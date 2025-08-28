Россия
Стало известно о пожаре на нефтезаводе в приволжском регионе России после атаки ВСУ

На Куйбышевском НПЗ в Самарской области после атаки ВСУ начался пожар
Константин Лысяков
Кадр: Telegram-ĸанал «Exilenova+»

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар. Об этом сообщили «Осторожно, новости» в Telegram со ссылкой на очевидцев.

На прикрепленных к посту кадрах видно, как утверждается, поднявшийся над объектом черный дым.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что в регионе потушен пожар, возникший после атаки ВСУ. Однако, идет ли речь о нефтезаводе, он не уточнил. По словам чиновника, благодаря работе средств противовоздушной обороны урон удалось минимизировать.

По данным российского оборонного ведомства, в ночь на 28 августа над регионами сбиты 102 украинских беспилотника. 21 из них уничтожили над Самарской областью. Подробности о последствиях на земле в ведомстве не привели.

