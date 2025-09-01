Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

Народный артист России Вячеслав Вершинин страдал хроническим заболеванием сердца

Народный артист России и заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин скончался в результате хронической болезни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источники в окружении актера.

«У него было хроническое заболевание сердца», — рассказал собеседник издания.

О смерти Вершинина в воскресенье, 31 августа сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Известно, что церемония прощания с артистом состоится 2 сентября.

Вячеслав Вершинин, которому в этом году исполнилось 83 года, около 60 лет проработал в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова. За эти годы он воплотил на сцене несколько сотен разных образов. Кроме того, он выступил в качестве режиссера множества постановок.