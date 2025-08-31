Ушел из жизни народный артист России Вершинин

Народный артист России Вячеслав Вершинин ушел из жизни в возрасте 83 лет

Скончался народный артист России и заслуженный артист Северной Осетии — Алании Вячеслав Вершинин. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Вершинин был легендарным мастером осетинской сцены, являлся наставником и другом для коллег, дарил множество позитивных эмоций зрителям, подчеркнул глава Северной Осетии. «Светлая память», — добавил он, после чего выразил свои соболезнования родным и близким артиста.

Вершинин около 60 лет проработал в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова, сообщает РИА Новости. За эти годы он воплотил на сцене несколько сотен разных образов.

Артист, которому в этом году исполнилось 83 года, родился в январе 1942-го в Киргизии — его мать жила там в эвакуации после начала войны. Когда молодому человеку исполнилось 20, он поступил на учебу в Театральную студию при Харьковском академическом театре им. Шевченко, после чего несколько лет трудился в Смоленском драматическом театре.

Также на этой неделе из жизни в возрасте 92 лет ушел советский и российский композитор Родион Щедрин. Он написал такие оперы, как «Мертвые души», «Не только любовь», «Лолита». Также он сочинил такие балеты, как «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой». Композитор более 60 лет прожил в браке с Майей Плисецкой.