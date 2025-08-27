Умер народный артист России Сергей Алексашкин

Народный артист России Сергей Алексашкин умер на 74-м году жизни

Оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России Сергей Алексашкин умер на 74-м году жизни. Об этом говорится на сайте Мариинского театра.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Алексашкина, а также его коллегам и друзьям. «Он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер», — говорится в сообщении.

Сергей Алексашкин прослужил в Мариинском театре 36 лет. Отмечается, что за это время в репертуар артиста вошли более четырех десятков партий. Оперный певец гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, а также успел поработать с крупнейшими дирижерами современности.

О дате и месте прощания с народным артистом будет сообщено дополнительно.