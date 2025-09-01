Культура
17:01, 1 сентября 2025Культура

Продюсер «Мумии» высказался о русских в Голливуде

Продюсер Боб Ван Ронкель заявил, что русские актеры хороши в английском языке
Андрей Шеньшаков

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Американский продюсер Боб Ван Ронкель заявил, что российские актеры имеют возможность сниматься в Голливуде благодаря своим навыкам английского языка. Об этом он сообщил в интервью изданию ТАСС.

По словам президента компании «Двери в Голливуд», сейчас в США снимается множество проектов, которые имеют отношение к россиянам. А местные режиссеры стали чаще снимать российских актеров из-за хорошего знания английского языка.

«Обычно русские играют плохих парней, но появляется гораздо больше возможностей. Голливуд начинает использовать ваших актеров, чтобы играть русских, вместо американских актеров, которым нужно притворяться русскими», — сообщил продюсер.

Ронкель привел в пример актера Юру Борисова, ставшего звездой американского фильма «Анора». Он отметил, что актер обладает «фантастическим» английским — четко и понятно разговаривает. А раньше, по его словам, на роль «русских» часто брали сербов, так как публика не понимала российского акцента.

Сам Ронкель известен своей работой с российскими режиссерами и актерами: на его счету картина «Мумия: древнее зло», а также проект «Красный змей», где снялись многие известные актеры, среди которых Олег Тактаров и Ирина Апексимова.

Ранее стало известно, что актер Юра Борисов, получивший всемирную известность благодаря роли в оскароносном фильме «Анора», сыграет в новом проекте скандального режиссера Луки Гуаданьино.

