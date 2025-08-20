Назвавшего позорным судейство тренера клуба РПЛ оштрафовали на 300 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «Сочи» Роберто Морено на 300 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее специалист назвал позорным судейство в матче его команды против «Краснодара» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все, что связано со словом "позор", является оскорблением. Морено принял участие в заседании по видеосвязи. Он признал вину», — заявил Григорьянц.

Морено высказался после матча, который прошел в воскресенье, 17 августа и завершился со счетом 5:1 в пользу «Краснодара». На 47-й минуте сочинцы остались в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.