Россия
07:18, 28 августа 2025Россия

ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников за ночь

Минобороны: Силы ПВО сбили 102 дрона ВСУ над семью регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь на четверг, 28 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 23:00 27 августа по московскому времени до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 102 беспилотника над семью регионами и двумя морями.

Больше всего дронов — 22 — сбили над Черным морем. Еще по 21 перехватили над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по 3 — над Воронежской и Саратовской областями, 2 — над Волгоградской областью, 1 — над Азовским морем.

Вечером 27 августа ВСУ выпустили по России 13 дронов ВСУ. Под удар попали Ростовская, Белгородская и Смоленская области, а также Крым и Черное море.

    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Бывшего российского депутата заподозрили в похищении человека

    Жительница Курской области заявила о смерти людей в украинском плену

    Ким Чен Ын вместе с Путиным посетит военный парад в Китае

    В США испугались неспособности окружения Трампа остановить его

    В Госдуме назвали срок подготовки законопроекта об использовании питбайков

    Вероятность мирного урегулирования на Украине до конца года оценили

    Раскрыта тайна инсценировавшего смерть и оказавшегося в Грузии многодетного отца

    53-летняя телезвезда похвасталась фигурой в бикини

