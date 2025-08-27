Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:41, 27 августа 2025Культура

Умер народный артист России Сергей Алексашкин

Народный артист России Сергей Алексашкин умер на 74-м году жизни
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России Сергей Алексашкин умер на 74-м году жизни. Об этом говорится на сайте Мариинского театра.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Алексашкина, а также его коллегам и друзьям. «Он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер», — говорится в сообщении.

Сергей Алексашкин прослужил в Мариинском театре 36 лет. Отмечается, что за это время в репертуар артиста вошли более четырех десятков партий. Оперный певец гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, а также успел поработать с крупнейшими дирижерами современности.

О дате и месте прощания с народным артистом будет сообщено дополнительно.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Тренер «Зенита» оценил вызов в сборную Бразилии игрока клуба с российским паспортом

    Найден способ остановить развитие опасного вида рака

    Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

    Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

    Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

    Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Россию предупредили о катаклизмах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости