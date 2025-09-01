Экономика
17:01, 1 сентября 2025Экономика

Продажи бензина на бирже в России упали

Петербургская биржа признала падение продаж бензина на фоне взлета цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Объем продаж бензина в минувшем августе на Петербургской бирже сократился на 4,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 877 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на материалы торговой площадки сообщает РИА Новости.

В том числе продажи марки Аи-92 потеряли 2,1 процента (513 тысяч тонн), а Аи-95 — 6,5 процента (359 тысяч тонн). На этом фоне в августе биржевые цены на обе марки неоднократно обновляли исторические максимумы.

При этом продажи дизельного топлива выросли на 6,6 процента, до 1,686 миллиона тонн, что позволило добиться общего увеличения продаж нефтепродуктов на 1,6 процента. В денежном выражении оборот торгов упал на 194,728 миллиарда рублей или 1,2 процента

Такая динамика бензина в августе наблюдалась даже с учетом полного запрета экспорта, который правительство уже продлило как минимум до сентября. Два года назад, в сентябре, столь жесткая мера позволила справиться с дефицитом топлива и немедленно уронить биржевые цены, но в этот раз запрет оказал ограниченное влияние на ситуацию.

Ранее сообщалось, что в последние три дня биржевая стоимость топлива вернулась к росту после падения, начавшегося за несколько дней до вызова глав крупнейших нефтяных компаний в правительство. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что чиновники принимают энергичные меры для недопущения топливного кризиса.

