Умер советский и российский композитор Родион Щедрин. Это подтвердили пресс-службы Государственного академического Мариинского театра и Большого театра. Щедрину было 92 года.
Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин. Он — уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры
В театрах отметили, что оперы, балеты и симфонические сочинения композитора многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира.
«Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — подчеркивается в публикациях. Смерть творческого деятеля назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства.
Щедрин родился в 1932 году в Москве. Окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Он является автором опер («Мертвые души», «Не только любовь», «Лолита»), балетов («Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка»), симфоний и множества других произведений.
Щедрин был женат на Майе Плисецкой и «дарил ей балеты»
Композитор в 1958 году женился на известной советской балерине Майе Плисецкой. Они прожили в браке почти 60 лет — в 2015 году танцовщица скончалась. Детей у пары не было.
В мемуарах брата Плисецкой Азария Плисецкого говорится, что Щедрин дарил супруге «не драгоценности, а балеты». «Лента.ру» публиковала отрывок из воспоминаний («Редакция Елены Шубиной»).
Майя любила повторять: «Щедрин дарил мне не бриллианты, а балеты и удержал меня на плаву»
Ранее Мариинский театр сообщил о смерти народного артиста России
27 августа скончался оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России Сергей Алексашкин. Ему было 73 года.
Алексашкин прослужил в учреждении в Санкт-Петербурге 36 лет. В его репертуаре было более 40 партий. Оперный певец гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее.
«Он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер», — отметили в петербургском театре.
Звезда «Склифосовского» умер за неделю до юбилея
Ранее стало известно, что ушел из жизни актер Алексей Аптовцев. Он скончался 25 августа, за неделю до своего юбилея. 2 сентября артисту исполнилось бы 50 лет.
Аптовцев — выпускник Театрального училища имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Актер сыграл в таких сериалах, как «Солдаты», «Люда, дети и завод…», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский».
Также он озвучивал компьютерные игры «Ведьмак», «Star Craft», «Call of Duty», «War Craft». Последней работой артиста стало участие в фантастическом драмеди «Дублер» в 2024 году.