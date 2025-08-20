Спорт
15:51, 20 августа 2025Спорт

Назвавшего позорным судейство тренера клуба РПЛ оштрафовали на 300 тысяч рублей

Назвавшего позорным судейство тренера «Сочи» Морено оштрафовали на 300 тысяч
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Роберто Морено

Роберто Морено. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «Сочи» Роберто Морено на 300 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее специалист назвал позорным судейство в матче его команды против «Краснодара» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все, что связано со словом "позор", является оскорблением. Морено принял участие в заседании по видеосвязи. Он признал вину», — заявил Григорьянц.

Морено высказался после матча, который прошел в воскресенье, 17 августа и завершился со счетом 5:1 в пользу «Краснодара». На 47-й минуте сочинцы остались в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.

