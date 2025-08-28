Россия
11:33, 28 августа 2025Россия

Губернатор приволжского региона России оценил урон от атаки ВСУ

Самарский губернатор Федорищев: Средства ПВО минимизировали урон от атаки ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минимизировали урон от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Самарскую область. Такую оценку дал губернатор приволжского региона России Вячеслав Федорищев в Telegram.

Он поблагодарил Минобороны России за отражение удара, а оперативные службы региона — за устранение последствий. «Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», — подчеркнул Федорищев.

Губернатор также призвал местных жителей и СМИ не публиковать фото и видео с мест падения фрагментов беспилотников.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении над регионами в ночь на 28 августа 102 дронов ВСУ. 21 из них сбили в Самарской области. Подробности о местах падения обломков и последствиях на земле ведомство не привело.

