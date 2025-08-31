ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте первый мяч забил полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. На 44-й равенство «Краснодара» восстановил нападающий Джон Кордоба. На 56-й Кордоба получил красную карточку и был удален с поля за нарушение.

Таким образом, после семи матчей «Краснодар» удержал лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. ЦСКА располагается на четвертом месте, имея в активе 15 очков.

В следующем матче «Краснодар» примет у себя тольяттинский «Акрон», а ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Встречи пройдут 13 и 14 сентября соответственно.