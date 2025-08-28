Беспилотник ВСУ взорвался во дворе дома в российском регионе

Гладков: Мужчина получил ранения из-за атаки дронов на Белгородскую область

В Белгородской области мирный житель из села Новая Таволжанка Шебекинского округа получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточняется, глава поселения доставил пострадавшего в больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь. Атаке дронов подверглись и другие территории региона. Так, в трех частных домах в селе Муром выбило окна, оказалась перебита линия электропередачи. Аварийные службы начнут восстановительные работы по согласованию с Минобороны России.

Сдетонировавший дрон в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в одном частном доме повредил веранду и ограждение, в другом — фасад. Тем временем в поселке Чапаевский детонация дрона произошла между двумя домами, повреждены заборы и хозпостройки.

По данным Гладкова, объектами атак стали населенные пункты Бессоновка, Нечаевка и Беловское. «В селе Бессоновка с БПЛА сброшено взрывное устройство — на территории предприятия повреждено ограждение», — написал чиновник.

Из-за нанесенных ударов ВСУ повреждения получила хозпостройка в хуторе Леоновка Валуйского округа, жилой дом и надворная постройка в поселке Уразово, где из-за удара второго беспилотника повреждены остекление в частном доме и три машины. В селе Шведуновка атаке подверглось припаркованное авто. В селе Репяховка огонь охватил два дома на одном участке, рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на дорогу в Белгороде и взорвался. В трех квартирах двух многоквартирных домов повреждено остекление.