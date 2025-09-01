Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

Стоимость бензина на Петербургской бирже ускорила рост для всех регионов

По итогам торгов в понедельник, 1 сентября, стоимость всех марок бензина на Петербургской бирже для всех регионов выросла более чем на процент. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, бензин АИ-92 с поставками в европейской части России подорожал на 1,54 процента, до 69 476 рублей за тонну, а АИ-95 — на 1,6 процента, до 80 319 рублей.

Топливо с поставками на территории Урала и Сибири выросло в цене на 1,13 и 1,05 процента (70 187 рублей и 78 279 рублей за тонну) соответственно, а с поставками в Сибири и на Дальнем Востоке — на 2,55 и 1,3 процента (74 899 рублей и 78 832 рубля). Дизельное топливо также подорожало, но остается ниже максимумов с начала года.

Исторических максимумов цены на бензин достигли десять дней назад. Тогда стало известно о готовящемся совещании вице-премьера Александра Новака с главами крупнейших нефтяных компаний по поводу доступности топлива. На фоне встречи стоимость бензина падала несколько торговых сессий подряд, после чего вернулась к росту.

В рамках встречи, состоявшейся 25 августа, производители пообещали правительству не допустить дефицита бензина благодаря завершению ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что правительство принимает энергичные меры для сохранения стабильности топливных цен.

Между тем эксперты называют одной из причин роста цен и проблем с наличием топлива в ряде российских регионов удары беспилотников по НПЗ, из-за которых тем приходится уходить на срочные ремонты.