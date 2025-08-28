Россия
00:25, 28 августа 2025Россия

Самолетные дроны ВСУ попытались атаковать российские регионы

Минобороны: 13 дронов ВСУ самолетного типа уничтожены в небе над регионами РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вечером 27 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили более 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, вражеские дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Семь из них — над территорией Ростовской области, по два — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Смоленской областью и Республикой Крым.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ взорвался во дворе дома в Белгородской области. Под удар украинских БПЛА попали несколько районов, оказался ранен один мирный житель.

