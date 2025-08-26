Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:48, 26 августа 2025Культура

Звезда «Склифосовского» Алексей Аптовцев умер за неделю до юбилея

Известный актер Алексей Аптовцев ушел из жизни за неделю до своего 50-летия
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Инспектор Купер»

Известный актер Алексей Аптовцев, известный по роли в сериале «Склифосовский», а также по работам в качестве актера озвучки, ушел из жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Известно, что артист скончался 25 августа, за неделю до собственного юбилея: 2 сентября ему могло исполниться 50 лет. О причинах смерти Аптовцева не сообщается.

Выпускник Театрального училища имени Щукина работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ», снимался в крупных проектах в кино и на телевидении. Среди знаковых ролей — «Солдаты», «Люда, дети и завод…», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский» и другие проекты. Также Аптовцев озвучивал компьютерные игры «Ведьмак», «Star Craft», «Call of Duty», «War Craft». Последней работой актера стало участие в фантастическом драмеди «Дублер» в 2024 году.

Ранее стало известно, что белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев, сыгравший в том числе в российских сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны», умер в возрасте 49 лет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Обломки украинского БПЛА нашли в Эстонии

    Лишенный звания генерал российской армии Иван Попов раскрыл условия своего участия в СВО

    Привычку сдерживать слезы признали опасной для здоровья

    Визовый центр популярной страны Европы возобновил работу в российском городе

    Мощная песчаная буря обрушилась на США и попала на видео

    В Петербурге начали работать распознающие национальность видеокамеры

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости