видео Минобороны заметили карту Украины без Одесской и Николаевской областей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

На брифинге начальника Генерального штаба (НГШ) Вооруженных сил России Валерия Герасимова заметили карту лишенной выхода к морю Украины. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Брифинг НГШ, который командует спецоперацией, был опубликован пресс-служной Минобороны в субботу, 30 августа.

На карте линией — предположительно, линией госграницы — обозначена территория Украины. Из ее состава, помимо ставших частью России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей исключены также Одесская и Николаевская области в нынешних административных границах.

Таким образом, на карте за спиной НГШ Украина представлена в виде лишенной выхода к морю страны. На момент публикации материала в официальных каналах военного ведомства этот факт никак не прокомментировали.

Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО в январе 2023 года. Решение о назначении принял возглавлявший тогда Минобороны Сергей Шойгу. После вступления в должность главы оборонного ведомства Андрея Белоусова Герасимов сохранил и должность НГШ, и пост командующего в зоне спецоперации.

