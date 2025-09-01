Спорт
16:49, 1 сентября 2025Спорт

Тарпищев назвал идиотизмом судейство в матче ЦСКА против «Краснодара»

Глава ФТР Тарпищев назвал идиотизмом судейство в матче ЦСКА против «Краснодара»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение о работе судей в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА против «Краснодара», назвав произошедшее идиотизмом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Говорить, увы, приходится о судействе, а не о футболе. (...) Судейство безобразное. (...) Но ситуация такая, что судьи ломают игру. Это идиотизм», — заявил глава ФТР.

В воскресенье, 31 августа, ЦСКА в домашнем матче сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ранее оштрафовал на 300 тысяч рублей бывшего главного тренера «Сочи» Роберто Морено. Специалист назвал позорным судейство в матче его команды против «Краснодара».

    Все новости