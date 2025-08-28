Губернатор приволжского региона России оценил урон от атаки ВСУ

Самарский губернатор Федорищев: Средства ПВО минимизировали урон от атаки ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минимизировали урон от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Самарскую область. Такую оценку дал губернатор приволжского региона России Вячеслав Федорищев в Telegram.

Он поблагодарил Минобороны России за отражение удара, а оперативные службы региона — за устранение последствий. «Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», — подчеркнул Федорищев.

Губернатор также призвал местных жителей и СМИ не публиковать фото и видео с мест падения фрагментов беспилотников.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении над регионами в ночь на 28 августа 102 дронов ВСУ. 21 из них сбили в Самарской области. Подробности о местах падения обломков и последствиях на земле ведомство не привело.