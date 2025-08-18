Спорт
Торпедо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия — Лига PARI|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Эльче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|1-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Янник Синнер
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Цинциннати (м)
09:16, 18 августа 2025Спорт

Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

Тренер «Сочи» Морено назвал позорным судейство в матче с «Краснодаром»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено раскритиковал работу судей в матче его команды против Краснодара в пятом туре российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я всегда жду и надеюсь, что арбитр будет судить в обе стороны одинаково, но сегодня он судил только в одну сторону, поэтому сегодня было очень позорное судейство», — заявил Морено. Он назвал работу арбитров неуважением по отношению к «Сочи».

Матч прошел в воскресенье, 17 августа и завершился со счетом 5:1 в пользу «Краснодара». На 47-й минуте сочинцы остались в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.

«Сочи» после пяти туров имеет в активе одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате. «Краснодар» с 12 очками находится на втором месте.

