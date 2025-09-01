Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:07, 1 сентября 2025Культура

Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

Народный артист России Вячеслав Вершинин страдал хроническим заболеванием сердца
Ольга Коровина

Кадр: iRYSTON TV / YouTube

Народный артист России и заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин скончался в результате хронической болезни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источники в окружении актера.

«У него было хроническое заболевание сердца», — рассказал собеседник издания.

О смерти Вершинина в воскресенье, 31 августа сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Известно, что церемония прощания с артистом состоится 2 сентября.

Вячеслав Вершинин, которому в этом году исполнилось 83 года, около 60 лет проработал в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова. За эти годы он воплотил на сцене несколько сотен разных образов. Кроме того, он выступил в качестве режиссера множества постановок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Афганистан обратился к России за помощью

    В деле взорвавшего гранату в многоэтажке россиянина появился новый фигурант

    Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина захотели подать в суд

    На Украине назвали находящийся под контролем России процент территории страны

    Российский школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора

    Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

    Россиянам дали совет по подготовке машины к осеннему сезону

    Попавшую в любовный треугольник женщину лишили жизни на отдыхе в Азии

    Продажи бензина на бирже в России упали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости