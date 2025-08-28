Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:58, 27 августа 2025Россия

Беспилотник ВСУ взорвался во дворе дома в российском регионе

Гладков: Мужчина получил ранения из-за атаки дронов на Белгородскую область
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Белгородской области мирный житель из села Новая Таволжанка Шебекинского округа получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточняется, глава поселения доставил пострадавшего в больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь. Атаке дронов подверглись и другие территории региона. Так, в трех частных домах в селе Муром выбило окна, оказалась перебита линия электропередачи. Аварийные службы начнут восстановительные работы по согласованию с Минобороны России.

Сдетонировавший дрон в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в одном частном доме повредил веранду и ограждение, в другом — фасад. Тем временем в поселке Чапаевский детонация дрона произошла между двумя домами, повреждены заборы и хозпостройки.

По данным Гладкова, объектами атак стали населенные пункты Бессоновка, Нечаевка и Беловское. «В селе Бессоновка с БПЛА сброшено взрывное устройство — на территории предприятия повреждено ограждение», — написал чиновник.

Из-за нанесенных ударов ВСУ повреждения получила хозпостройка в хуторе Леоновка Валуйского округа, жилой дом и надворная постройка в поселке Уразово, где из-за удара второго беспилотника повреждены остекление в частном доме и три машины. В селе Шведуновка атаке подверглось припаркованное авто. В селе Репяховка огонь охватил два дома на одном участке, рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на дорогу в Белгороде и взорвался. В трех квартирах двух многоквартирных домов повреждено остекление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Протестующие напали на кортеж президента Аргентины

    Стала известна личность устроившего стрельбу в католической школе в США

    Беспилотник ВСУ взорвался во дворе дома в российском регионе

    Артемий Лебедев высказался о запрете мема о цыганах известной пословицей

    Бразильский наемник рассказал о судьбе бойцов в ВСУ

    Появилось фото Джуда Лоу в образе Владимира Путина

    В поисках пропавшего в Босфоре российского пловца задействовали гидролокатор

    В США оценили влияние украинского «чудо-оружия» на ход конфликта

    Наемник раскрыл смертельную ошибку иностранцев в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости