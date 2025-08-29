Культура
10:45, 29 августа 2025Культура

«Ушел из жизни величайший гений». Умер композитор Родион Щедрин. Его женой и музой была Майя Плисецкая, которой он дарил балеты

Советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин. Это подтвердили пресс-службы Государственного академического Мариинского театра и Большого театра. Щедрину было 92 года.

Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин. Он — уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры

пресс-службы Мариинского и Большого театров
Родион Щедрин, 1 мая 1968 года

Родион Щедрин, 1 мая 1968 года

Фото: Василий Малышев / РИА Новости

В театрах отметили, что оперы, балеты и симфонические сочинения композитора многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира.

«Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — подчеркивается в публикациях. Смерть творческого деятеля назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства.

Щедрин родился в 1932 году в Москве. Окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Он является автором опер («Мертвые души», «Не только любовь», «Лолита»), балетов («Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка»), симфоний и множества других произведений.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 26 сентября 2007 года

Родион Щедрин и Майя Плисецкая в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 26 сентября 2007 года

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Щедрин был женат на Майе Плисецкой и «дарил ей балеты»

Композитор в 1958 году женился на известной советской балерине Майе Плисецкой. Они прожили в браке почти 60 лет — в 2015 году танцовщица скончалась. Детей у пары не было.

В мемуарах брата Плисецкой Азария Плисецкого говорится, что Щедрин дарил супруге «не драгоценности, а балеты». «Лента.ру» публиковала отрывок из воспоминаний («Редакция Елены Шубиной»).

Майя любила повторять: «Щедрин дарил мне не бриллианты, а балеты и удержал меня на плаву»

Азарий Плисецкий«Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров»
Родион Щедрин и Майя Плисецкая, 13 сентября 1968 года

Родион Щедрин и Майя Плисецкая, 13 сентября 1968 года

Фото: Василий Малышев / РИА Новости

Ранее Мариинский театр сообщил о смерти народного артиста России

27 августа скончался оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России Сергей Алексашкин. Ему было 73 года.

Алексашкин прослужил в учреждении в Санкт-Петербурге 36 лет. В его репертуаре было более 40 партий. Оперный певец гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее.

«Он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер», — отметили в петербургском театре.

Звезда «Склифосовского» умер за неделю до юбилея

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер Алексей Аптовцев. Он скончался 25 августа, за неделю до своего юбилея. 2 сентября артисту исполнилось бы 50 лет.

Аптовцев — выпускник Театрального училища имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Актер сыграл в таких сериалах, как «Солдаты», «Люда, дети и завод…», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский».

Также он озвучивал компьютерные игры «Ведьмак», «Star Craft», «Call of Duty», «War Craft». Последней работой артиста стало участие в фантастическом драмеди «Дублер» в 2024 году.

